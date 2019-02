Tiết lộ của Phạm Quỳnh Anh về chuyện chồng cũ có người phụ nữ khác

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2019, lần đầu tiên sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh đồng ý chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ với ông bầu Quang Huy với Zing.vn.

Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ thừa nhận trước khi đưa đơn ra toà, cả hai sống ly thân 2 năm và Quang Huy đã tìm sự chia sẻ ở một người phụ nữ khác trong quãng thời gian đó.

Chới với sau khi kết thúc mối tình 16 năm với chồng

- Sau gần nửa năm ly hôn với nhà sản xuất Quang Huy, vì sao tới giờ Phạm Quỳnh Anh mới chấp nhận trải lòng về đổ vỡ?

- Trong những sản phẩm, tôi luôn cố gắng thể hiện thông điệp gần gũi với bản thân mình nhất. Thật thú vị khi nội dung của các bài hát vô tình lại rất gần với tâm sự, câu chuyện của tôi.

Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và anh Huy thay đổi, tôi khoác lên mình cái tên là bà mẹ đơn thân dù lạ lẫm nhưng cũng phải làm quen dần dần. Tôi cố gắng để bản thân mình ổn trước, mới có thể mang tới cho các con sự bình yên. Đối với tôi, quan trọng nhất là làm sao cho hai con cảm nhận cuộc sống không có gì thay đổi.

Cuộc sống của tôi đương nhiên cũng phải thay đổi so với thời còn sống chung với anh Huy. Trước đây, mọi việc, tôi có sự chia sẻ, đồng hành của anh Huy, bây giờ mình phải tự quyết tất cả. Và tất nhiên, tôi cũng phải đối diện với cảm giác chới với khi bắt đầu lại từ đâu. Nhưng tôi có còn cách nào khác là phải cố gắng và bước tiếp.

- Những lúc nào, chị cảm thấy yếu đuối, chới với nhất?

- Khi gắn bó với người nào đó quá lâu, mối quan hệ của chúng tôi đã tồn tại 15 năm thì khi tách ra càng khó khăn. Ở bên nhau suốt thời gian dài, sự đồng hành cùng nhau đã là thói quen nên khi chia tay, mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Những lúc tôi chới với thì chỉ mình cảm nhận và không bao giờ tôi muốn nói ra. Bề ngoài, tôi vẫn phải thể hiện là mình ổn, rất ổn.

Tôi phải mạnh mẽ thực sự vì còn trách nhiệm với các con. Tôi nghĩ cảm xúc, sự xáo trộn phải ở bên trong, không muốn thể hiện cho quá nhiều người biết. Tôi cũng không muốn để các con nhìn thấy mẹ chúng hoang mang. Đã từ lâu, tôi tập cho bản thân thói quen không than vãn, tự giải quyết mọi việc của mình.

Nói như vậy không có nghĩa tôi dễ dàng vượt qua nỗi buồn. Chúng tôi đã có một hành trình dài, nhiều thứ chinh phục cùng nhau thì mới thời gian ngắn chưa thể bù đắp được hết. Bản thân tôi cũng không trông đợi tất cả phải kết thúc nhanh chóng mà chỉ biết cố gắng hoà nhập với cuộc sống mới.

- Khi ở một mình, chị đối diện với nỗi đau mà theo chị là "không dễ dàng vượt qua" đó như thế nào?

- Lúc ấy, tôi sống với chính mình, đau khổ và có thể khóc một cách thoải mái. Một mình tự giải quyết những khúc mắc của bản thân vốn là con người tôi. Từ khi vào trong Nam lập nghiệp, tôi thích là tự mình làm, không than thở, dù khó khăn thế nào. Tôi quan niệm chia sẻ quá nhiều sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng. Khi họ hoang mang, mình phải trấn an ngược lại.

