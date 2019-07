Từng nhiều lần bị nghi ngờ về khả năng ngoại ngữ, nay Phạm Hương chính thức thể hiện trình tiếng Anh 'không phải dạng vừa đâu' với status được hỗ trợ bằng...Google dịch

Cách đây ít giờ, hoa hậu Phạm Hương vừa hào hứng khoe loạt ảnh cây trái ở vườn nhà do cô tự trồng lên instagram cá nhân. Kèm theo đó, cô còn đăng thêm một đoạn chia sẻ ngắn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để bạn bè cũng như người hâm mộ trong nước và quốc tế đều có thể hiểu được: "A busy day of plants and flowers after the garden... Dreaming of a beautiful small garden with fruit trees and colors of brilliant. Fighting!".

Ngay bên dưới là đoạn "vietsub" được dịch bởi chính Phạm Hương: "Một ngày bận rộn trồng cây và hoa sau vườn. Đang mơ ước một khu vườn nhỏ xinh đẹp với các loại cây ăn quả và màu sắc của những bông hoa rực rỡ. Cố lên!".

Status gây tranh cãi của Phạm Hương trên instagram

Thoạt nhìn qua sẽ thấy dòng status này rất bình thường nhưng rất nhanh chóng, nhiều cư dân mạng đã phát hiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã phạm phải những lỗi sai rất cơ bản trong câu tiếng Anh mà cô sử dụng. Thậm chí, có người còn so sánh bài đăng của cô với công cụ hỗ trợ dịch của Google và phát hiện điểm trùng khớp đến bất ngờ.

Sau khi nhận ra điều này, đa số cộng đồng mạng đều có phản ứng khá dữ dội với Phạm Hương. Họ cho rằng cô ở Mỹ đã 1 năm nhưng trình độ tiếng Anh vẫn ở mức tệ. Ngay sau đó, nàng Hậu gốc Hải Phòng đã xóa dòng chia sẻ này đi nhưng vẫn bị nhiều người nhanh tay chụp màn hình lại và đưa lên các diễn đàn như một trò cười.

Dân mạng ngay lập tức phát hiện ra điểm mâu thuẫn trong dòng chia sẻ của Phạm Hương

Bài dịch của Google giống y hệt với dòng trạng thái của Phạm Hương

Trước đây, Phạm Hương từng khiến khán giả nghi ngờ về trình độ ngoại ngữ của mình khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 bởi cô hiếm khi thể hiện khả năng của mình trước truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn tại Las Vegas thời điểm đó, dù mắc phải nhiều lỗi ngữ pháp và phát âm chưa chuẩn nhưng vẻ tự tin của Phạm Hương đã khiến công chúng có niềm tin vào cô hơn. Tuy nhiên, có vẻ như từ đó đến nay, khả năng tiếng Anh của người đẹp vẫn chưa được cải thiện phần nào. Có lẽ Phạm Hương cần nghiêm túc sửa chữa điều này nếu như không muốn bị đem ra bàn tán một lần nữa.

Phạm Hương cần cẩn thận hơn trong tương lai bởi cô vẫn là người đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và truyền thông

Theo Sở hữu trí tuệ