Từng là anh em thân thiết nhưng Song Joong Ki và người đàn ông này quyết định "cạch mặt" nhau vì liên quan tới Song Hye Kyo

Đôi bạn nên duyên từ Sungkyunkwan Scandal

Năm 2010, Sungkyunkwan Scandal - bộ phim cổ trang có đề tài học đường đầu tiên ở Hàn Quốc đã chính thức phát sóng. Thời điểm ấy, Song Joong Ki và Yoo Ah In đều chưa phải là ngôi sao hạng A của Kbiz. Trong phim, Yoo Ah In và Song Joong Ki đều thủ vai nam thứ.

Tuy nhiên, thành công đầu tiên của bộ phim đã giúp tên tuổi Yoo Ah In và Song Joong Ki đến gần hơn với người hâm mộ. Không những thế, màn tương tác tuyệt vời của cả hai trên phim còn mang về cho Yoo Ah In và Song Joong Ki giải thưởng Cặp đôi đẹp nhất tại KBS Drama Awards 2010. Giải thưởng dành cho cặp đôi nam - nam này từng một thời gây bão dư luận vì màn tương tác quá đáng yêu của cả hai.

Yoo Ah In và Song Joong Ki từng nhận giải thưởng Cặp đôi đẹp nhất tại KBS Drama Awards 2010.

Sau thành công của Sungkyunkwan Scandal vẫn giữ liên lạc bạn bè, thường xuyên ủng hộ đối phương mỗi khi có dự án mới. Cả hai còn thường xuyên "hẹn hò" đi concert ca nhạc ủng hộ cho bạn bè mình.

Về sau này, cả Song Joong Ki và Yoo Ah In đều gặt hái được thành công và vươn lên hàng sao hạng A của Kbiz.

Thân thiết hơn nhờ Song Hye Kyo, tan rã cũng vì Song Hye Kyo

Vào năm 2015, khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức bên nhau thì mối quan hệ của anh và Yoo Ah In lại càng thân thiết hơn xưa. Nguồn cơn là do Yoo Ah In vốn là cậu em vô cùng thân thiết của Song Hye Kyo. Cả hai thân thiết đến nỗi có thời điểm Song Hye Kyo còn bị đồn là hẹn hò cùng Yoo Ah In.

Mặc dù chưa từng đóng chung bộ phim nào nhưng Yoo Ah In và Song Hye Kyo lại vô cùng thân thiết. Đối với Song Hye Kyo, mối quan hệ với Yoo Ah In không chỉ dừng lại ở tình bạn mà hơn cả là tình thân.

Anh luôn được Song Hye Kyo tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống và công việc. Cả hai cũng chưa bao giờ ngần ngại ôm vai bá cổ như những người thân thật sự của nhau.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo ôm chúc mừng Yoo Ah In trong lễ trao giải.

Chính Yoo Ah In là một trong những người đầu tiên biết chuyện Song Joong Ki và Song Hye Kyo hẹn hò. Thậm chí, anh còn là người "che giấu" giúp cặp đôi "Hậu duệ mặt trời". Mỗi khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo có ý định tụ tập thì Yoo Ah In luôn có mặt để che mắt đi các tay săn ảnh.

Trong đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, Yoo Ah In đã gửi tới anh chị mình những lời chúc chân thành nhất khiến nhiều người phải rơi lệ.

Yoo Ah In trong đám cưới Song Hye Kyo - Song Joong Ki.

Yoo Ah In nói: "Em mong hai người sẽ sống và yêu thật thoải mái. Chỉ cần bên nhau mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mặc dù hai người sống bằng nghiệp diễn nhưng em mong khi hai người ở bên nhau cùng làm một việc sẽ không có bất kỳ sự diễn xuất nào. Hãy dành cho nhau sự chân thành, an ủi như thế nhé. Song Joong Ki Song Hye Kyo, Song Hye Kyo Song Joong Ki dù gọi theo thứ tự thế nào cũng đều thấy đẹp cả".



Sinh nhật đầu tiên sau khi ly hôn của Song Hye Kyo có Yoo Ah In bên cạnh.

Thế nhưng, mong ước của Yoo Ah In đã không thể trở thành hiện thực bởi chỉ sau chưa đầy 2 năm Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã không còn ở bên nhau nữa.



Và Yoo Ah In quyết định ở lại bên cạnh Song Hye Kyo, người chị mà anh luôn cảm thấy như chính người thân của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, mối quan hệ của Yoo Ah In và người anh em thân thiết Song Joong Ki đã hoàn toàn kết thúc.

Fan hâm mộ của Sungkyunkwan Scandal từng mong một ngày Song Joong Ki và Yoo Ah In tái hợp trong một dự án phim nào đó nhưng có lẽ đến thời điểm này đó là điều không tưởng.

Theo Trí thức trẻ