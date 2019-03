Tột cùng nhục nhã vì tình dục, mại dâm và ma túy ở showbiz Trung Qu

Seungri và nhóm bạn bị điều tra, nhiều nam diễn viên Trung Quốc như Kha Chấn Đông, Trần Bách Lâm, Phòng Tổ Danh, Ngôn Thừa Húc bị cho là thân thiết với cựu thành viên Big Bang . Thời Big Bang hoàng kim, họ tranh thủ mở rộng quan hệ với Seungri. Nhưng giờ đây, họ tìm cách phủ nhận mọi tin đồn.

“Ngôn Thừa Húc và Seungri chỉ là quan hệ xã giao chào hỏi”, phía Ngôn Thừa Húc nói trên On.

“Chuyện gì cũng có thể xảy ra, mạng xã hội giờ vui thật đấy”, Trần Bách Lâm viết trên Instagram.

Những người bạn cũ ngoảnh mặt với Seungri và nhóm chat sex.

Đa số các nghệ sĩ ở Trung Quốc tỏ ra không quan tâm đến bê bối tình dục, mại dâm đang xảy ra tại Hàn Quốc. Những ngôi sao trẻ né tránh như một cách tránh rắc rối có thể ập đến. Ai cũng hiểu ngành công nghiệp giải trí quốc gia tỷ dân dù không tạo thành đế chế lợi nhuận tăng đột biến như Hàn Quốc nhưng cũng đủ tệ nạn và chiêu trò.

Tình dục ám ảnh cuộc sống showbiz

Năm 2012, Trung Quốc chấn động vụ việc nữ diễn viên trẻ An Kim Lệ Á định nhảy sông tự sát sau bê bối tình dục trên du thuyền. Những người chứng kiến bàng hoàng khi thấy cô lơ lửng trên cầu. Cảnh sát có mặt kịp thời để đưa An Kim Lệ Á vào bệnh viện. Trước đó, một clip nóng ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa An Kim Lệ Á cùng một phụ nữ khác và nam họa sĩ 50 tuổi bị phát tán trên mạng xã hội.

“Tôi không thể thanh minh và quá mệt mỏi bởi những chỉ trích”, cô nói.

Lệ Á từng tìm đến cái chết sau bê bối clip nóng.

An Kim Lệ Á là một trong số những nghệ sĩ tìm cái chết khi cuộc sống đời tư bê bối bị phanh phui. Cây viết Hoa Khang báo Xinhua nhận định: “Tại sao ở showbiz, cuộc sống tình dục luôn kỳ quặc, bị gọi là đồi trụy? Bởi đó là ngành duy nhất có những cô gái xinh đẹp và vô số gã đàn ông đào hoa. Chúng ta không lạ những buổi đọc kịch bản về đêm giữa vài diễn viên nổi tiếng cùng một số nghệ sĩ trẻ”.

Trần Quán Hy và những cô bạn gái nổi tiếng như Trương Bá Chi , Chung Hân Đồng, Bobo Chen đều có sở thích chụp ảnh nóng giữ làm kỷ niệm. Ổ cứng máy tính của Trần Quán Hy có hơn 10.000 hình ảnh quan hệ tình ái. Hơn 1.300 tấm ảnh trong số đó bị phát tán trên mạng xã hội. Những tấm ảnh được chia sẻ trong vài ngày đã đập tan sự nghiệp nhiều năm cố gắng của không ít ngôi sao.

“Không đâu có nhiều gã biến thái và những cô nàng sẵn sàng trao thân như ở showbiz”, QQ bình luận.

Hình tượng trong sáng trên màn ảnh và cuộc sống về đêm nổi loạn.

Đỉnh điểm của những tiệc vui về tình dục ở showbiz là vô số chuyến du lịch ngoài đảo. “Những buổi tiệc kéo dài 4 ngày 3 đêm trên các du thuyền hoặc máy bay tư nhân. Họ nói đây là dịp để có thể tận hưởng cuộc sống giới thượng lưu. Nhưng những gì còn lại sau các buổi tiệc chỉ là bao cao su vung vãi khắp nơi, là ma túy đá và các chai rượu dang dở”, một người mẫu giấu tên kể trên East Weekly.

Theo Ifeng, hàng loạt nghệ sĩ sẵn sàng bỏ tiền để được mua vui tại Tam Á. Tôn Hưng, Huỳnh Dịch, đạo diễn Từ Tranh, người mẫu Phan Sương Sương từng bị phát hiện có mặt trên các du thuyền hạng sang trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Tình dục là câu chuyện thường ngày ở showbiz, còn cưỡng hiếp là chủ đề quen thuộc. Trang Sina từng chế nhạo “không ít gã tưởng rằng các cô gái khi được sex với tài tử sẽ thấy vinh dự”.

Những vụ án tấn công tình dục ở Trung Quốc luôn bị chìm vào quên lãng vì khó điều tra. Gần nhất, Cao Vân Tường bị bắt vì cưỡng dâm một phụ nữ ở Australia đã lột trần sự giả tạo của mỹ nam này.

Những giao dịch mại dâm triệu USD là có thật?

7 năm trước, Chương Tử Di ra thông báo mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc cô bán dâm với giá 1 triệu USD . Ngôi sao Ngọa hổ tàng long khẳng định không tham gia các buổi tiệc sex của quan chức hay doanh nhân giàu có.