Giấu tâm sự nhưng tôi vẫn có thể giải toả. Tôi giải toả bằng cách tự gặm nhấm nỗi buồn, coi nó là chất liệu của cuộc sống. Tôi thường ghi những cảm xúc đó lại, tâm sự với các nhạc sĩ để chuyển hoá thành sản phẩm âm nhạc.

Tôi cho rằng ly hôn không chỉ một mình đối diện, mà rất nhiều người khác cũng từng trải qua. Vì vậy, tôi luôn có niềm tin mình làm được bằng cách sống, suy nghĩ lạc quan.

- Hiện tại, mối quan hệ giữa chị và Quang Huy thế nào?

- Kết thúc một mối quan hệ 15 năm, không dễ gì để tôi trở thành một người khác ngay được. Hiện tại, tôi cứ tập trung vào công việc, tiếp tục làm những gì mình vạch ra.

Giữa tôi và anh Huy không còn tình yêu thì còn tình nghĩa. Hơn nữa, trước khi đưa ra quyết định ly hôn chúng tôi đã sống ly thân gần 2 năm, không phải quyết định quá đột ngột. Nếu chúng tôi còn tình cảm, thì làm phiền nhau kiểu khác, chứ không nhanh gọn như vậy.

Tôi quan niệm chia tay rồi, mọi sự ứng xử với nhau vẫn cần sự trân trọng và tốt nhất có thể. Trong cuộc đời này, anh là ai, thành công đến mức nào, giàu có đến đâu không quan trọng bằng cách ứng xử. Với tôi, không chỉ là ứng xử với anh Huy thế nào mà còn ứng xử cho gia đình hai bên không khó xử, cho các con mình bình yên.

Vì thế, tôi không vì sự đau buồn cá nhân mà phải lên báo giải toả. Thật sự, nếu giải toả thì lòng mình sẽ nhẹ hơn đấy nhưng chỉ giải quyết được trong thời gian ngắn. Sau này, điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con cái. Tôi không ủng hộ sự riêng tư biến thành của chung.

Đối với chúng tôi, việc nói chuyện với nhau là bình thường. Chúng tôi giao kèo với nhau rằng mối quan hệ giữa chúng ta thay đổi nhưng tình thân không thay đổi, nhất là với các con. Chúng tôi vẫn đi chơi chung với con và gia đình hai bên. Khi các con có vấn đề gì trong học hành, ốm đau, tôi vẫn phải chia sẻ với anh Huy. Lo lắng cho con là trách nhiệm của cả hai người.

Với chúng tôi, dù có chuyện gì đi nữa, không bao giờ có chuyện không nhìn mặt nhau. Nếu bố mẹ căng thẳng thì sự thiệt thòi sẽ thuộc về người thân nhiều hơn. Hai chúng tôi cũng thiệt vì "xấu chàng hổ ai". Đoàn kết mới tạo nên điều tốt đẹp, không nhìn mặt nhau thì mệt mỏi lắm. Tôi lại không bao giờ mong sự mệt mỏi có trong cuộc sống của mình.

Chúng tôi ở riêng nhưng sinh hoạt chung khi cần thì vẫn đầy đủ. Nhìn lại, tôi vẫn thấy mình đã ứng xử tốt, khiến gia đình hai bên vẫn có thể trò chuyện và gặp gỡ.

Tôi tôn trọng khi anh Huy có mối quan hệ mới

- Thường xuyên gặp gỡ gia đình hai bên, chắc chắn ba mẹ sẽ vun đắp cho hai người quay lại. Những lúc đó, chị và anh Huy có bị khó xử?

- Tất nhiên, không gia đình nào muốn con cái bị đổ vỡ, ba mẹ bao giờ cũng muốn con cái hạnh phúc và hôn nhân bền vững. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định ly hôn, tôi đã suy nghĩ nhiều, có 2 năm ly thân.

