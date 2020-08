Tuổi 72, 'bà hoàng cải lương' Lệ Thủy vẫn được chồng chăm sóc mỗi ngày

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Lệ Thủy cho hay mình hạn chế ra khỏi nhà trong vài tháng qua. Nữ nghệ sĩ dành thời gian đọc sách, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho gia đình. Mỗi ngày, bà và gia đình đều theo dõi tivi, thường xuyên cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh.

"Càng già, sức khỏe càng yếu nên tôi cũng không dám chủ quan, nhất là khi dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm với những người lớn tuổi. Điều may mắn tôi có gia đình, có chồng con bên cạnh lo lắng, chăm sóc mỗi ngày. Tôi cũng cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học cho mình từ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ... Ngoài ra, tôi pha hỗn hợp tỏi, gừng, giấm táo, mật ong cho mình uống mỗi ngày để tăng sức đề kháng cơ thể", bà kể.

Lệ Thủy đùa rằng chưa bao giờ bà rơi vào cảnh "thất nghiệp" kéo dài như hiện tại. Ngay khi hay tin dịch bệnh tái diễn đợt 2, bà chủ động hủy hết các show từ tháng 7 đến tháng 9 để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người. Dù tổn thất khá lớn song giọng ca Lá sầu riêng cho rằng đó là điều cần thiết phải làm.

"Dịch bệnh giới văn nghệ sĩ tổn thất một thì các ngành nghề khác tổn thất đến 10. Hơn nữa, từng này tuổi tôi còn được đứng trên sân khấu, gần khán giả là một điều quá đỗi may mắn. Cuộc sống tôi cũng khá đủ đầy để không phải nặng đầu chuyện tiền bạc", Lệ Thủy bày tỏ.

Nữ nghệ sĩ bảo bà cảm động khi theo dõi và nhìn những hình ảnh những y - bác sĩ và bộ đội, công an đã vất vả ngày đêm. Giữa đại dịch, người Việt trong và ngoài nước đã xích lại gần nhau hơn, vì lợi ích lâu dài của cộng đồng, của đất nước: "Nhìn mọi người đồng lòng hỗ trợ nhau, dìu nhau từng bước đi qua những thời điểm khó khăn, tôi thật sự thấy tự hào".

Lệ Thủy cũng đóng góp công sức của mình khi ủng hộ 5 tấn gạo và kêu gọi bạn bè, người thân giúp người nghèo và các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, bà cùng 50 nghệ sĩ tham gia dự án âm nhạc "Niềm tin" của soạn giả Hoàng Song Việt với ý nghĩa cổ vũ, nâng cao tinh thần vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Ở tuổi 72, Lệ Thủy bên cạnh sự nghiệp danh tiếng còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà luôn được chồng và con trai hỗ trợ hết mình trong công việc lẫn cuộc sống nhiều năm qua. Bên cạnh đó, các khán giả cũng dành tình cảm trân quý khi thường xuyên động viên, hỏi han bà về sức khỏe khiến bà cảm thấy ấm lòng.

NSND Lệ Thủy luôn được con trai - ca sĩ Dương Đình Trí gắn bó, ủng hộ hết mình trong sự nghiệp nhiều năm qua.

"May mắn của tôi là còn có gia đình, có chồng con bên cạnh an ủi, lo lắng. Vậy nên nếu so ở vị trí mình, tôi tạm dùng từ "viên mãn" để hình dung. Đối với tôi hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, thứ hai là sức khỏe.

Nhìn lại đời mình, tôi thấy vinh hạnh vì từ khi sinh ra, lớn lên và già đi như hiện tại đều được sống trong tình thương của khán giả. Tôi trân trọng những tình cảm đó nên dù xa xôi, cực khổ thế nào cũng ráng lặn lội đi để gặp gỡ khán giả của mình, hát cho họ nghe", Lệ Thủy trải lòng với VietNamNet.

Lệ Thủy sinh năm 1948 tại Vĩnh Long. Không chỉ là giọng ca vàng, bà còn được khen ngợi ở phong cách bình dị. Các vai diễn để đời của bà gồm: Tô Ánh Nguyệt vở Tô Ánh Nguyệt, Lan vở Lan và Điệp, Mai Đình vở Hàn Mặc Tử, Lỗ Tứ Phượng vở Lôi Vũ, Kim Anh vở Đời cô Lựu... hay Tây Thi, Mạnh Lệ Quân, Hoa Mộc Lan trong những vở diễn cùng tên. Năm 1964, Lệ Thủy nhận Huy chương vàng Triển vọng giải Thanh Tâm đánh dấu bước thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2012, bà nhận danh hiệu NSND.

Theo Vietnamnet