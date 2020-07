Trang phục dân tộc của Khánh Vân tại Miss Universe 2020 tiếp tục gây bất ngờ

Trước đó, BTC đã công bố 08 bài thi đầu tiên của Bảng All Stars thu hút sự quan tâm của khán giả. Với nền tảng kinh nghiệm từng intop ở những mùa trước, các thí sinh trong Bảng All Stars quyết tâm đầu tư cho bài thi của mình, tìm tòi những ý tưởng mới để chứng minh xứng đáng là all stars.

“Phụng Liên” được xử lý bằng công nghệ thêu nổi, in, cắt laser kết hợp với đính kết thủ công và chiếc mấn đội đầu, cánh đeo được chạm đồng. Bộ trang phục như gợi nhớ đến ngành nghề thêu và đúc đồng truyền thống của dân tộc Việt. Bên cạnh đó, với cách đặt để họa tiết có chủ ý, thì vũ điệu rực rỡ của loài chim Phụng cùng vẻ đẹp mảnh mai của từng cánh sen đã được tái hiện đầy chất thơ và nghệ thuật trên bộ trang phục.

Vẫn lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen như năm ngoái, bài thi “Cô gái và hoa” của Vũ Hương Giang cách tân tà áo dài phù hợp với yếu tố trình diễn trên sân khấu. Cụ thể, phần hoa sen đằng sau được thiết kế dễ tháo lắp bằng khớp, có gắn bánh xe tiện cho việc di chuyển.

Bài thi “Phụng Liên” lấy ý tưởng chính là hoa sen và những hoa văn trang trí, Rồng – Phụng thời Lý. Phần áo dài được thay đổi theo xu hướng thời đại với những mảng cut-out khoé léo ở phần eo nhưng vẫn đảm bảo tính dân tộc – văn hoá trong áo dài truyền thống.

Lấy hình tượng bông lúa vàng cách điệu hoạ tiết tạo hình trên tổng thể bộ áo dài, “Cánh Diều Vàng Đậm” thể hiện đường cong người phụ nữ Việt Nam một cách đầy tinh tế. Cùng với việc cách điệu diều sáo bay lên uốn lượn theo hình chữ “S” thể hiện một đất nước Việt Nam đi lên, phát triển phồn thịnh.

“Huyền Quang Mộng” lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phố cổ Hội An, với màu đỏ chủ đạo, điểm xuyến trên thân váy là hình ảnh chim phượng, đèn hoa đăng hình hoa sen. Mô hình chùa Cầu – biểu tượng độc đáo của Việt Nam gắn ở viền nón quai thao, những dải lụa rũ xuống kết hợp với dây lồng đèn đem lại vẻ thướt tha, tôn vinh vẻ đẹp cao sang, nhẹ nhàng của người phụ nữ Việt Nam.

Thiết kế với hình ảnh cô gái nữ sinh Việt Nam trong tà áo dài trắng, đầu đội nón lá dắt xe đạp (1 bánh) liên kết với cổng trường phía sau (có gắn bánh xe), sau đó cô gái thoải mái trình diễn cùng chiếc nón lá trên tay hoặc tay vẫy chào mọi người….

Cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” cũng sẽ được đưa vào nội dung phát sóng trong series digital “Road To Miss Universe 2020”, dự kiến phát sóng vào cuối năm nay.

An Khánh