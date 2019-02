Tố ngược Lâm Vinh Hải và tình mới đã dạy hư con, Lý Phương Châu: 'sẵn sàng ra toà đối chất thẳng mặt với anh chứ đừng tiếp tục chơi trò PR rẻ tiền nữa!!!'

Sau dòng trạng thái thật dài nói về việc Lâm Vinh Hải không trợ cấp cho con và phản pháo lại những gì chồng cũ trả lời trong bài phỏng vấn. Cách đây ít giờ, Lý Phương Châu tiếp tục đưa ra những lí lẽ để phản bác việc chồng cũ tố cô không cho anh gặp con suốt một năm qua.

Lý Phương Châu tiếp tục đưa ra lý lẽ để cứng minh việc Lâm Vinh Hải tố mình không cho gặp con là sai sự thật

Lý Phương Châu đưa ra ba lí do khiến cô quyết định không cho Lam Vinh Hải gặp con.

- Lí do đầu tiên là vì khi về bên Lâm Vinh Hải, bé Kỳ Kỳ bị dạy nói dối mẹ và bà ngoại, bé được dạy ăn diện, trang điểm. Cô đã nhắn tin trực tiếp với Lâm Vinh Hải về việc anh có thể đưa con đi chơi cùng Linh Chi nhưng không được dạy hư con. Vợ cũ Lâm Vinh Hải cứng rắn: "Còn nếu ai nêu quan điểm con nít makeup, ăn diện tí là bình thường, hoặc so sánh với con nít nước ngoài thì ok, mỗi người một quan điểm. Nhưng nếu vậy thì tự đi mà đẻ, tự đẻ rồi tự nuôi đi, rồi muốn làm gì thì làm. Ok! Còn đây là con của tôi, tôi có quyền dạy và bảo vệ con theo cách của mình. Chứ đừng có sống theo kiểu trên núi, con người ta mà đòi dạy theo cách của mình".

- Lí do thứ hai được Lý Phương Châu đưa ra là Linh Chi chụp ảnh cùng con gái cô, sau đó đăng trên facebook của mình kèm "những lời lẽ vô văn hoá, vô học" thoá mạ mình. Lý Phương Châu bày tỏ quan điểm thẳng thắn rằng: "Việc chụp hình với một đứa bé, làm thân làm tốt với đứa bé đó, chụp hình đăng lên mạng xã hội, rồi đi chửi mẹ của chính đứa bé đó, thêu dệt những lời nói của đứa bé... ngay dưới chính bức hình và PR, lên báo bằng việc đó.

Với Châu, đây là hành động không thể chấp nhận, thể hiện rõ sự vô học và thiếu suy nghĩ, không hề thương yêu hay suy nghĩ cho đứa bé đó một chút nào. Nếu có một chút xíu suy nghĩ, có biết nghĩ 6 tháng - 1 năm nữa đứa bé biết đọc sẽ thế nào không? Đúng, hành động này không phải Hải Làm. Nhưng Hải là ba, Châu giao con cho Hải, thì với Châu, Hải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong việc này. là một người ba, phải biết bảo vệ con mình hay ít nhất phải biết can ngăn người bên cạnh nếu cảm thấy hành động đó không tốt cho con mình".

Lý Phương Châu tố Lâm Vinh Hải và người yêu dùng con để PR cho bản thân và hạ nhục mẹ ruột

Sau hai lí do nêu trên, Lý Phương Châu đã hạn chế cho chồng cũ gặp con và đưa con về nhà chơi vì thời gian đó Linh Chi sống tại nhà của Lâm Vinh Hải. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi mẹ của Lâm Vinh hải gọi điện xin cho cháu được về thăm mình vì quá nhớ cháu. Khi Kỳ Kỳ về nhà bà nội được làm tóc, trang điểm và đưa đi chụp bộ ảnh tết 2018 cùng bố và Linh Chi. Lý Phương Châu cho biết: "Bộ hình được đưa lên PR trên các báo với nội dung Hải đưa con đi chơi vào dịp Tết và Chi nói Châu vô trách nhiệm không trông con, Hải luôn chăm sóc và thương con. Trong khi sự thật bộ hình đc sắp đặt chụp trước Tết, chứ Tết 2018 Hải không gặp con, chứ đừng nói là trông con hay chăm sóc con 1 ngày. Sự việc này khiến Châu hoàn toàn thất vọng về Hải, không còn tin tưởng giao con cho Hải nữa. Nếu ai làm mẹ chắc sẽ hiểu cảm xúc của Châu. Châu sẽ không nói thêm về vấn đề này, vì không có lời nào diễn tả được cảm xúc của Châu". Vợ cũ Lâm Vinh Hải khẳng định: "Qua tất cả sự việc trên, Châu đã nhắn tin cho Hải là sẽ không đưa con qua nhà Hải nữa. Nếu hải muốn thăm con có thể qua nhà Châu".