Lúc đó, tôi nghĩ ai cũng chỉ sống duy nhất một lần, tại sao cứ ép buộc bản thân phải khổ. Khi cảm thấy mối quan hệ không ổn, bản thân phải cố thì nghĩa là nó không còn dành cho mình nữa. Quan hệ rạn nứt thì nghĩa là ở bên trong đã có vấn đề. Do đó, cả hai chọn cách giải thoát cho nhau.

Thời điểm đó, bỏ qua tất cả vướng mắc trong lòng, chúng tôi đối diện với nhau bằng một cuộc nói chuyện trong 3 tiếng sau 2 năm không nói được với nhau.

Trước đó, bạn bè đến nhà không bao giờ thấy chúng tôi bất thường vì cả hai vẫn nói chuyện. Vấn đề chỉ là hai người nói với nhau không được.

Buổi nói chuyện đó đã giải toả tất cả khúc mắc trong lòng và chúng tôi quyết định sẽ là 2 người bạn.

- Phải chờ 2 năm mới có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Vậy đâu là lý do khiến anh chị mới đưa ra được quyết định ly hôn?

- Ai cũng tò mò về lý do chúng tôi chia tay. Có rất nhiều thứ nhưng tôi không bao giờ nói ra được. Chỉ biết rằng khi đi đến quyết định kết thúc hôn nhân - quyết định buồn và lớn của cả cuộc đời thì phải có nhiều vấn đề trong đó. Tuy vậy, ly hôn cũng không phải là chấm dứt tất cả, chúng tôi vẫn là bạn bè.

Phải chờ đến 2 năm mới đưa ra quyết định, tôi cũng không hối tiếc vì việc gì cũng có lý do của nó. Cũng như câu hỏi là mối quan hệ đã 16 năm rồi, sao chia tay? Chấm dứt hôn nhân không chỉ ảnh hưởng tới bản thân, mà còn anh hưởng tới các con. Chuyện buồn và hệ trọng như vậy không thể quyết định nhanh được.

Thật sự, trong thời gian đó, cũng có lúc, tôi nghĩ không nên chia tay mà cố gắng chịu đựng vì các con. Điều lớn nhất tôi tự hỏi là các con có chịu được cú sốc ấy không? (Phạm Quỳnh Anh nghẹn giọng, bật khóc).

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định chấm dứt hôn nhân vì tôi tin rằng các con cũng như bố mẹ luôn mong mình hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu bản thân ở trong mối quan hệ mà phải chấp nhận hy sinh, yếu tố hạnh phúc không có, mất nhiều hơn được thì không nên tiếp tục. Phụ nữ xứng đáng được yêu thương.

- Trong 16 năm gắn bó đó, từ bao giờ chị cảm thấy có những rạn nứt xuất hiện trong mối quan hệ của hai vợ chồng?

- Rạn nứt xuất hiện trong các mối quan hệ là điều bình thường. Một mối quan hệ kết thúc là vấn đề của hai người. Có thể tôi chưa phải là người vợ tốt, chưa đúng theo như tiêu chuẩn mà anh Huy cần. Còn cụ thể thế nào thì tôi không nói.

Quyết định ly hôn có thể là cảm nhận của cả hai bên. Chúng tôi chọn cách ứng xử văn minh đối diện với việc này.

- Chị và anh Quang Huy đều kín tiếng về chuyện ly hôn nhưng sau đó vẫn có những lời đồn rằng nguyên nhân là anh Huy ngoại tình. Là người trong cuộc, chị nói gì về những đồn đoán?

- Trong cuộc sống, khi chúng ta không tìm được sự chia sẻ với người này, mà chia sẻ được với người khác thì tạo ra mối quan hệ mới, gọi là ngoại tình thì to tát quá. Và chúng tôi đều tôn trọng mối quan hệ riêng đó. Cả tôi và anh Huy đều hiểu mối quan hệ của cả hai khó cứu rồi, thì hãy văn minh nhìn thực tế đó. Về luật, chúng ta có thể không đúng nhưng đời sống mà, không ai là thánh, mà luôn sống theo cảm xúc của mình.

