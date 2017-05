Trang "Sống chung với mẹ chồng": Sau đổ vỡ, vẫn mong có một người đàn ông để được chở che!

Không bi quan, không cay nghiệt, cũng không thù hận, Thu Quỳnh sau cuộc hôn nhân ồn ào cùng chồng cũ vẫn đang mong chờ một tình yêu mới, một người đàn ông yêu cô đủ nhiều để yêu cả con trai riêng của cô.

Gặp Thu Quỳnh, người ta dễ liên tưởng đến bài thơ "Đàn bà đã cũ" của Nồng nàn phố. Một vẻ ngoài vừa đủ trẻ trung vừa đủ mặn mà, một ánh mắt vừa đủ lo toan vừa đủ bình yên. "Người đàn bà đã đi qua giông bão cuộc đời. Ngoài ba mươi em có nhiều hơn những người con gái có. Chẳng nhẹ dạ, cả tin, non nớt làm cô gái nhỏ. Dựa dẫm vào ta ao ước chuyện lâu bền. Nuốt đủ khổ đau nên lòng vơi bớt niềm tin. Trái tim khó mủi lòng trước những hão huyền thằng đàn ông ưa nói. Chỉ âm thầm lắng nghe và lặng thinh chờ đợi. Buột miệng thương nhưng ngăn yêu nhớ biết cầm chừng…". Cứ tưởng những câu thơ từng gây bão mạng này viết về cô gái đang ngồi trước mặt tôi: diễn viên Thu Quỳnh. Hoặc bạn cũng có thể gọi cô ấy là Trang, cô con dâu ghê gớm của "Sống chung với mẹ chồng".

Hạnh phúc gia đình chỉ có được khi nhiều người cùng vun đắp

Trở lại với màn ảnh sau một thời gian dài "mất tích", Thu Quỳnh nhận ngay "vai ác" trong bộ phim đang là "hot trend": "Sống chung với mẹ chồng". Đóng vai cô con dâu ghê gớm đẩy mẹ chồng vào hoàn cảnh phải "sống chung với nàng dâu", Thu Quỳnh phải chịu không ít những lời "mắng mỏ", "xỉ vả" trên mạng xã hội. Nhưng không vì thế mà cô "bịt khẩu trang" khi ra đường. Mỗi lúc được nhận ra trong quán xá nào đó, cô đều vui vẻ đáp chuyện người hâm mộ. Thường thì người ta sẽ ngạc nhiên trước ngoài hình xinh đẹp và có phần nhu mì của Trang ngoài đời. Nên câu hỏi Thu Quỳnh hay nhận được là "Chị làm thế nào mà lườm được như Trang?"

"Xét cho cùng, Trang cũng là một cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm, là một nạn nhân của mạng xã hội. Cô ấy bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những quan điểm sống tiêu cực từ thế giới ảo nên bị ám ảnh về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đến mức ngay khi về làm dâu đã tự đặt ra rào chắn giữa mình và mẹ chồng."

Thu Quỳnh dĩ nhiên khác hoàn toàn Trang nên để lườm được như Trang thì cần đến đạo diễn chuyên trị dòng phim tâm lý gia đình Vũ Trường Khoa bày cách. Quỳnh cũng tiết lộ, khi đọc kịch bản, cô thậm chí còn vô cùng khó chịu trước cách hành xử của Trang nữa kia. Nhưng càng theo nhân vật, cô càng thấy Trang đáng thương. "Xét cho cùng, Trang cũng là một cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm, là một nạn nhân của mạng xã hội. Cô ấy bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những quan điểm sống tiêu cực từ thế giới ảo nên bị ám ảnh về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đến mức ngay khi về làm dâu đã tự đặt ra rào chắn giữa mình và mẹ chồng. Cái rào chắn ấy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Trong cuộc sống này, để hài hòa mọi việc cần phải kiềm chế, nhẫn nhịn, giảm bớt cái tôi của mình. Mình có yêu chồng thì sẽ không khiến chồng phải chịu nhiều áp lực, phải rơi vào thế đứng giữa mình và mẹ của anh ấy. Khi mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng căng thẳng, người mệt mỏi nhất chính là chồng mình. Cho nên các cụ mới nói phụ nữ là người giữ lửa.", Thu Quỳnh tâm sự.

