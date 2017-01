Trấn Thành: "Đừng nói năm nay, cả đời tôi thành công nhất là lấy Hari!"

Phim điện ảnh Chờ em đến ngày mai do Trấn Thành đóng chính hiện đang có mặt ở các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Dù được quảng bá là dự án ngôn tình, thanh xuân với những mảng miếng gây cười vừa đủ song phim cũng vấp phải nhiều ý kiến chê bai rằng nội dung nhạt nhòa, chưa đủ sức hút.

Là người liên đới trực tiếp với thành công của Chờ em đến ngày mai, Trấn Thành đã có những chia sẻ thắng thắn quanh bộ phim này. Với ông xã Hari Won, việc đánh giá một tác phẩm hay hoặc dở còn phụ thuộc vào cảm quan của từng người. Riêng cá nhân Trấn Thành, anh đã thấy hài lòng vì ít nhất cũng làm những gì tốt nhất có thể cho Chờ em đến ngày mai.

Trấn Thành trong "Chờ em đến ngày mai".

Vai Kevin Vũ trong "Chờ em đến ngày mai" có điều gì khác biệt so với những dự án trước đây của anh?

Khác rất nhiều, đây là lần đầu tiên Trấn Thành đóng soái ca, một cái điều mà không ai tưởng tượng được. Thực sự thì lúc trước tôi cũng có vào vai nam chính, nhưng là kiểu gây cười, nhân vật có chút bệnh bệnh, thậm chí là thể hiện cá tính của mình ngoài đời thực. Nhưng với bộ phim này, tôi phải làm cái gì đó không giống tôi, là kiểu soái ca mà sâu sắc, ít nói. Tôi cứ nghĩ mình nhắm mắt lại, tưởng tưởng ra Phan Anh hay Hứa Vỹ Văn thì nó mới giống. Chứ cái ông Trấn Thành ngoài đời xàm xàm, nói nhiều thì làm sao thành soái ca như vậy được.

Tôi cũng tự biết nhan sắc mình tới đâu, có những loại nhan sắc nó nằm ở giới hạn nhất định, mình phải nói, phải biểu cảm thì người ta mới thấy mình đẹp. Còn kêu tôi im im, phải gồng dữ lắm, vì mặt tôi để yên nó không đủ quyến rũ người xem. Vai Kevin Vũ trong bộ phim này thực sự là nó vô cùng khó với tôi.

Trấn Thành tự nhận anh không có vẻ bảnh bao, quyến rũ của của một "soái ca" trầm tính.

Khán giả đã quá quen với hình ảnh Trấn Thành hoạt ngôn và chính vì thế nên xem anh làm "soái ca" trầm tính, dường như vẫn không thể nào quen được. Nhiều người đã nhận xét rằng anh làm "soái ca" chưa ra, anh suy nghĩ ra sao về điều này?

Bộ phim này tôi đâu có được diễn hài, tôi phải làm bộ mặt nghiêm túc dữ lắm. Tôi nghĩ Kevin Vũ là một mình ảnh rất khác của Trấn Thành, yêu cuồng si nhưng cũng sẵn sàng làm nhiều điều điên dại. Lúc cua gái thì cực kỳ ngông cuồng, vì bản chất anh ta là một ca sĩ nổi tiếng, một ngôi sao được triệu người yêu mến, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Cũng đúng khi khán giả nói là chưa quen với hình ảnh soái ca, chắc là đã xem tôi nhiều trên các chương trình truyền hình, lúc nào cũng thấy tôi nói và làm trò này nọ. Nhưng thế này, tôi tự tin về mặt diễn xuất của mình. Có thể mọi người không thích cái cá tính nhân vật của tôi thôi, chứ tôi nghĩ mình diễn ổn. Tôi tự cảm nhận tôi khá tốt, tôi không ép bất cứ ai cũng suy nghĩ như mình. Nhưng ít nhất tôi có sự hài lòng với sản phẩm mình làm ra.

Trấn Thành và An Nguy.

Chất liệu hài trong "Chờ em đến ngày mai" dường như không đậm đặc như những bộ phim trước đó của Trấn Thành. Anh có cho rằng đây là nguyên nhân khiến khán giả cảm thấy lạ lẫm?

Chất liệu hài trong bất cứ bộ phim nào cũng phụ thuộc vào tình huống chứ không phải cá tính diễn viên. Tôi nói rõ, Chờ em đến ngày mai là phim thanh xuân, ngôn tình. Nó thể hiện những cung bậc cảm xúc yêu đương nhẹ nhàng, tươi mới cho đến sâu lắng của những người trẻ. Hài trong phim không hề lố, mạch phim cũng rất là ngôn tình, cá nhân tôi khi quay Chờ em đến ngày mai cảm giác nó rất hấp dẫn, chứ không phải kiểu cười xuề xoà, hài hết rồi thôi. Nụ cười của phim đáng yêu, vừa đủ cho khán giả xem và suy ngẫm. Mà phải nói, tôi có được diễn hài đâu mà mọi người bảo phim hài. Cần phân biệt rõ ràng để không nhầm lẫn. Chẳng thể nói phim nào có Trấn Thành cũng là cười rần rần hết.

