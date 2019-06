Trước loạt ồn ào của show diễn Diva, Thu Minh đáp: Showbiz Việt có sự đấu tranh ngầm, xin lỗi các bạn vì tôi có 1 chút chiêu trò

Với dự án I AM DIVA, Thu Minh đã có sự trở lại khá thành công. Từ khi mới công bố dự án cho đến lúc hoàn thành showcase với sự góp mặt của Diva Hàn Quốc So Hyang, Thu Minh liên tục làm làng giải trí xôn xao bởi những thông tin thuộc hàng "sốt dẻo" nhất.

Với MV DIVA, Thu Minh rơi vào tranh cãi kiêu ngạo hay xứng đáng làm Diva của showbiz Việt. Giữa tâm bão chỉ trích, Tùng Dương lại bất ngờ lên tiếng định nghĩa về danh xưng Diva và làm rộ lên nghi án đá đểu Thu Minh. Khi vụ việc vừa lắng dịu, Thu Minh đã tổ chức showcase hoành tráng và mời So Hyang sang hát cùng. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp tại đây, nào ngờ Thu Minh tiếp tục bị chỉ trích là cố tình dìm hàng, chơi bẩn để "hạ bệ" So Hyang, đồng thời nâng bản thân mình lên.

Hiện tại, phía Thu Minh giữ im lặng, không phản hồi trước chỉ trích về So Hyang. Tuy nhiên, ngay khi showcase I AM DIVA vừa kết thúc, Thu Minh đã có những chia sẻ về lùm xùm quanh dự án của mình.

"Trong showbiz luôn có sự đấu tranh ngầm, ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc khi có rất nhiều anh chị em đến ủng hộ show diễn I AM DIVA. Thậm chí, mọi người còn ở đến phút chót, tận 12 giờ đêm mới về. Với tôi, đây là sự khích lệ tinh thần rất lớn. Tôi trước giờ vẫn vậy, sống ngay thẳng và không che giấu cá tính của mình. Sự thẳng thắn của tôi đôi khi gây mất lòng người khác, nhưng như đã nói trong buổi họp báo ra mắt MV DIVA, thà tự tin là chính mình còn hơn bạn phải khiêm tốn giả tạo" - Thu Minh bộc bạch.

Trước câu hỏi có dùng chiêu trò trong việc khuấy động dư luận, hướng sự chú ý về dự án của mình hay không, Thu Minh đáp: "Cái tên Thu Minh đã có những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Mọi người ưu ái gọi tôi bằng danh xưng "Nữ hoàng nhạc Dance", không phải vì tôi nhảy giỏi nhất, sexy nhất hay làm cái gì cũng hoành tráng nhất, chỉ là tôi tiên phong trong việc phát triển dòng nhạc Dance này. Có thể đó là số phận, vậy nên khi làm ra bất cứ dự án nào, tôi cũng suy nghĩ xem làm cách nào để nó mới và khác biệt hơn".

"Trước đây, tôi có ra mắt 1 số sản phẩm âm nhạc theo hướng ballad, trẻ trung, ngôn tình, mọi người bảo rằng đó không phải là Thu Minh. Thu Minh như bây giờ mới là người mà khán giả quen mặt. Đôi khi mình cũng phải có chiêu 1 chút, kiểu là hơi "đánh lừa" khán giả, mình phải "go down" thì mới "go up" được. Xin lỗi các bạn vì tôi cũng hơi chiêu trò 1 chút. Những gì mà tôi và ekip làm nó mang màu sắc giải trí. Nếu không có màu sắc giải trí thì sản phẩm làm ra sẽ rất nhàm chán, thậm chí bị lãng quên trong thị trường âm nhạc sôi động như bây giờ".

"Tuy nhiên, với sự nghiệp âm nhạc của mình, tôi luôn mong nó có cả tính chuyên môn và tính giải trí. Với lại, bây giờ tôi có gia đình, cũng đã làm mẹ rồi, sản phẩm gì làm ra cũng phải có tính nhân văn chứ. Mình phải lan tỏa được thông điệp tích cực gì thì mới làm sản phẩm, đó là tiêu chí của tôi lúc này. Nhưng các bạn đừng quá đi sâu vào chữ chiêu trò, chiêu trò mà tôi nói đến chỉ mang hàm nghĩ là nói vui thôi. Trong thời buổi bây giờ, mọi thứ không còn mang vẻ mộc mạc, đơn thuần như xưa nữa. Tất cả những câu chuyện rất dễ bị thổi phồng hoặc cố tình đẩy xa ý nghĩa. Nếu như mình không có tâm để nhìn nhận thì dễ hướng câu chuyện theo ý nghĩa tiêu cực".

"Tôi xin dành chữ chiêu trò này để nói về hàm ý vui vẻ thôi. Mọi người cũng biết mà, tôi luôn có sự hài hước khi giao tiếp hằng ngày. Thực tế, với show diễn lần này, tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Các bạn ấy là những người em thân thiết của tôi. Trấn Thành - Hari Won đã hỗ trợ rất nhiều, từ ý tưởng cho đến khâu tổ chức. Và trong đêm diễn vừa rồi, 2 bạn cũng ở lại cho đến khi show gần kết thúc. Chiêu trò gì cũng chẳng mua được tình cảm quý báu này" - Thu Minh chia sẻ thêm.

Theo Nhịp Sống Việt