Tim – Trương Quỳnh Anh: Cả thế giới bỗng chốc bé lại vừa bằng một cô gái!

Không giống như những cặp đôi khác, Trương Quỳnh Anh – Tim đến với nhau theo một cách "khác thường". Từ lúc công khai yêu đương, có con, cãi vã cho đến hạnh phúc ở thời điểm hiện tại, chưa bao giờ Tim – Trương Quỳnh Anh không làm khán giả bất ngờ. Nàng là tiểu thư một gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn quen sống trong nhung gấm lụa là; Còn chàng nức tiếng lãng tử, từng có những mối quan hệ ồn ào, khiến báo chí tốn hao nhiều giấy mực. Hơn 6 năm yêu nhau, cuộc tình của chàng và nàng luôn dính chặt với thị phi. Song, sau tất cả những va vấp, 2 người vẫn ở cạnh nhau, cùng đón chào cậu con trai Sushi xinh xắn chào đời.

Cuộc trò chuyện của PV với Tim – Trương Quỳnh An h diễn ra vào một buổi chiều đầu năm mới, khi mà cặp đôi còn say trong niềm vui vì sản phẩm âm nhạc Ta là tất cả của nhau được nhiều lời khen từ khán giả. Đến nơi hẹn trong trang phục trẻ trung, Trương Quỳnh Anh hào hứng cho biết vợ chồng cô đang tích cực tập nhảy để quay MC chúc Tết Nguyên đán. Nụ cười tươi tắn nở trên môi, Trương Quỳnh Anh gần như quên cả những tủi hờn, giận dỗi trước đó. Nắm chặt tay chồng trong suốt buổi trò chuyện, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nũng nịu nhìn sang, Trương Quỳnh Anh tạo cảm giác như cô đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

"Khi mới quen Quỳnh Anh, tôi từng không có niềm tin. Trước cô ấy, tôi cũng đã từng yêu vài người và bị va vấp. Tôi đã có ý định chỉ quen thế thôi, nhưng sau này tiếp xúc nhiều, mới phát hiện cô ấy không diễn kịch như mình vẫn nghĩ. Quỳnh Anh ngoan ngoãn, lễ phép và nhút nhát. Khi yêu, cô ấy hết mình và có thể làm hết tất cả mọi thứ. Sở dĩ có điều này vì Quỳnh Anh từ nhỏ đến lớn đã được gia đình bảo bọc, yêu thương. Việc đóng phim, ca hát đều do ba mẹ quyết định và sắp xếp. Quỳnh Anh ít va chạm, dễ giận dỗi, dễ bị tổn thương và thậm chí còn lơ ngơ, đểnh đoảng. Khi đã hiểu rõ tính cách, tôi bắt đầu muốn gắn bó với Quỳnh Anh. Tôi nghĩ, mình đã yêu được cô gái trong sáng, lành tính như vậy thì sao còn phải suy nghĩ nhiều" – Tim nói về Trương Quỳnh Anh.

Yêu nhau được 1 thời gian, cặp đôi quyết định sống chung. Đến lúc Quỳnh Anh mang thai bé Sushi cũng là khi gia đình 2 bên có sự xung đột. Bố mẹ Trương Quỳnh Anh cho rằng những lời khuyên mà Tim dành cho cô là sai trái. Và rằng Trương Quỳnh Anh sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nếu không ở bên cạnh Tim. Thời điểm này, cặp đôi gặp phải nhiều áp lực. Quỳnh Anh thậm chí đã bỏ nhà theo Tim, cô chấp nhận để lại sau lưng cuộc sống của một tiểu thư giàu có và lao vào cuộc yêu đương mà biết chắc phía trước vẫn còn quá nhiều rủi ro. "Bây giờ em đã lớn. Nếu em tin vào sự lựa chọn con tim mình. Nếu em tin anh có thể lo cho em, chúng mình sẽ đi đến tận cùng. Tôi đã nói với cô ấy như thế. Tôi nghĩ, mình không thể bảo một cô gái bỏ nhà theo mình rồi lại rũ bỏ người ta. Nhất là khi cô ấy đang mang trong bụng đứa con sắp chào đời của tôi".

