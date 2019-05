Tim lên tiếng trước tin đồn sụt 15kg vì buồn chuyện ly hôn với Trương Quỳnh Anh

Tim chia sẻ nhiều hình giảm cân của loạt sao thế giới và viết: “Lúc mình tập gym hơi to các bạn cũng nói mình tăng cân do chuyện ly hôn. Bây giờ mình sụt cân do yêu cầu của vai diễn, các bạn cũng tự lấy hình về và tự tưởng tượng mình sụt cân do buồn chuyện ly hôn. Mình nói thẳng nhé, ly hôn hay kết hôn hay yêu ai, ghét ai cũng chỉ là cơn gió thoáng qua với mình thôi. Chỉ khi nào liên quan đến con mình hoặc gia đình, mình mới buồn tới mức đó nhé”.

Tim cho biết việc anh sụt cân là sự cố gắng vì vai diễn. Đối với nam ca sĩ, chuyện đó là bình thường bởi nhiều diễn viên nước ngoài cũng từng làm. Giọng ca sinh năm 1985 khẳng định: “Mình không so sánh nhưng ít nhất khi nhận một vai gì, mình sẽ phải cố gắng hết sức, đầu tiên về mặt ngoại hình đã. Nói ít hiểu nhiều, bớt đồn bậy. Ngày nào mình cũng làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya, không thể có thời gian mà nhiều chuyện hay yêu đương buồn bã gì cả”.

Nguyên văn dòng trạng thái bức xúc của Tim. Ảnh: Chụp màn hình

“Với chuyện ly hôn, 2019 rồi các bạn, văn minh lên, đứng thẳng nhìn về phía trước mà đi. Nhìn sau lưng hoài sao mà biết tương lai thế nào. Ly hôn rồi, 2 năm rồi, đang độc thân, yêu đời, làm ăn lương thiện, đẹp trai, khỏe mạnh, không ấu dâm, không lừa đảo, không ma túy”, anh chia sẻ thêm.

Dòng trạng thái của Tim nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm, khuyên anh mặc kệ những tin đồn không đáng để tiếp tục tập trung vào công việc. Một tài khoản bình luận: “Sống sao miễn không thẹn với lòng, cũng không làm hại gì ai, giúp người cần giúp. Làm chuyện mình thấy ý nghĩa cho bản thân xã hội là được rồi. Miệng đời thị phi lắm em ơi”.

Nguồn cơn dòng trạng thái bức xúc của Tim xuất phát từ những bức ảnh anh chia sẻ trên mạng xã hội thời gian gần đây. Trước thắc mắc của khán giả về việc ngoại hình ốm hơn so với trước, giọng ca Một vòng trái đất cho biết anh sụt 15kg. Tuy nhiên, một số người lại đồn đoán lý do nam ca sĩ có sự thay đổi về cân nặng là do buồn chuyện ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Thông tin này khiến Tim không hài lòng và buộc phải lên tiếng giải thích trên trang cá nhân.

Theo Thanh niên