Từ căng thẳng này, Lâm Vinh Hải đã so sánh việc Lý Phương Châu cho con gặp người yêu Hiền Sến nhưng lại cấm mình đưa con gặp Linh Chi. Lý Phương Châu cũng lí giải: "Đối với Châu, Hiền chưa bao giờ nói xấu Hải, Chi một lời nào. Chưa bao giờ xen vào quyết định gì của Châu trong chuyện Châu - Hải. Kỳ Kỳ có hỏi gì về ba, Hiền đều trả lời về mặt tốt. Còn về Chi, nếu ai ở hoàn cảnh như Châu, có để con mình tiếp xúc với một người như vậy không? Châu có trách nhiệm bảo vệ con mình khỏi những điều xấu".

Loạt tin nhắn của Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải được cô chụp lại để chứng minh cho lời bản thân nói là thật

Đề cập đến việc Lâm Vinh Hải trả lời báo chí không được gặp con suốt một năm qua và không được ăn được đón hai cái tết cùng con, Lý Phương Châu bức xúc đính chính: "Không phải tự nhiên mà việc Hải gặp con từ Tết 2018 đến giờ khó khăn như vậy. Nói Châu cấm Hải không đc gặp con từ TẾT 2018 đến nay là chưa chính xác. Châu nói rõ Hải có thể qua nhà Châu thăm con, hoặc Châu đưa con qua nhà Hải và đợi đón về. Từ Tết 2018 đến giờ, Hải chỉ có 2 lần chủ động liên hệ Châu nói muốn gặp con là tháng 4/2018 và tháng 10/2018. Ngoài ra, Hải cũng không điện thoại nói chuyện với con hay nhắn tin cho Châu hỏi thăm về tình hình con lần nào. Chứ không phải nhiều lần “xin gặp" như bài báo nói.

Nói 2 cái Tết , gia đình Nội không được gặp Kỳ Kỳ vì Châu không cho cũng không chính xác. Tết 2018, Châu có nhắn tin Hải nói rõ là vì Châu không muốn gặp Hải nên khi nào Hải không có nhà, Châu sẽ đưa Kỳ Kỳ qua chúc tết nhà Nội. Nhưng Hải không trả lời và suốt mùa Tết, Hải cũng không liên lạc lại. Tết 2019, Hải cũng không liên lạc đề cập việc thăm con hay gặp con".

Sau khi giải thích và đính chính mọi thông tin được đưa ra sai lệch từ chồng cũ, Lý Phương Châu cũng dành lời nhắn cuối cùng cho Lâm Vinh Hải rằng: "Như em đã nói, em chỉ trả lời những vấn đề anh nói trong bài báo. Và đây là việc riêng của em và anh, anh lên tiếng mà chưa chính xác thì em sẽ trả lời anh cho chính xác. Còn ngoài ra “a b c d x y z ... gì đó “lên tiếng dùm anh, em không quan tâm. Với em, đó là “KHÔNG TỒN TẠI TRÊN ĐỜI".

Nếu anh thật sự thương con như anh nói, muốn gặp con như anh nói thì đừng có 2-3 tháng lại “ăn mày quá khứ", lôi tên em để lên báo, để pr như vậy. Không ai chấp nhận đưa con cho một người suốt ngày kiếm chuyện và đặt điều về mình. Và gia đình em cũng sẽ không chấp nhận cho anh gặp Kỳ Kỳ bởi vì không ai muốn con mình, cháu mình dính líu với một người như anh hoặc những người bên cạnh anh.

Gần 3 năm rồi, hãy thôi dùng miệng nói xấu nhau, nói đại vậy ai nói cũng được. Nếu cảm thấy em nói sai cái gì về anh, cứ nộp đơn kiện ra toà. Em làm ra tiền mà anh, em có thể thuê luật sư theo hầu anh đến cùng, em sẵn sàng ra toà đối chất thẳng mặt với anh chứ đừng tiếp tục chơi trò PR rẻ tiền nữa !!!

2019 rồi, mình cư xử văn minh và tiến bộ hơn anh nhé!"

Đi kèm với những kí lẽ mình đưa ra, Lý Phương Châu cũng đính kèm những tin nhắn của mình và chồng cũ để chứng minh bản thân không nói suông.

Theo Lam Khánh (Ngoisao.vn/Nld.com.vn)