Mình có yêu chồng thì sẽ không khiến chồng phải chịu nhiều áp lực, phải rơi vào thế đứng giữa mình và mẹ của anh ấy. Khi mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng căng thẳng, người mệt mỏi nhất chính là chồng mình.

Đùa rằng "Phụ nữ là người giữ lửa cho nên cô ấy cũng là người đốt nhà", ngờ đâu lại khiến Thu Quỳnh chạm vào vết thương cũ. Song, cô thẳng thắn đối mặt. Cô thừa nhận, trong quá khứ, mình đã có khoảng thời gian không kiềm chế được bản thân và kết quả thì mọi người cũng đã biết. Dù câu chuyện từng vô cùng ồn ào trên các diễn đàn của những bà mẹ bỉm sữa và Thu Quỳnh được mọi người bênh vực hết lời thì cô vẫn cứ khẳng định bản thân "mình có phần lỗi trong chuyện này". "Thu Quỳnh không phải người thành công trong hôn nhân, hay nói đúng hơn là người thất bại", nữ diễn viên nghẹn lời.

"Thu Quỳnh không phải người thành công trong hôn nhân, hay nói đúng hơn là người thất bại".

"Nhưng không phải tự nhiên mà người ta nói: Hạnh phúc gia đình là do nhiều người cùng vun đắp, cùng giữ gìn. Các cụ có câu "cơm sôi bớt lửa". Khi một người đã không kiềm chế được bản thân thì cần một người hạ hỏa cho cô ấy chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa. Đã mất kiểm soát rồi thì làm sao mà tự kiềm chế được nữa. Dĩ nhiên, điều này thường rơi vào những người trẻ và thiếu kinh nghiệm sống. Thu Quỳnh đã trải qua thời gian như thế, đã thất bại, và sau thất bại thì rút ra được rất nhiều bài học. Giờ mình đã học được cách tự kiềm chế bản thân, suy nghĩ tích cực hơn, nhờ thế tìm được cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, không để lại những hậu quả không đáng có."

"Giờ mình đã học được cách tự kiềm chế bản thân, suy nghĩ tích cực hơn, nhờ thế tìm được cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, không để lại những hậu quả không đáng có."

Tránh nhắc đến gia đình cũ, nhưng từ những trải nghiệm bản thân, Thu Quỳnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm "không nên sống chung với mẹ chồng". "Những người muốn trưởng thành thì nên rời xa vòng tay bố mẹ. Khi hai người có với nhau một gia đình nhỏ riêng, hãy tự mình chăm sóc và vun đắp cho gia đình đó thay vì dựa dẫm vào bố mẹ từ chuyện cơm nước đến con cái. Cái gì cũng nhờ tới ông bà giúp thì còn lâu mới trưởng thành được. Chỉ khi nào mình phải lo lắng từ chuyện chi tiêu đến chăm cho con từng miếng ăn giấc ngủ thì người phụ nữ lẫn người đàn ông mới có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình. Hai vợ chồng cũng nhờ thế mà chia sẻ với nhau và cảm thông cho nhau được nhiều hơn."

Thu Quỳnh tâm sự mẹ cô cũng từng chia sẻ nhiều điều về kinh nghiệm "sống chung với bà nội", những cách hành xử sao cho đúng đắn khi ở nhà chồng, làm thế nào để dung hòa đôi bên và giải tỏa áp lực tinh thần cho bản thân. "Mẹ dạy nhiều lắm, nhưng mình chả làm được bao nhiêu.", Thu Quỳnh khẽ nói.