Trương Quỳnh Anh tiếp nối câu chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Đối với một cô gái chưa từng chịu khổ, tất cả mọi thứ đều được ba mẹ sắp xếp, nay lại đương đầu với thử thách sống tự lập và chịu ánh nhìn khắc khiệt "chưa cưới mà có bầu" là điều vô cùng khó khăn. Nhưng, Trương Quỳnh Anh vẫn tự tin mình có thể vượt qua chỉ vì một lý do duy nhất – tình yêu: "Tôi nói với bản thân, cùng nắm nhau rồi thì mình sẽ vượt qua. Áp lực lúc đó rất lớn, nhưng từ dư luận không nhiều như những gì mọi người vẫn nghĩ. Áp lực là do chính tôi tạo ra. Khi có bầu, tôi phải dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật, không đóng phim, không đi hát, chỉ ở yên một chỗ để chờ sinh con. Cái cảm giác bụng to ra, người mập lên, tâm sinh lý thay đổi làm tính cách tôi cũng trở nên thất thường. Mà buồn nhất là lúc này không có người thân bên cạnh, người tôi cần nhất – mẹ đã không ở bên".

"Thời điểm có bầu này, tôi hạn chế đi đến đám đông. Nhưng có một điều cũng làm cho mình bớt buồn tủi là khán giả có mặt cũng không dè bĩu tôi chưa cưới mà đã sinh con. Nhiều người có gặp cũng hỏi han là Quỳnh Anh khỏe không? Mang bầu mấy tháng rồi? Quỳnh Anh khi nào sinh? Sinh xong có đi hát, đóng phim trở lại không?... Tất cả những điều này khiến tôi xúc động. Chỉ có đi qua khó khăn mình mới cảm nhận được giá trị của hạnh phúc nó như thế nào. Đến thời điểm này, ngồi đây nhìn lại thì nói rất dễ, song lúc đối mặt nó tôi đã thực sự thấy hoang mang. Cũng có lúc nghĩ, hay là mình bỏ đi, mình trở về nhà, vì tôi suy nghĩ anh Tim không biết có thực sự yêu mình hay không? Sao mà anh Tim lại vô tâm, hờ hững và làm mình tủi thân đến thế".

Và rồi khi bé Sushi ra đời, mọi thứ dần dễ chịu, nhẹ nhàng hơn. Gia đình Trương Quỳnh Anh không còn nặng nề với Tim như trước. Chuyện yêu đương của cả hai cũng được đông đảo khán giả đón nhận với cái nhìn tích cực. Sống bên nhau như nghĩa vợ chồng, hai người cùng vượt qua những ngày bão giông. Nhưng, có những lúc trái gió trở trời, cuộc cãi vã lại diễn ra với cường độ và tần suất ngày càng lớn. Đỉnh điểm là cái lần Trương Quỳnh Anh giận Tim đến mức bồng bé Sushi bỏ đi. Lúc này, những tưởng cuộc yêu đương sẽ dừng lại mãi mãi. Khi Tim chạy khắp nơi tìm kiếm 2 mẹ con, Trương Quỳnh Anh vẫn bình chân như vại, lặng lẽ tắt điện thoại để chồng không tìm ra. Mãi một thời gian sau, Tim mới có thể khiến Trương Quỳnh Anh nguôi giận. Cặp đôi lại quay về bên nhau, cùng nói, cùng cười và xóa đi khoảng ký ức mệt nhoài đó.

Hỏi Tim về cái lần gây ra lỗi lầm đến mức khiến Trương Quỳnh Anh ôm con bỏ đi, anh chàng thẹn thùng nhìn sang bà xã rồi nhẹ nhàng đáp: "Tất nhiên vợ chồng thì cũng có lục đục, gia đình nào mà lại chẳng có lúc này lúc khác. Thời gian ở bên nhau càng dài, mình càng hiểu và trân trọng Quỳnh Anh. Đã có lúc 2 đứa xa nhau, đã có lúc tưởng chừng như không thể làm lại từ đầu, nhưng mà tình yêu lớn quá, tôi không thể cưới bất cứ ai khác ngoài Quỳnh Anh hết. Đi qua sóng gió, mình càng yêu và trân trọng nhiều hơn. Giờ đây Quỳnh Anh có nói gì, có giận dỗi ra sao tôi cũng chấp nhận hết. Yêu Quỳnh Anh là phải chịu những lần giận vô cớ của cô ấy. Phải yêu cô ấy gấp 10, gấp 100 lần để bù đắp mọi thứ đã qua".

