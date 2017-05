Trước nghệ sĩ Xuân Hương, nhiều nghệ sĩ từng bị Trang Trần chọc ngoáy

Trang Trần xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần tạo sóng dư luận khi có những lời lẽ hiềm khích và thô tục với nghệ sĩ Xuân Hương. Được biết, nguyên nhân vụ việc theo Trang Trần là do nghệ sĩ Xuân Hương đã bình luận trên trang cá nhân của nữ người mẫu, nói rằng cô vô văn hóa.

Bình luận được cho là của nghệ sĩ Xuân Hương khiến Trang Trần nổi đóa.

Sau đó, ngày 27/5, Trang Trần livestream trên trang cá nhân và không tiếc lời thóa mạ đàn chị. Đáng nói, nghệ sĩ Xuân Hương cho rằng bà không biết trang cá nhân của Trang Trần là gì và không rảnh để vào bình luận. “Tự nhiên Trang Trần lôi tôi ra chửi một cách thậm tệ, đồng thời vu khống tôi chửi cô ấy, xét về góc độ luật pháp thì cô ấy đã phạm luật"- nghệ sĩ Xuân Hương nói.

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, Trang Trần vẫn khẳng định nghệ sĩ Xuân Hương là người gây sự và “có gan chửi thì phải có gan chịu”.

Dù sự việc chưa ngã ngũ, không người hâm mộ nào chấp nhận cách hành xử “chợ búa” của cựu người mẫu Trang Trần.

Trang Trần “chọc giận” siêu mẫu Ngọc Thúy

Tháng 11.2015, Trang Trần vô tình tạo ra cuộc khẩu chiến với siêu mẫu Ngọc Thúy. Vốn thích xen vào chuyện của người khác và phán xét không tiếc lời nên Trang Trần đã khiến Ngọc Thúy nổi điên.

Cuộc chiến không hồi kết của Trang Trần và Ngọc Thúy.

Trên trang cá nhân của mình, Trang Trần công khai ủng hộ cuộc nhân duyên của cặp đôi Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An kèm một số bình luận cho rằng mọi người nên dành sự tôn trọng nhất định với họ. Những chia sẻ của Trang Trần khiến Ngọc Thúy bức xúc và “dạy dỗ” đàn em “ráng sống cho thật tử tế”.

Trang Trần cũng không vừa khi sau đó tung status đáp thẳng mặt đàn chị, thậm chí cô viết những dòng xoáy sâu hơn vào đời tư của Ngọc Thúy. Sau đó, cả hai liên tục vạch mặt, tố nhau trên mạng xã hội khiến dư luận thêm ngao ngán.

Trang Trần khiến Dương Yến Ngọc bị chồng đánh thậm tệ

Cách đây không lâu, Trang Trần khiến dư luận xôn xao khi lên tiếng “chửi xéo” Dương Yến Ngọc trước thông tin cô bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Những chia sẻ của Trang Trần hết sức chợ búa và thiếu tôn trọng. Trang Trần cho biết, cuộc đời này, đàn ông đánh bạc để vợ con ra đường là đã không chấp nhận được thì đàn bà đánh bạc trôi nhà trôi cửa bị chồng đánh đập chẳng có gì là oan. "Lo mà trả nợ đi không lại khô máu với bọn chợ đen bây giờ” và còn rất nhiều những lời lẽ miệt thị khác.

Ngay sau đó, Dương Yến Ngọc đã đăng tải rất nhiều trạng thái bộc bạch về sự “tàn ác” và điêu ngoa của Trang Trần. Theo Dương Yến Ngọc thì chính Trang Trần là tác nhân khiến chồng của cô đánh cô thậm tệ hơn. Thậm chí, cô còn muốn kiện Trang Trần ra tòa về tội vu khống, bôi nhọ danh dự và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Xúc phạm “bạn đồng hành”, văng tục trên truyền hình

Trong suốt quá trình tham gia Cuộc đua kỳ thú, Trang Trần khiến nhiều người choáng khi cô không ngại văng bậy trước ống kính và nặng lời với người bạn đồng hành là Hiếu Nguyễn. Những phát ngôn xấc xược của Trang Trần như: “Anh im mồm đi”, “Phát rồ”, “Chữ ngắn nông cạn thì đừng nói nhiều”…

Không chỉ vậy, trong cuộc chơi, Trang Trần đã hất tung 20 chiếc nón lá vào Hiếu Nguyễn khiến anh bị mẻ một chiếc răng. Không xin lỗi, Trang Trần còn vênh váo phát biểu: “Về trồng lại cái răng khác chứ có gì đâu. Còn không thì vào nha khoa làm răng cho đẹp đã rồi đua tiếp”.

Trong nhiều đoạn trò chuyện của Trang Trần, BTC chương trình phải dùng tiếng "bíp" thay cho mỗi câu văng tục khi phát sóng từng chặng đua.

Chỉ trích, cười nhạo ngưỡi mẫu Khánh My

Trang Trần từng treo status chỉ trích người mẫu Khánh My vì cho rằng người đẹp này đã dựa vào tên tuổi của cô, vai diễn Mỹ Chột trong phim “Hương Ga” để “đánh bóng tên tuổi”.

Sau đó, khi Ngọc Trinh và Khánh My xảy ra mâu thuẫn, Trang Trần đã nhảy vào bình luận và dùng những lời lẽ sâu cay cười nhạo Khánh My. Trang Trần viết: “Chị muốn nói nhiều sự thật phũ phàng lắm. Khổ em giếng làng mà cứ làm như mình là giếng khoan chồng múc hàng ngày”. Câu nói của người đẹp ám chỉ sự việc Khánh My đang bị nghi là "đào" tại một quán karaoke. Ngoài ra, dòng chia sẻ này của Trang Khàn còn ám chỉ việc cô biết rất nhiều sự việc không hay về Khánh My, chỉ là không muốn công khai.

Chống đối người thi hành công vụ và bị bắt giam

Không chỉ dừng lại ở việc thích gây sự với bạn bè, đồng nghiệp, vết đen lớn nhất của Trang Trần chính là sự việc cô chống đối người thi hành công vụ và bị bắt tạm giam.

Trang Trần tại cơ quan điều tra.

Tháng 2/2015, Trang Trần gây xôn xao vì say xỉn, chửi bới và có hành động chống đối người thi hành công vụ. Khi được đưa về trụ sở phường, người mẫu vẫn tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tĩu.

Sau sự việc này, Trang Trần đã bị tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ngoài ra, Trang Trần từng được gắn mác “người mẫu tố dâm” và bị chỉ trích gay gắt vì thái độ hả hê, vui sướng khi đồng nghiệp của mình là người mẫu Hồng Hà bán dâm và bị bắt. Siêu mẫu Xuân Lan là một trong những người đã thẳng thừng lên tiếng đáp trả, không coi Trang Trần là người mẫu bởi việc tố đồng nghiệp để đánh bóng tên tuổi bản thân là không có tư cách làm nghề.

Theo Tiền phong