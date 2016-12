Trấn Thành và Hari Won đi ăn quán vỉa hè lúc nửa đêm

Tối 24/12, Trấn Thành tham gia trình diễn trong live show của nghệ sĩ Chí Tài tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Ngay khi kết thúc đêm diễn, MC So You Think You Can Dance lập tức đến nhà bạn gái thay vì trở về nhà. Hari Won xuất hiện trong trang phục đơn giản, cô mặc váy sọc ngang, khoác áo choàng mỏng.