Mùa phim Tết này có khá nhiều dự án lớn cùng ra mắt, là nam chính của "Chờ em đến ngày mai", Trấn Thành có lo ngại về doanh thu của phim?

Lo chứ sao không. Bạn hỏi tôi câu này thì chắc cũng biết rồi, mùa phim Tết này toàn là tên tuổi lớn ra rạp. Phim của tôi đụng với anh Hoài Linh, chị Việt Hương, anh Thái Hòa, đây đều là những anh chị bảo chứng phòng vé cực kỳ tốt. Nhưng tôi có may mắn là tiền đề 2 bộ phim trước gồm Bệnh viện ma, Nắng có doanh thu rất tốt.

Các phim này nằm trong danh sách hiếm hoi những dự án thành công doanh thu ở vài năm trở lại đây. Tôi cũng có chút tự tin mình thu hút được khán giả tới rạp. Quả thực, nếu như phim của các anh chị Hoài Linh, Việt Hương, Thái Hòa đều có diễn viên nhiều kinh nghiệm thì Chờ em đến ngày mai của chúng tôi lại khác chút xíu. Ngoài bản thân Trấn Thành ra, Lilly Nguyễn và An Nguy đều là những cái tên mới, kinh nghiệm diễn xuất lẫn gia tài điện ảnh, sân khấu của họ hầu như không có. Vậy nên cũng khó để khán giả tin tưởng.

Song, tôi nghĩ lạc quan thế này, nếu như các phim khác nó hài nhiều, mang đến cho khán giả cảm giác cười rần rần thì phim của chúng tôi lại theo đuổi hình ảnh thanh xuân, ngôn tình nhẹ nhàng, đáng yêu. Tôi tự gọi là "cute", và thôi cũng hy vọng khán giả, nhất là những người trẻ sẽ thích cái "cute" của chúng tôi.

Sẵn nhắc đến Lilly, có phải chính Trấn Thành là người đã giới thiệu Lilly cho đạo diễn "Chờ em đến ngày mai"? Vì sao anh lại tiến cử một cô mẫu chưa hề có kinh nghiệm đóng phim?

Tôi có theo dõi The Face và rất thích Mai Ngô với Lilly Nguyễn. Tôi thấy họ có cá tính mạnh, nếu đưa lên màn ảnh sẽ cực kỳ độc đáo. Tuy nhiên, Mai Ngô thì tôi thân thiết rồi, cô bạn này là thí sinh So you think you can dance, tôi thường hay trò chuyện, chia sẻ với Mai Ngô nên cũng biết tính cách ra sao. Tôi không tin là khi đóng vai Cherry sang chảnh, quyền lực thì Mai Ngô sẽ làm tốt. Vậy nên tôi tiến cử Lilly Nguyễn. Nói chung cũng tình cờ thôi, nhưng đến thời điểm hiện tại cũng hơi hài lòng. Lúc ra phim trường, Lilly cực kỳ nghiêm túc, cổ chăm chỉ học thoại và diễn chứ không đợi ai nhắc.

Lilly Nguyễn

Đành rằng mọi người nhìn vào có thể nói là Lilly Nguyễn ngông cuồng, bất cần, khó lòng làm việc tập thể, nhưng thực chất tính cách cổ là vậy, tôi không biết nói làm sao (Cười). Có điều, khi nhập vai, Lilly tạo cho tôi cảm giác cổ tin vào điều đó. Như lần mà đóng cảnh tát vào mặt tôi, Lilly nhập tâm đến mức tôi thấy đau thật sự. Mà quay phim, thì phải diễn đi diễn lại nhiều lần, đúng là rất đau.

Với An Nguy thì như thế nào? Anh có gặp khó khăn gì khi đóng cặp với cô gái này không?

Lilly Nguyễn buồn cười theo 1 cách, còn An Nguy lại hài hước theo cách khác nữa. Thật tôi không biết nói làm sao, nhưng mà nó buồn cười lắm. Kiểu như cổ lúc nào cũng muốn: "Thôi quay cho xong, ráng làm cho nó kết thúc". Kiểu kiểu thế, lúc nào cũng có tâm thế, làm cho xong thôi. Nó dễ thương lắm, làm mình cũng cố gắng quay thật tốt để kết thúc nhanh cho cổ.

Trấn Thành cho biết anh đã xin phép Hari Won trước khi quay cảnh hôn với An Nguy và Lilly Nguyễn.

Những cảnh ôm hôn của Trấn Thành với An Nguy, Lilly Nguyễn đã được thực hiện như thế nào? Anh có xin phép Hari Won trước khi quay cảnh thân mật?

Đây là bộ phim tôi lời nhất, được hôn nhiều nhất. Mà hôn ngại dễ sợ. Bộ bạn tưởng hôn dễ lắm à. Những phim khác cũng có cảnh hôn, nhưng nó nhẹ nhàng lắm, hôn lên má hay phớt qua môi thôi. Còn lần này, quay cảnh hôn với Lilly Nguyễn là nồng cháy luôn. Mình cũng ngại, mà Lilly hay An Nguy đều thế. Lilly còn nói đây là lần đầu tiên cô ấy hôn người không phải bạn trai. Mà đóng phim tôi nhập tâm lắm, tôi hôn thiệt, hôn xong mới mắc cỡ.