Phụ nữ ơi, hãy cho mình được nằm ườn trên giường một ngày

Thu Quỳnh giờ là một bà mẹ đơn thân. Một bà mẹ đơn thân tràn đầy sức sống, quyến rũ, xinh đẹp và tạm gọi là thành công. Thế nên, chẳng có cớ gì mà cô ấy lại tự thu hẹp giấc mơ của mình, kể cả giấc mơ về một bạch mã hoàng tử. "Cuộc sống này có nhiều điều kì diệu lắm, mình không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra. Vậy thì sao không cho phép mình mơ tới những điều tốt đẹp? Có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Mình vẫn mong có một gia đình riêng hạnh phúc. Người phụ nữ nào cũng mong như vậy. Mình mong có một người đàn ông để mình dựa vào và được chở che. Một người đàn ông có thể chia sẻ với nhau, đồng cam cộng khổ với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, và dù là khó khăn đến mấy thì cùng nhau vượt qua chứ ko phải một trong hai người bỏ cuộc.", Thu Quỳnh bảo. Rồi cô dí dỏm: "Ngày nào mình cũng mơ như thế. Mình có đọc một câu chuyện đại ý rằng, nếu như bạn bắn một thông điệp lên vũ trụ thì một ngày nào đó vũ trụ sẽ hồi đáp bạn. Ngày nào mình cũng bắn thông điệp ấy lên vũ trụ và tin rằng vũ trụ sẽ đáp lại mình, sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực.", Quỳnh cười giòn tan. Và rất xinh.

Thu Quỳnh bảo, cô chưa bao giờ có suy nghĩ rằng phụ nữ đã qua một lần đó thì mất giá. "Quan niệm rằng người đàn ông có qua bao nhiêu lần đò thì vẫn cưới được gái chưa chồng còn phụ nữ đổ vỡ một lần là mất giá đã cũ lắm rồi. Giờ người ta lại bảo nhau, đại ý là đàn ông qua một đời vợ là kim cương, đàn ông qua hai đời vợ là rác. Còn phụ nữ đã từng đổ vỡ lại rất hấp dẫn đàn ông. Không phải Thu Quỳnh vào hoàn cảnh này thì mới nói như vậy. Trước đây Thu Quỳnh đã nhìn thấy điều đó rồi. Những người bạn bè quen biết của mình, họ đổ vỡ và bỗng nhiên trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác phái. Họ có rất nhiều đàn ông theo đuổi, trong đó có cả trai tân. Điều này có lẽ không cần phải chứng thực nữa. Thế nên, nếu bạn đang là bà mẹ đơn thân thì hãy cứ mơ đi và hãy cứ mạnh dạn đón nhận hạnh phúc đến với mình. Yêu thêm lần nữa và xây dựng hạnh phúc thêm lần nữa.", nữ diễn viên lạc quan chia sẻ.

Dĩ nhiên, Thu Quỳnh thẳng thắn, điều quan trọng là người phụ nữ biết cách giữ gìn hạnh phúc đang có. Và đó chính là hãy yêu bản thân mình nhiều hơn: "Phụ nữ ơi, hãy cho mình được nằm ườn trên giường một ngày."

Quỳnh bảo, cô không cổ xúy cho việc bỏ bê gia đình để chăm chút cho bản thân. Nhưng cô cũng không ủng hộ những người phụ nữ quên bản thân mình để lo cho chồng cho con. "Mình đã từng là người cứ rời khỏi cơ quan về nhà là cắm mặt vào bếp núc. Mình chỉ thích vào bếp nấu ăn. Cho đến một ngày nhận ra người mình toàn mùi thức ăn và tay toàn mùi hành tỏi.

Hãy cứ tưởng tượng chồng mình nằm cạnh một người như vậy thì hỏi có người đàn ông nào không chán. Cô gái nào cũng dễ mắc phải sai lầm đó. Khi yêu thì lúc nào cũng chải chuốt, đi với người yêu thì luôn ý thức mình phải là người đẹp nhất. Còn khi lấy nhau về, không trang điểm, ăn mặc thì luộm thuộm. Có người còn bảo chồng con rồi thì cần gì chăm sóc bản thân nữa.