Apple Daily cáo buộc nữ diễn viên nổi tiếng kiếm được 64 triệu USD sau 4 năm giao dịch mại dâm. Trang này cho biết Chương Tử Di dính líu trực tiếp đến một quan chức cấp cao, qua đêm với ông này 11 lần từ năm 2007 đến năm 2011.

Vụ việc kết thúc với phần thắng thế thuộc về Chương Tử Di khi Apple Daily không thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Thẳng thắn mà nói những vụ việc liên quan tình dục luôn rất khó tìm được bằng chứng.

Chương Tử Di từng bị cáo buộc bán dâm và thu về 64 triệu USD sau 4 năm.

Nhiều diễn viên, người mẫu Hoa ngữ được cho là bị lôi kéo vào các đường dây mại dâm cao cấp. Năm 2015, các nhà chức trách khẳng định đã có danh sách 38 nghệ sĩ và 18 khách hàng nam giàu có, nổi tiếng. Đường dây được phanh phui sau khi chính quyền Đài Loan tiến hành khám xét nhiều đối tượng đáng nghi.

Tại nhà nghi phạm Đới Quân Nghi, cảnh sát tìm thấy cuốn sổ viết tay. Cuốn sổ ghi chép đầy đủ các giao dịch tình dục thông qua trung gian. Sở thích của các ông lớn cũng được lưu lại đầy đủ. Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành được tiết lộ là một trong số 18 vị khách VIP.

Trong bảng danh sách, những người mẫu bán dâm hạng A có thể được nhận tối đa 260.000 USD mỗi đêm. “Con số không tưởng với tất cả chúng ta”, iHKTV viết.

Quách Phú Thành từng lao đao vì bê bối mua dâm.

Lâm Chí Linh bị đưa vào danh sách nghi vấn là chân dài thuộc đường dây mại dâm. Năm 2016, Trần Quán Hy chỉ đích danh Lâm Chí Linh là “gái gọi cao cấp của Đài Loan”.

Nhưng những nghệ sĩ ít tên tuổi hơn phải chấp nhận bị đối xử bạc bẽo. Một người mẫu từng phát khóc khi biết bị ép ngủ với ông chủ, bạn bè của ông chủ và cả nhân viên an ninh, theo iHKTV.

Chính quyền Trung Quốc bị cho là chậm và dung túng cho các vụ án mại dâm ở showbiz. Bằng chứng là những đường dây mại dâm quốc tế được phanh phui nhưng sớm chìm vào quên lãng. Một số sao nam bị bắt vì mua dâm cũng chỉ bị phạt hành chính. Các khung hình phạt chưa đủ sức răn đe. Thậm chí tài tử Thành Long còn sẵn sàng kể về quá khứ qua đêm với hàng chục cô gái mại dâm trong tự truyện.

Đại dịch ma túy đá

Từ Bắc Kinh đến Hong Kong, Đài Loan, ma túy đá tồn tại song song cùng showbiz. Trong 5 năm, cảnh sát bắt giữ nhiều nghệ sĩ nghiện ma túy. Đó là ca sĩ Lý Đại Mạt, Trương Nguyên, Ninh Tài Thần, Trương Diệu Dương, Trương Mặc, Kha Chấn Đông, Phòng Tổ Danh, Vương Học Binh… Điều đáng nói là trước khi bị phanh phui, họ đều có tiếng quân tử, hình tượng hoàn hảo.

Con trai Thành Long, nam diễn viên Phòng Tổ Danh, khi bị bắt vì sử dụng ma túy vào năm 2014 đã tiết lộ sự thật đáng sợ. Phòng Tổ Danh cho biết nhóm bạn chơi chung gồm 120 nghệ sĩ của anh đều nghiện ma túy. Trần Bách Lâm, Kha Chấn Đông và hàng loạt nghệ sĩ bị đưa vào diện nghi vấn sử dụng ma túy.

Phòng Tổ Danh có 120 người bạn nghệ sĩ nghiện ma túy.

Trên People, đạo diễn Trương Nghệ Mưu nói từng chứng kiến các diễn viên dùng ma túy đá ở phim trường. “Nhiều diễn viên sau khi kết thúc cảnh quay vội chui vào một góc hút cần sa, chơi ma túy đá đến mê dại. Họ khổ tâm nói với tôi rằng chỉ có cần sa mới khiến họ có cảm hứng diễn xuất”.

Đạo diễn Cát Ưu thống kê khoảng 40% nghệ sĩ ở Trung Quốc là “con nghiện”, phần lớn còn lại đều từng dùng qua ma túy đá.

Công ty quản lý không quan tâm đến cuộc sống riêng của nghệ sĩ và chỉ quan trọng số tiền các sao mang về. “Ma túy đá giúp các nghệ sĩ thăng hoa hơn khi biểu diễn hay diễn xuất. Các công ty quản lý còn thấy mừng vì điều đó”, Cát Ưu nói.

Hồi cuối năm 2018, trong một buổi họp báo với các nhà sản xuất phim ảnh, âm nhạc, đại diện Tổng cục Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cho biết sẽ giám sát chặt hoạt động showbiz.

Các hiệp hội nghệ sĩ được nhắc nhở phải sát sao và thể hiện rõ vai trò một tổ chức quần chúng trong việc thu thập các thông tin tế nhị từ nghệ sĩ. Họ phải là tổ chức đứng ra đại diện hợp pháp cho quyền lợi được bảo vệ về nhân phẩm của các nghệ sĩ.

Theo Zing.vn