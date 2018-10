"Tình yêu" chóng vánh 1 tháng của Kiều Minh Tuấn - An Nguy và cái kết đắng

Mới đây, trong cuộc gặp gỡ báo chí sau một tháng ồn ào vì chuyện công khai tình yêu với An Nguy, Kiều Minh Tuấn đã có những phát ngôn đầy mâu thuẫn. Theo đó, khi được hỏi về chuyện công khai tình cảm với An Nguy, nam diễn viên cho biết: “Đáng lẽ tôi không nên nói ra. Khi đó tôi đã bị cảm xúc đưa đẩy, nói ra những điều mà mình không biết nói gì”.

Thậm chí, Kiều Minh Tuấn còn trả lời một cách ấp a ấp úng và để bạn gái cướp lời: "Tình cảm của Tuấn với An Nguy lúc đó là "say nắng". Tuấn cũng như bao đàn ông khác, cũng dễ bị say nắng trước các cô gái đẹp" - Cát Phượng nói.

Cát Phượng cho biết, tình cảm của Kiều Minh Tuấn đối với An Nguy chỉ là "say nắng".

Cứ như vậy, chỉ bằng vài câu nói, Kiều Minh Tuấn đã kết thúc chuyện tình chỉ vỏn vẹn mới 1 tháng với An Nguy. Vậy mà, trước đó, để đến với tình yêu này, nam diễn viên đã không hề ngại ngần chia sẻ trên phương tiện truyền thông với lời lẽ hùng hồn. Thậm chí, khi bị dư luận cho là cả hai đang dùng chiêu tình cảm để PR cho bộ phim thì cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều cho biết tình cảm của họ dành cho nhau là thật chứ không phải tạo scandal.

Nói về mối quan hệ với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn cho biết lúc đó tình cảm của anh dành cho bà xã hơn tuổi là tình thương, tình nghĩa nhiều hơn tình yêu.

Thế nhưng, giữa lúc An Nguy đang phải đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội từ phía khán giả vì bị cho là "người thứ 3" chen chân vào hạnh phúc của gia đình Cát Phượng thì nam diễn viên lại đi du lịch cùng "bà xã".

Cả hai bị bắt gặp đứng cạnh nhau vui vẻ tại sân bay Đà Nẵng. Vậy là, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Kiều Minh Tuấn khẳng định yêu An Nguy và với Cát Phượng chỉ còn là tình thương thì cả hai lại nắm tay nhau đi du lịch.

Kiều Minh Tuấn đưa Cát Phượng đi du lịch chỉ sau 24 giờ nói có tình cảm An Nguy.

Hành động này của Kiều Minh Tuấn khiến fan cảm thấy phẫn nộ. Một một mặt họ cảm thấy bị lừa, mặt khác họ không còn biết nên thương Cát Phượng hay An Nguy nữa.

Và cảm giác "bị lừa" này lại tiếp tục lặp lại một lần nữa khi Kiều Minh Tuấn chia sẻ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cát Phượng trong cuộc sống cùng như công việc dù có "say nắng" An Nguy.

Trong chuyện tình tay ba gây xôn xao này, An Nguy có lẽ mới là người bị tổn thất nhiều nhất. Ngay khi thừa nhận yêu Kiều Minh Tuấn, vloger nổi tiếng này đã bị dư luận "ném đá" không thương tiếc vì tự biến mình thành "người thứ 3". Trên trang cá nhân của cô, dồn dập những chỉ trích từ cư dân mạng.

NTK Đỗ Mạnh Cường và cộng đồng mạng phản ứng gay gắt.

Câu chuyện cũng được NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân: "Vấn đề là có rất nhiều nghệ sĩ mang tình yêu ra kể lể cho cả thiên hạ nghe không biết để làm gì. Câu chuyện người thứ ba chưa bao giờ là câu chuyện được thiên hạ ủng hộ và người thiệt thòi luôn là phụ nữ".

Điều nhà thiết kế nổi nổi tiếng chia sẻ đã hoàn toàn ứng nghiệm với An Nguy. Bởi ngay sau đó, bà Dung Bình Dương - nhà sản xuất phim mà Kiều Minh Tuấn tham gia, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai chuyện tình yêu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phim.

Nhà sản xuất khẳng định luật sư của công ty bà đang tập hợp chứng cứ, hợp đồng, hồ sơ để gửi lên tòa án sau khi phim kết thúc công chiếu. Bà cho hay trong hợp đồng, diễn viên phải có trách nhiệm giữ hình ảnh, không ảnh hưởng xấu đến phim. Bà cũng khẳng định sẽ không bao giờ hợp tác với hai diễn viên này trong các dự án tiếp theo.

An Nguy chịu tổn thất nặng nề khi công khai tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

Bị khán giả chỉ trích, bị nhà sản xuất quay lưng và cuối cùng bị người từng được cho là "người yêu" phũ phàng, có lẽ đây chính là cái kết đắng dành cho An Nguy khi công khai làm "người thứ 3" trong cuộc tình giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng.

Lily (th)