Suy nghĩ như thế là sai, rất sai. Người đàn ông họ bảo, ơ ngày xưa mình yêu một cô gái khác cơ mà, sao giờ cô gái ấy lại như thế này. Còn người phụ nữ lại nghĩ rằng, mình có béo có xấu có đầu bù tóc rối cũng là vì chồng vì con và chồng sẽ thông cảm với điều đó. Nhưng người phụ nữ không thể trông chờ vào sự thông cảm ấy. Họ không thông cảm đâu. Hoặc đến lúc họ thông cảm thì mình cũng đã héo mòn.", Thu Quỳnh tâm sự.

Cô không ngại ngần khi thừa nhận rằng, đó chính là bài học cô rút ra sau cuộc hôn nhân thất bại. "Khi mang bầu, Thu Quỳnh lên 18 cân. Lên bàn sinh con là 72 cân, rất béo, không thể nhận ra mình. Bây giờ xem lại ảnh tự thấy sợ. Phụ nữ sinh con xong có quá nhiều thứ phải lo, lúc nào cũng luộm thuộm, đầu tóc phải kiêng cữ, rồi cho con bú. Con lớn một chút lại cắm mặt vào bếp núc, chồng con ăn xong thì rửa bát dọn dẹp. Mình luôn luôn là người tắm cuối cùng. Kết thúc một ngày chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc. Bản thân mình còn chán mình thì nói gì chồng.

Giai đoạn ở cữ là giai đoạn xấu nhất của người phụ nữ và cũng là giai đoạn dễ bị chồng chán nhất. Nếu như mình không thể cải thiện được từ bên kia thì mình phải tự cải thiện mình thôi. Người đàn ông hay lắm, dù mình có nỗ lực bếp núc nhà cửa con cái thế nào, chưa chắc họ đã ghi nhận. Nhưng khi mình nỗ lực để thay đổi bản thân, đẹp lên thì người ta ghi nhận ngay. Họ sẽ bảo, ờ sao vợ vất vả chăm con chăm cái mà vẫn đẹp thế nhỉ.", Quỳnh ngậm ngùi.

Cô tiếp lời: "Thu Quỳnh nói rồi. Thu Quỳnh không phải một người thành công. Mình chỉ chia sẻ những kinh nghiệm mà mình rút ra sau một lần thất bại. Sau này, khi mình gặp một người phù hợp, xa hơn là sinh thêm một người con nữa, thì chắc chắn khoảng thời gian đó mình sẽ khác mình trước đây. Mình sẽ làm như những gì mình vừa chia sẻ."

Từng chạy show 500 nghìn, kiếm từng chục nghìn tiền lãi để nuôi con sau khi ly hôn

Giai đoạn vừa ly hôn, Thu Quỳnh thừa nhận mình từng gây cho mình rất nhiều áp lực. Một trong số đó là áp lực kinh tế. "Trước đây mình là người đơn giản, không đam mê mua sắm, lại rất biết kiềm chế các nhu cầu của bản thân nên chưa bao giờ suy nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong. Nhưng khi một mình nuôi con, mình bỗng nhiên tự đặt cho mình áp lực kinh tế. Và áp lực ấy đã khiến mình stress. Mình cứ thế lao đầu đi kiếm tiền, buộc mình phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Mình nhận việc nhiều hơn, có khoảng thời gian mình nhận cả show 500 nghìn mà phải đi xa, rồi thử bán cái này bán cái khác, lãi vài chục nghìn mình vẫn làm.

Sau 1 thời gian như thế thì mình suy nghĩ lại. Mình quá stress rồi. Mình dành một ngày để nghỉ ngơi, suy nghĩ và nhận ra mình càng đặt áp lực cho mình thì mình càng cảm thấy khó khăn. Thế thì mình cứ vui chơi nhởn nhơ đi. Sau hôm đó ngủ dậy, mình quyết định sẽ thả lỏng, thoải mái, công việc phù hợp mình mới nhận, tinh thần mình cũng vui vẻ, tự tin hơn. Bỗng dưng công việc cũng tốt hơn. Hợp đồng đến với mình nhiều hơn. Mình rút ra kinh nghiệm là hãy luôn tích cực, khi mình tích cực thì mọi thứ đều trở nên rất dễ dàng. Hiện tại mình rất vui, cuộc sống dễ thở hơn hẳn."

