“Tình yêu và tham vọng" được đánh giá "ăn điểm" nhờ dàn diễn viên hợp vai đến kỳ lạ

"Tình yêu và tham vọng" là bộ phim được mua bản quyền kịch bản từ "Thế lực cạnh tranh" của Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Bùi Tiến Huy cùng dàn diễn viên nổi tiếng Nhan Phúc Vinh, Diễm My, Mạnh Trường, Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn, Thùy Anh, … đang lên sóng giờ vàng VTV3 nhận được nhiều quan tâm của khán giả.



Mới đây, trên diễn đàn phim VFC, một số khán giả đưa ra đánh giá khá chi tiết lý giải cho sự hấp dẫn "Tình yêu và tham vọng". Theo đó, phim được cho là cuốn hút bởi những mánh khóe tình - tiền bên cạnh đó là sự kết hợp đầy ăn ý của dàn diễn viên hai miền Nam - Bắc, mỗi nhân vật, diễn viên đều có sự tương đồng, hợp vai đến kỳ lạ.

Đầu tiên là Nhan Phúc Minh - vai Minh tổng soái ca lạnh lùng y hệt ngoài đời. Trong những clip hậu trường, trong khi các bạn diễn khác nhí nhố, tạo dáng, pha trò thì Nhan Phúc Vinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm đạm kiểu "Giám đốc Minh". Không chỉ thể, ngay cả những bài đăng trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng chọn lọc hình ảnh, lựa chọn ngôn từ cẩn trọng, nghiêm túc.

Chính bạn diễn Lã Thanh Huyền cũng từng nhận xét: "Mọi người xem Minh trên phim thế nào ở ngoài Vinh y như vậy: ít nói, ít giao tiếp, ít bộc lộ cảm xúc và đôi khi mọi người sẽ thấy Vinh là một người khó gần. Nhưng khi đã thân rồi lại cảm thấy cậu ấy rất giàu tình cảm, là một người không bộc lộ ra nhiều nhưng bên trong suy nghĩ cực kỳ sâu sắc".

Chính vì thế, theo nhiều khán giả đồng tình "Nhan Phúc Vinh không cần diễn, chỉ cần "bê" chính mình lên phim. Vai Minh sinh ra là dành cho Vinh".



Cũng là diễn viên miền Nam ra Bắc, Vũ Phạm Diễm My được cho là có hoàn cảnh gia đình nhiều nét tương đồng với nhân vật Linh trong phim. Diễm My 9X từng thừa nhận ra Bắc tham gia "Tình yêu và tham vọng" là một trong những cách để vơi đi nỗi buồn và khoảng trống sau khi mẹ qua đời. Vì thế không phủ nhận, những đoạn phim về gia đình, nữ diễn viên 9X diễn như không diễn, nước mắt rơi là thật vì chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện của cuộc đời mình.

"Phan Hoàng Linh đang diễn vai của Diễm My ngoài đời, chứ không phải Diễm My vào vai Phan Hoàng Linh trong phim. Qua một số clip phía sau hậu trường, gameshow, những bài đăng trên Facebook có thể thấy ngoài đời Diễm My cũng là một cô gái vui vẻ, hài hước, hòa đồng hay pha trò. Những điều này có thể thấy ở Hoàng Linh khi trêu đùa với bạn thân Phương "phúng phính", những lúc nhận lời tán tỉnh từ "Sơn sụt sịt" hay khi cùng Minh tổng đi công tác chỉ có hai người bên Séc", khán giả nhận định.

Khi nhắc đến Minh (Nhan Phúc Vinh) - Linh (Diễm My 9X) thì một nhân vật không thể bỏ quên đó là Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền). Theo khán giả, trong số tất cả các diễn viên "Tình yêu và tham vọng", chỉ có nữ diễn viên họ Lã làm Tổng Giám đốc ngoài đời thực. Vì thế ngoài Lã Thanh Huyền, "soi" dàn nữ diễn viên miền Bắc khó ai có thể hợp vai Tuệ Lâm hơn.

Tuệ Lâm là một phó tổng mạnh mẽ cương trực nhưng vẫn giàu tình cảm, dám yêu, dám hận, dám giành lấy người mình yêu. Lã Thanh Huyền là một diễn viên có thực lực, có nhan sắc, có kinh nghiệm phim tình cảm, có kinh nghiệm lãnh đạo công ty, nên vai diễn này "đo ni đóng giày" dành cho cô. Ngoài ra khoác lên người những bộ trang phục hàng hiệu của mình khiến Lã Thanh Huyền càng hợp vai, tôn vai hơn và càng khiến người khác phải lóa mắt, trầm trồ kinh ngạc.