Dĩ nhiên cũng phải nói chuyện với Hari Won khi quay những cảnh này. Không có gì to tát lắm đâu, nhưng mình cũng phải xin phép nhẹ nhẹ chút. Mà tôi nghĩ, Hari Won cũng hôn Ngô Kiến Huy trong 49 ngày 2 dữ lắm. Tôi có nghe giang hồ đồn thổi mà, vậy nên cũng tạm yên lòng là 1 – 1. Coi như hòa nhau.

Kết thúc năm 2016 với khá nhiều sự kiện ồn ào. Cho đến thời điểm này, Trấn Thành nghĩ anh thành công nhất trong năm nay là gì?

Đừng nói riêng năm nay, phải kể là cả đời tôi luôn, thành công nhất là lấy vợ, cưới Hari Won. Tôi đã làm cái điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ, chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ gắn bó với một ai, vậy mà nay tôi đã làm được. Giờ thì có gia đình rồi, nhiều chuyện không vui xảy ra thôi xin khép lại, quan trọng là tôi đã đi qua 1 chặng đường mới, đó là chính thức có vợ và gắn bó cuộc đời với người phụ nữ mình yêu.

Gần đây có những hình ảnh Trấn Thành ngủ gục trong hậu trường khi quay gameshow, là do anh bị áp lực từ dư luận hay tham công tiếc việc mà làm quá sức?

Cái này là chuyện khác nữa nha, phải bắt đầu từ chuyện tôi hơi vung tay quá trán cho đám cưới. Thì mình làm ra tiền, cũng muốn tạo cho gia đình 2 bên, cô dâu và bạn bè khách khứa một đêm tiệc khó quên, vậy nên cũng chi trả hơi nhiều. Nên giờ tôi phải cày bừa trả nợ, chứ tôi đâu có giàu có hay dư dả gì lắm đâu (Cười). Phải lo làm việc để kiếm lại một mớ, rồi sau đó mới nghĩ tới chuyện cùng Hari Won đi du lịch trăng mặt. Làm nhiều, mệt thì ngủ thôi.

Nam MC hài hước cho biết anh đã vung tay quá trán cho đám cưới với Hari Won.

Có thông tin cho rằng Trấn Thành vì chạy show nhiều mà bị viêm thanh quản cấp tính, điều này có thật không?

Đây lại là vấn đề liên quan đến show Ơn giời cậu đây rồi và cả bộ phim này nữa. Nó là như thế này, thời điểm đó tôi làm đúng là nhiều việc thiệt, chạy show nơi này nơi kia đủ khắp. Rồi tôi thì lại nói nhiều, đến lúc mệt quá đi khám thì bác sĩ nói bị viêm đường thanh quản cấp, phải chữa trị chứ không là sau này không hát để lên những nốt cao được.

Thời điểm đó tôi cũng đang quay Chờ em đến ngày mai, có những cảnh diễn nhân vật Kevin Vũ phải hát thật, mà tôi thì không thể. Đây là cái điều tiếc nuối nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại, bị bệnh và không thể hát được. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, tôi đã có thể vào phòng thu để thu âm ca khúc Ánh nắng của anh – ca khúc chủ đề cho bộ phim và cũng là món quà tôi tặng Hari Won trong ngày cưới.

Có nhiều ý kiến cho rằng Trấn Thành – Hari Won cưới vội vì chỉ mới yêu nhau chưa đầy 1 năm. Anh suy nghĩ như thế nào về điều này?

Sớm hay muôn là do mỗi người suy nghĩ. Bản thân tôi cảm thấy mình đến lúc lấy vợ được rồi, cả cảm xúc, trái tim đều dành cho người đó thì tại sao phải phân vân và sợ người ta nói rằng sớm hay muộn. Cảm xúc muốn lấy, tâm hồn có sự thăng hoa, hạnh phúc vì tình yêu thì cưới thôi. Mình cưới vì mình muốn, để sau này trong cuộc sống hôn nhân thêm cảm thấy trân trọng tình cảm của đối phương, chứ cá nhân tôi không cưới vì suy nghĩ 2 người đã ở bên nhau lâu, đến lúc cưới thì phải cưới. Để cho nhau 1 danh phận dù bản thân không muốn thì tôi chẳng làm được. Về đám cưới này, tôi chưa bao giờ muốn làm rình rang cả, tôi chỉ mới 300 khách. Chúng tôi không liên hệ bất cứ cơ quan truyền thông nào để mọi người đến đưa tin, tất cả là do các anh chị yêu thương, muốn đưa tin nên chúng tôi đành chịu. Tôi không hề cố ý phô trương để thể hiện cái gì với ai đó hết.

Cám ơn Trấn Thành vì đã dành thời gian trò chuyện!