Khi hai người còn hướng về nhau thì kể cả có lúc lạc lòng đến đâu thì vẫn hướng về nhau, không ai chia cắt được. Ngược lại, thì mình cũng không thể trách người thứ ba. Con người sống trên đời phải nhìn về những cái gì lớn hơn và không ai sở hữu được ai. Thất bại của tôi là không giữ được hôn nhân, không giữ được sự đầy đủ bố mẹ cho các con.

- Khi biết rõ chồng tìm tới người phụ nữ khác để sẻ chia, cảm xúc của chị lúc đó thế nào?

- Tất nhiên ai vào hoàn cảnh như tôi cũng có sự buồn chứ. Giới nghệ sĩ, cảm xúc của họ vô biên, chúng ta không thể bắt ai nghiêm túc được. Do đó, tôi không trông chờ vào mối quan hệ phải chuẩn chỉnh, chung thuỷ.

Khi chúng ta muốn giữ và cảm thấy cần người đó thì giữ thế nào. Khi cảm thấy mối quan hệ đó, không còn phù hợp nữa thì tôi chọn cách giải thoát cho họ.

- Có nguồn tin là chị đã rất sốc khi người phụ nữ mà chồng mình tìm đến để chia sẻ ấy lại là người quen của chị. Tin đó ít nhiều đúng sai thế nào?

- Nếu thế thì đương nhiên là tôi ngạc nhiên, chắc chắn không vui được. Tuy nhiên, dù thế nào mình cũng không thể sở hữu được cuộc đời của người khác.

Họ lựa chọn ai chia sẻ, đó là quyền của họ. Tôi không quan tâm đến đối tượng đó là ai. Và đã gọi là tôn trọng là tôn trọng. Và đừng bao giờ nghĩ rằng Phạm Quỳnh Anh phải đi tìm ai đánh ghen, hay tìm bắt quả tang. Nếu gặp đối tượng đó, tôi vẫn bình thường.

Cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi trở lại thời độc thân

- Sau khi ly hôn, việc đầu tiên chị muốn làm là gì?

- Những cảm xúc xáo trộn là điều khó tránh khỏi. Cảm xúc đó hơi lạ và tôi không thể nào cứ vô tư, hồn nhiên được. Khi chia tay đoàn phim, gắn bó 1-2 tháng mà mình còn cảm thấy buồn thì chuyển đổi trạng thái hôn nhân sau 6 năm thì càng không vui.

Lúc đó, tôi có niềm vui nho nhỏ là mọi vấn đề được giải quyết ổn thoả và mình hài lòng với điều đó. Buồn nhiều vì mình kết thúc mối quan hệ 16 năm. Nhưng mình sống là phải nhìn về phía trước, không thể cứ chìm trong nỗi buồn.

Tôi chỉ cho phép mình buồn trong một thời gian ngắn. Sau đó, tôi lên ý tưởng thực hiện các sản phẩm âm nhạc và quyết tâm thực hiện nó. Trong 6 tháng, tôi ra 4 bài hát. Nghĩ lại, tôi cũng bất ngờ về cường độ làm việc kinh khủng của mình.

- Trở về trạng thái single, dường như Phạm Quỳnh Anh tận hưởng cuộc sống, chăm sóc nhan sắc và bản thân nhiều hơn. Đó là sự bù đắp cho những tháng ngày mình hy sinh quá nhiều cho gia đình?

- Điều cần nhất với tôi là sự bình an. Thử thách lớn nhất của bản thân là cách giải quyết vấn đề, tìm được sự cân bằng. Hạnh phúc vẫn ở phía trước. Tôi chưa nói trước được điều gì nhưng chắc chắn có sự bình an để bước đi tự tin. Bản thân tôi tự hào về cách giải quyết của mình. Và đến bây giờ, tôi không phải hối tiếc điều gì.