"Tôi đã xem xét tất cả các nữ diễn viên miền Bắc, vai diễn Tuệ Lâm không thể đưa Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Bảo Thanh hay Quỳnh Kool, Phương Anh, Thu Hoài,... Chọn Lã Thanh Huyền, hơi mặn mà một chút cho vai diễn Tuệ Lâm nhằm làm nổi bật lên hình ảnh một người con gái dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi một người mà không được đáp lại. Ở cô ấy có dấu ấn thời gian, sự mệt mỏi và cả sự vô tâm lạnh lùng của chàng trai ấy như vết dao đâm vào tim, hằn lên cả khuôn mặt Tuệ Lâm, đôi mắt luôn chực chờ muốn khóc mà nước mắt chẳng thể tuôn rơi. Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt như biển rộng", khán giả đánh giá.

Về phía phản diện, khó có ai nghĩ rằng một diễn viên đẹp trai chín chắn chuyên vai chính diện, nghiêm túc như Mạnh Trường lại vào vai phản diện "ngon lành" đến như vậy. Có lẽ không ít người đã từng đặt dấu hỏi khi thấy Mạnh Trường nhận vai phản diện: liệu có mạo hiểm hay sai lầm? Nhưng thực tế đã chứng minh lựa chọn diễn viên của đạo diễn Bùi Tiến Huy là chính xác.

Ngay từ những tập đầu phim, nhiều khán giả đã "nổi da gà" với từng cử chỉ ánh mắt cái nhếch mép cho đến pha huýt sáo kinh điển trước nay chưa từng thấy ở nam diễn viên 8X. Vì cú "lột xác" ngoạn mục này mà nhiều khán giả yêu mến vẻ soái ca của Mạnh Trường còn ngạc nhiên tự hỏi: "Đáng nhẽ diễn vai phản diện, mọi người phải ghét cay ghét đắng, chỉ muốn đập tivi, nhưng Mạnh Trường diễn vai phản diện thì mọi người lại thích và khen anh diễn tốt, hợp vai. Vậy thì Mạnh Trường diễn vai này tốt hay không tốt, hay hay không hay?"

Tuy nhiên, không phủ nhận, với dấu ấn "phản diện" trong "Tình yêu và tham vọng" việc Mạnh Trường nhận được lời khuyên nên chuyển hẳn sang đóng vai diễn phản diện là không tránh khỏi.

Một trong những "soái ca" được quan tâm trong phim phải kể đến Thanh Sơn. Nam diễn viên 1991 lâu nay quen mặt truyền hình nhiều năm nhưng phải đến khi xuất hiện đồng thời "Đừng bắt em phải quên" và "Tình yêu và tham vọng" mới thực sự ghi được dấu ấn khó quên với khán giả.

Nam diễn viên được coi là "nở muộn" của truyền hình vì có kinh nghiệm, có thực lực nhưng phải đến "Tình yêu và tham vọng" mới tìm đúng chất vai để tỏa sáng. Vào vai giám đốc pháp chế nhưng lại có vẻ bông phèng, hài hước, hơi lăng nhăng, luôn tỏ ra ngọt ngào với các cô gái được cho là khá giống với Thanh Sơn ngoài đời. Chính vì thế, dù thầy giáo Duy (Đừng bắt em phải quên) chững chạc, say đắm Quỳnh Kool khán giả vẫn không quên được Giám đốc Sơn si mê Hoàng Linh.

Về tuyến vai phụ, sau những vai diễn cô gái quê hiền lành yếu đuối, Huyền Lizzie trở lại với chính mình. Theo khán giả nhận xét, cuối cùng Huyền Lizzie cũng đã tìm được vai "sinh ra cho mình": richkid thời thượng, đi làm vì đam mê, đóng phim vì sở thích, nữ cường mạnh mẽ, tính tình thẳng thắn, tấm lòng cương trực, chủ động trong tình yêu.

Còn diễn viên Thuỳ Anh với khuôn mặt xương xương, gò má cao cao, thân hình khẳng khiu, tạng người gầy gầy được cho là "có lẽ cũng một 9 một 10 với em Ánh (em gái Hoàng Linh) trong phim".

Chưa kể đến dàn diễn viên trẻ thuộc tuyến phụ chính trong phim (Đông - Phan Thắng, Hường - Diễm Hương, …) cũng được đánh giá cơ bản là diễn ổn, làm tốt vai diễn "ngồi đúng chỗ, diễn đúng vai, mặc đúng size, ăn đúng bữa".

Tuyến diễn viên phụ "Tình yêu và tham vọng" cũng nhận được nhiều lời khen

An Khánh