Trang Trần tỏ thái độ thách thức trước đơn kiện của NS Xuân Hương

Ngày 2/6, nghệ sĩ Xuân Hương đã chính thức gửi đơn lên cơ quan công an, kiện Trang Trần hành vi bôi nhọ và vu khống. Tuy nhiên, Trang Trần lại không thấy lo lắng về vụ kiện tụng này. Cựu người mẫu cho biết cô sẵn sàng ra tòa đối chất, đồng thời đưa ra bằng chứng cho thấy nữ nghệ sĩ gạo cội là người cố tình gây hấn: "Tôi đang chờ từng ngày để ra tòa đối chất, làm sáng tỏ vụ việc này. Cuộc chơi này chỉ muốn cho nhanh thôi, người ta đâm đơn đi kiện còn mình là bị đơn. Tôi chắc chắn có bằng chứng người ta bình luận chửi mình rồi. Chỉ chờ ra tòa thôi".

Trang Trần không hề sợ khi phải đối mặt với kiện tụng

Trang Trần khá cứng rắn: "Gì chứ, kiện này cũng chỉ là kiện dân sự, thích thì ra tòa, tôi thích ra tòa lắm... Bà ấy có luật sư mà tôi không có luật sư à? Ai đàng hoàng tử tế thì tôi cực kỳ tử tế. Cuộc đời này dễ đi tù lắm à? Tôi đâu dễ bị khuất phục, vì tôi đâu phải là con người đơn giản".

Theo Trang Trần, việc cô đáp trả Xuân Hương là không sai vì chính nữ nghệ sĩ này đã bình luận rằng cô "vô văn hóa quá" trước. Mặc dù Xuân Hương một mực phủ nhận rằng bà không viết những lời này, nhưng về phía mình, Trang Trần khẳng định các câu từ đó thuộc về nữ nghệ sĩ và cô sẽ nhờ an ninh mạng vào cuộc để chứng minh sự thật: "Khi ra tòa thì tòa sẽ yêu cầu cơ quan an ninh mạng đưa ra bằng chứng là mụ có vào Facebook tôi bình luận hay không. Lúc đó mụ sẽ vui sướng thôi. Ai sẽ bẽ mặt? Ra tòa thì 80 tuổi hay 20 tuổi như nhau hết. Bà đó có đốt sạch 10 cái laptop, xóa 10 lần Facebook an ninh mạng vẫn tìm ra bằng chứng".

Trên tinh thần đó, cựu người mẫu gốc Bắc cũng có những lời mang tính nhắn nhủ đến nghệ sĩ Xuân Hương, về việc nhận lỗi. "Ở đời này, sai không phải là cái tội. Sai mà dám nhận mới là chuẩn", cô nói.

Theo GiadinhVietnam