"Tôi không phải người đàn ông hoàn hảo, chỉ là cố gắng làm cái gì tốt nhất cho vợ con. Có cái điều buồn cười là bây giờ, rất nhiều lúc 2 đứa cùng nghĩ và nói ra 1 câu nói. Ví dụ như khi đi mua trái cây, cả 2 sẽ cùng nói câu: "Hay là lấy cái này nha". Hoặc lúc vào quán ăn, Quỳnh Anh chưa nói mà Tim đã biết cô ấy sẽ gọi cái gì. Sóng gió làm cho 2 đứa hiểu và yêu nhau hơn. Lúc trước và bây giờ cũng thế, tôi phải chứng minh cho gia đình Quỳnh Anh thấy tình cảm 2 đứa dành cho nhau thực sự sâu đậm".

Nhìn chồng với ánh mắt trìu mến, Trương Quỳnh Anh tiếp lời: "Tôi có niềm tin về tình yêu, sức mạnh của tình yêu rất lớn, có thể vượt qua mọi rào cản. Dù giận dỗi nhưng chúng tôi vẫn trở về vì trong lòng hai đứa còn tình yêu. Quan trọng nhất là mối quan hệ của chúng tôi không có người thứ ba, không ai lăng nhăng. Dù vậy, tôi không muốn chuyện bị gia đình phản đối kéo dài quá lâu. Anh Tim cũng chẳng muốn phải nịnh nọt hay lấy lòng nhà vợ, anh ấy muốn dùng hành động để chứng minh mọi thứ. Nếu bây giờ chúng tôi sống hạnh phúc, yêu thương nhau trọn đời, thì đó là câu trả lời, là sự hàn gắn tốt nhất cho hai bên".

Hỏi Tim – Trương Quỳnh Anh về cái đám cưới bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, anh chàng tinh ý nhường câu trả lời cho vợ. Suy nghĩ thoáng qua vài giây, Quỳnh Anh mỉm cười chia sẻ: "Thật lòng, cái thời gian lúc tôi mới về ở với nhau, lòng tôi ngổn ngang nhiều thứ lắm. Mình là con gái mà, chưa hề cưới hỏi mà đã sinh con cho người ta, mình cũng mong muốn mọi thứ trọn vẹn lắm chứ. Tôi cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi tốt để sinh bé Sushi. Vì tôi đinh ninh rằng, sau khi sinh xong, tôi lấy lại vóc dáng và ổn định công việc, chắc anh ấy sẽ cầu hôn ngay. Vậy mà tôi chờ mãi vẫn chẳng thấy người đàn ông mình yêu nói gì. Giận lắm chứ, tôi còn suốt ngày đi hỏi anh ấy: "Sao mình chưa đám cưới", "Đến bao giờ thì anh sẽ cưới em". Rồi Tim nói với tôi rằng tập trung cho công việc đã, khi 2 đứa có 1 sản phẩm nghệ thuật chung thật tâm đắc, lúc đó chờ đợi ngày vui cũng không có gì quá đáng".

"Tôi thực sự muốn cưới Quỳnh Anh làm vợ. Lời cầu hôn đã nói rồi nhưng đường đến đám cưới sao mà gian nan quá. Cách đây không lâu, 2 đứa đi đám cưới của Trấn Thành – Hari Won, nhìn lên sân khấu rực rỡ, tôi thực sự muốn người đứng trên đó là mình. Rồi Quỳnh Anh sẽ mặc váy cưới và xuất hiện. Hạnh phúc ngập tràn. Nhưng đến tận bây giờ mọi thứ vẫn chưa xuất hiện. Tôi chỉ biết đợi thêm thôi. Tôi nghĩ, cách tốt nhất cho cả 2 bên gia đình yên lòng là cho thời gian trả lời. Vì đến năm Quỳnh Anh 40 hay 50 tuổi, già rồi, tóc đã bạc, da đã nhăn, lúc đó không ai cưới cô ấy nữa thì chắc còn mình tôi thôi. Không gả cho tôi thì cũng chẳng được. Nói thế có nghĩa là dù Quỳnh Anh có xấu, có già thì tôi vẫn ở bên cô ấy. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái".

