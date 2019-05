Tìm ra nữ diễn viên Hàn bị đâm tử vong trong tai nạn liên hoàn: Cựu idol đẹp mỹ miều, qua đời chỉ sau 2 tháng cưới

Theo thông tin từ Đồn cảnh sát Kimpo tỉnh Gyeonggi, một vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra ở đường cao tốc sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 3:50 sáng ngày 6/5 vừa qua (theo giờ địa phương) và nạn nhân là một nữ diễn viên Hàn ở tầm tuổi 20 (gọi tắt là C). Cụ thể một tài xế xe taxi A (56 tuổi) và tài xế xe khách B (73 tuổi) đã đâm liên tiếp vào nữ diễn viên C (28 tuổi) khi nạn nhân đang đứng bên ngoài chiếc xe Mercedez Benz C200. C đã tử vong tại chỗ, A và B hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc gây tai nạn từ cảnh sát.

Sau nửa ngày, các cơ quan báo chí Hàn Quốc đã tìm ra danh tính diễn viên C. Theo Sportv News, nữ diễn viên này chính là Han Ji Seong. Cô năm nay 28 tuổi, vốn từng ra mắt trong một nhóm nhạc nữ Kpop vào năm 2010 và hiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau gồm mảng phim truyền hình, điện ảnh và nhạc kịch. Han Ji Seong sở hữu ngoại hình mỹ miều chẳng kém bất kỳ mỹ nhân điện ảnh hay idol đình đám nào. Đau lòng thay, A đã có chồng nhưng lại qua đời chỉ sau 2 tháng kết hôn.

Han Ji Seong sở hữu gương mặt xinh đẹp chẳng kém bất kỳ mỹ nhân nào của làng điện ảnh và làng nhạc Hàn

Chân dung mỹ miều của cố diễn viên trước khi gặp tai nạn

Han Ji Seong thật sự là một gương mặt vô cùng sáng giá nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng. Ngày 6/5 vừa qua, nữ diễn viên qua đời và hưởng dương 28 tuổi

Trước đó, một số thông tin về vụ án này đã khiến dư luận dậy sóng và thậm chí là dấy lên tranh cãi.

Tại sao danh tính của nữ diễn viên Hàn lại bị che giấu trước đó?

Sáng nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, danh tính của nạn nhân A vẫn được giữ kín. Công chúng vô cùng tò mò không hiểu tại sao cảnh sát lại phải che giấu danh tính của nữ diễn viên Hàn này.

Tại sao nữ diễn viên lại đỗ xe ở giữa làn xe phải đường cao tốc chứ không phải chứ không phải là lề đường?

Đây chính là câu hỏi mà đội cảnh sát điều tra vụ án này đang đi tìm lời giải đáp. Theo lời khai của chồng nữ diễn viên C, cô này đã đỗ ngay xe ở giữa làn phải của đường cao tốc dẫn đến sân bay quốc tế Incheon và bật đèn xin nhan lên vì anh quá buồn đi vệ sinh. Điều kỳ lạ là nếu chỉ vì chồng muốn dùng nhà vệ sinh, C đã có thể đỗ xe ở lề đường chứ không phải một vị trí nguy hiểm như giữa làn phải đường cao tốc. "Sau khi tôi dùng xong nhà vệ sinh ở bụi cây gần đó và trở lại xe, vụ tai nạn đã diễn ra rồi", chồng của C khai với cảnh sát.

Nữ diễn viên Hàn đỗ xe ở giữa làn xe phải đường cao tốc (số 1) mà không tấp vào lề đường (số 2)

Sau khi C dừng xe để chồng đi vệ sinh, chính cô cũng đã bước xuống xe và bị 2 tài xế xe taxi và xe khách đâm liên tiếp. Được biết, tài xế taxi A đã lái xe vào làn trái của đường cao tốc, còn tài xế xe khách đã lái xe vào làn phải. Cảnh sát cũng đang tìm hiểu lý do tại sao C lại xuống xe trong tình huống phương tiện của cô đang đỗ ở vị trí nguy hiểm ở đường cao tốc.

Hiện từ khoá về vụ án đang đứng ở top tìm kiếm hot nhất cổng thông tin Naver.

Theo Helino