Khi trở về thời độc thân, cảm giác hạnh phúc, sung sướng vô cùng. Tôi đi khắp nơi du lịch, làm những điều mình chưa từng thực hiện. Tôi có thể ngồi nơi nào đó ở một nơi xa lạ và phóng tầm mắt ra xa và suy tư.

Trong tôi cũng không còn cảm giác giận hờn, trách móc anh Huy. Chúng tôi đã tạo ra nhiều thành công cùng nhau và tôi học được nhiều điều ở anh. Khi nhìn lại, có quá nhiều vinh quang cùng nếm trải với nhau, không ít lần đồng cam cộng khổ lúc phá sản. Không dễ gì có được những điều đó và tất cả điều đáng trân trọng. Điều đó lớn hơn rất nhiều điều khác.

- Bắt đầu sự nghiệp sau thời gian dài vắng bóng, làm hậu phương cho chồng, chị gặp những khó khăn gì?

- Khoảng thời gian ở Wepro cùng anh Huy đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, kiến thức mà có khi học nhiều cũng không có được. Vì thế, khi bắt đầu lại, tôi có chút bỡ ngỡ nhưng không phải là không có gì trong tay. Bây giờ, khó nhất là tôi mở công ty riêng, phải học về kế toán trong khi bản thân không thích con số, cũng không phải là đam mê tiền bằng mọi cách.

Một mình tự làm sản xuất, có nhiều lúc tôi cũng bị đuối, hoang mang không biết có làm được không. May mắn là bên cạnh tôi có người bạn, người anh giúp đỡ, động viên rất nhiều. Đặc biệt, chuyến đi Mỹ vào tháng 4/2018 đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ nhiều.

- Sau đổ vỡ, chị còn niềm tin vào hôn nhân?

- Chuyện tình cảm là do duyên số. Có thể, tôi sẽ lại thất bại tiếp hoặc may mắn gặp được người phù hợp. Nếu không may mắn thì mình phải trải qua sự đau khổ, tôi vẫn phải chấp nhận.

Điều thú vị là từ khi trở thành người độc thân, bỗng cảm thấy mình có "giá" thế. Thật sự có nhiều người quan tâm nhưng tôi chưa có sự lựa chọn. Hiện, tôi vẫn có quá nhiều thứ cần sự ổn định trong thời gian này.

- Hai con nhỏ có nhận ra sự thay đổi trong cuộc sống nhất là mối quan hệ của ba mẹ?

- Chắc chắn bé Tuệ Lâm biết chuyện vì cháu đã biết đọc, cũng biết chơi Facebook. Nhưng Lâm tế nhị, mạnh mẽ, chưa bao giờ hỏi khó mẹ câu nào. Lâu lâu, Lâm chạy lại ôm và nói "con yêu mẹ quá".

Chưa bao giờ, cô bé hỏi về chuyện của bố mẹ. Trước đây, con có lúc giục bố nắm tay mẹ khi đi chơi nhưng sau này, không giục nữa.

- Anh Huy và chị quy ước về thời gian và chăm sóc hai con thế nào?

- Chúng tôi không đưa ra lịch cụ thể mà trao đổi với nhau thường xuyên. Ba mẹ con tôi ở nhà khác, lúc nào anh ấy có điều kiện thì đến đưa đón con. Nếu tôi không đi xa, buổi tối của 3 mẹ con vui lắm. Lâm nói chuyện với mẹ như với một người bạn.

- Hà Hồ từng phát biểu có thể ngủ chung giường với chồng cũ vì con, còn chị thì sao?

- Không có chuyện đó đâu. Ngại lắm, tôi không làm được việc đó. Mỗi nhà có văn hoá khác nhau. Với chúng tôi, đi chơi cùng là vui lắm rồi. Vợ chồng nếu đã còn sự nhập nhằng thì ly hôn làm gì.