Nhận được lời tỏ tình ngọt ngào của chồng ngay trong cuộc phỏng vấn, Quỳnh Anh nũng nịu nhìn Tim. Nhưng không có bất kỳ hành động ngôn tình nào, nữ diễn viên tiếp nối bằng cách kể xấu chồng: "Lúc mới quen nhau, tôi thật sự không biết mình có đang làm đúng không. Vì anh Tim rất là vô tâm, lúc nào cũng hờ hững, thậm chí khiến tôi bị tổn thương. Mình yêu hết lòng, chấp nhận hy sinh mọi thứ, nhưng Tim lại mang đến cảm giác cần thì gọi, không thì thôi. Tôi nghĩ trong đầu, ảnh đã không biết trân trọng mình thì tại sao cứ phải níu giữ mối quan hệ này. Tôi rất sợ cái cảm giác người ta cần thì gọi, không cần thì thôi. Tôi không thể ở bên người đàn ông chẳng hiểu cho cảm xúc của mình được".

"May mắn là, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Tim bây giờ thay đổi nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng giận, giận cho đủ chỉ tiêu, mà mỗi lần thế ảnh chỉ cười. Có cái gì đó sai sai, không giống như Tim nữa. Tim đã thức tỉnh, hiểu bản thân yêu tôi như thế nào. Ảnh cũng biết cách yêu và trân trọng tôi hơn. Tôi cảm nhận được điều này nên mới chấp nhận ở lại. Cuộc sống kỳ lạ lắm, ngôn tình không phải là điều gì xa xôi đâu, khi bạn thực sự ở trong một mối quan hệ tốt đẹp, bạn sẽ thấy ngôn tình rất giản dị, mộc mạc. Đến bất cứ nơi nào, chỉ cần có nhau là đã thấy hạnh phúc rồi. Dù có ở ngôi nhà quen thuộc, ăn món ăn bình thường cũng thấy vui. Tim hiểu được tôi thích và muốn gì dù không nói ra, vậy là hạnh phúc nhất".

Đi qua những khổ đau, Tim – Trương Quỳnh Anh ở thời điểm hiện tại đã có sự tin tưởng trọn vẹn. Dù cuộc sống còn vạn nẻo nỗi buồn, song chàng ca sĩ điển trai vẫn tin mình có thể làm tấm lá chắn bảo vệ, che chở cho mẹ con Quỳnh Anh. Gạt hết mọi ưu phiền và những chê bai, chỉ trích, Tim chấp nhận đứng đầu ngọn sóng, hứng chịu mọi nhận xét khắt khe của người đời: "Tôi có thể đã sai nhiều lúc. Nhưng tôi tự hào vì giờ đã có vợ là Quỳnh Anh. Cô ấy yêu chồng, thương con đến mức chấp nhận bỏ hết công việc, hy sinh bản thân để được ở bên gia đình. Với tôi, dù Trương Quỳnh Anh có làm điều gì ngớ ngẩn, vô lý thì vẫn thích. Giống như mình ngu muội, trẻ trâu rồi".

"Có những người phụ nữ khác rất đẹp và giỏi, nhưng tại sao mình vẫn chỉ yêu mỗi cô ấy. Chẳng có người phụ nữ nào sánh được với vợ mình, dù cô ấy có luộc cái trứng hay nấu gói mì thì tôi cũng cảm thấy ngon. Bất kỳ người đàn ông nào muốn bản thân tốt đẹp cũng cần có gia đình. Vợ hiểu mình, tin mình, con ngoan ngoãn, xinh đẹp. Có sự nghiệp mà mất gia đình cũng là thất bại. Tôi đã thấy tôi sai, tôi phải đặt mình vào vị trí của Quỳnh Anh. Với một kẻ bất cần, thích gì làm nấy như tôi, có lẽ người phụ nữ khác đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Hiểu được điều này nên tôi chẳng còn thấy tổn thương hay giận dỗi mỗi lần cãi nhau với Quỳnh Anh nữa".

Theo Tri thức trẻ