Thu Quỳnh bảo, niềm vui và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là con trai ngày càng tỏ ra người lớn, nhạy cảm và tình cảm. Dù có lúc, cậu bé khiến cô giật mình vì nhận ra mình dường như đã dành quá ít thời gian cho con, cứ lao đầu vào công việc để lo cho con mà quên mất rằng con chỉ cần ở bên mẹ là đủ. Mỗi khi đi diễn xa, cô luôn dậy từ sớm để gọi Facetime cho con để đánh thức con dậy với mục đích "dù xa mẹ nhưng mở mắt ra con đã nhìn thấy mẹ đầu tiên". Hạnh phúc hơn nữa với Thu Quỳnh là Be, con trai cô, rất yêu bố và gia đình bên nội. Điều mà nhiều người có thể thấy lạ lùng.

"Mỗi lần bố đón, Be rất vui. Dù cuối tuần, Be hay ngủ nướng, nhưng chỉ cần mẹ gọi "Be dậy đi, bố đón kìa" thì Be bật dậy ngay "đi bố đi". Mình rất vui khi con thích về với bố và ông bà nội, vì điều đó chứng tỏ con nhận được nhiều sự yêu thương từ gia đình nhà nội. Đó là điều mà con xứng đáng được nhận. Đó là hạnh phúc của con và cũng là hạnh phúc của Thu Quỳnh. Có người bảo tại sao lại dễ dàng để cho con về như thế. Rồi có những người phụ nữ sau ly hôn họ khắc nghiệt với gia đình của chồng cũ. Nhưng Thu Quỳnh nghĩ, nếu mình tạo khó khăn thì đó là do mình quá ích kỉ. Ích kỉ với ai chứ không nên ích kỉ với con. Mình dứt ruột sinh con ra, chả lẽ lại không mong con được hạnh phúc và biết yêu thương."

Thu Quỳnh khẳng định, chuyện đã qua cô không còn khó chịu nữa. Cũng như từ rất lâu rồi, cô cũng không nghĩ đến nữa. Hoặc nếu phải nhắc đến thì cô cũng không cảm thấy cay nghiệt, hận hay khó chịu. "Nếu mình cứ ôm hận trong lòng thì người mệt đầu tiên là mình, người thiệt đầu tiên là con mình. Có người còn tìm cách trả thù nhưng lựa chọn cách làm ấy có khác gì tự lựa chọn con đường tăm tối cho tương lai của mình. Cái khoảng thời gian mình nghĩ ra mưu để trả thù thì mình dành cho việc khác, làm những công việc tích cực hơn, ví như là kiếm tiền. Ôm hận làm gì, nó chỉ giúp mình vừa già nhanh, vừa xấu, không có tâm lý kiếm tiền và ảnh hưởng rất lớn tới con.", Thu Quỳnh lại cười.

Còn giờ, cô chỉ biết vui tươi và ngày ngày "bắn thông điệp" về giấc mơ bạch mã hoàng tử lên vũ trụ. Nhưng cô chẳng vội. Quỳnh bảo mình mở lòng sau ly hôn, cũng hẹn hò và gặp gỡ nhiều người. Và gặp gỡ ai, cô cũng dành nhiều thời gian để nói chuyện về con trai. Cô muốn người đàn ông kia hiểu cô và hiểu được rằng với cô con trai là điều quan trọng nhất. Cô muốn người đàn ông kia yêu cô đủ nhiều để chấp nhận và yêu thêm cả một người thứ ba khác là con trai của cô. Cô cứ mơ và chờ đợi thôi.

Theo Tri thức trẻ