'Tiếng sét trong mưa' có gì hot mà trở thành 'bom tấn' của phim truyền hình miền Nam?

Vài năm trở lại đây phim truyền hình miền Nam đang bị coi là "chạm đáy" khi không còn những bộ phim ấn tượng (trừ "Gạo nếp gạo tẻ" 2 năm trước). Kéo theo đó là sự "thất thế" của diễn viên khiến cho một số người phải tìm đến "miền đất hứa" VFC, thậm chí phải bỏ nghề.

Tuy nhiên, mới đây Đài truyền hình Vĩnh Long phát sóng bộ phim "Tiếng sét trong mưa" - phóng tác từ vở kịch nói kinh điển "Lôi vũ", do Nguyễn Phương Điền đạo diễn đang được đánh giá là "cú lội ngược dòng" ngoạn mục của dòng phim truyền hình phía Nam.

"Tiếng sét trong mưa" đang "phá đảo" rating của Đài truyền hình Vĩnh Long. Ảnh: TL

Hiện tại phim đã đi được 1/2 chặng đường, theo nguồn tin tiết lộ từ đài truyền hình Vĩnh Long rating đang đạt con số ấn tượng nhất trong suốt ba năm qua của đài này. Ở khu vực miền Tây, phim hiện đạt rating hơn 15.0, một số tập đạt 22.0 (cao gần gấp đôi so với các phim cùng thời điểm). Tính theo thị trường cả nước, phim chạm mức rating 3.6. Trong khi đó, 2 bộ phim của VFC hiện đang được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia là "Bán chồng" và "Hoa Hồng trên ngực trái" rating trung bình cả nước chỉ đạt là 2.3 và 3.0.

Một số khán giả theo dõi phim còn bình luận vui rằng "Bắc có "Về nhà đi con"; Nam có "Tiếng sét trong mưa" để thấy sự đánh giá cao dành cho bộ phim này. Lý giải về sức hút của phim có thể dễ dàng nhận thấy điểm cộng đầu tiên đến từ kịch bản - một kịch bản khá lạ trong thời điểm này.

"Tiếng sét trong mưa" được phóng tác từ tiểu thuyết "Lôi Vũ" của Tào Ngu, vở cải lương cùng tên của soạn giả Thế Anh - Thế Châu. Bộ phim đưa khán giả trở lại bối cảnh Nam Bộ vào những năm 1950. Câu chuyện cũ, bối cảnh xưa có thể nói là món ăn khác lạ với khán giả thời điểm này.

Phim không gói gọn trong xung đột giữa tuyến nhân vật các con của Thị Bình (Nhật Kim Anh) và Khải Duy (Cao Minh Đạt) mà khai thác đậm nét bi kịch mối tình giữa hai người thời trẻ. Để đẩy mâu thuẫn, tình tiết lên cao trào, biên kịch và đạo diễn còn tạo nên nhiều nhân vật mới như Lũ, Hiểm, bà Hội, mợ Hai Sáng, bà Bảy... Chính bà Hội, Hai Sáng với sự trợ giúp của Hiểm đã khiến Bình và Khải Duy phải chia ly.

Là phim xưa nhưng câu chuyện chứa đựng ở "Tiếng sét trong mưa" vẫn gần gũi với cuộc sống. Trong căn nhà của bà Hội, khán giả bắt gặp nhiều mặt của đời sống như tình yêu đẹp, chuyện tình tay ba, có cả cung đấu, tranh giành tài sản,...

Bên cạnh nội dung là những kịch tính hợp lý, logic trong từng tập phim khiến khán giả bị "giữ chân". Xưa nay phim truyền hình Việt thường mắc một lỗi cơ bản đó là kéo dài tập phim thêm thắt bằng những tình huống lê thê, thiếu điểm nhấn, nút thắt đắt giá. Hơn 20 tập "Tiếng sét trong mưa" đã lên sóng nhưng vẫn giữ được nhịp phim hấp dẫn, có cao trào, khán giả chưa có cảm giác thừa - thiếu bất cứ chi tiết nào.

Thậm chí phim còn có cảnh quay táo bạo, ấn tượng khi mợ Hai (Cao Thái Hà) biết tác giả của bào thai trong bụng Thị Bình (Nhật Kim Anh) đã quyết định sai người ném Bình xuống giếng. Giữa lúc đó, cảnh phim nhạc phim hay biểu cảm từng nhân vật đều thể hiện sự gay cấn và là "điểm cộng" lớn cho phim.

Và một lý do không thể bỏ qua đã làm nên "Tiếng sét trong mưa" đầy ấn tượng là sự nhập vai hoàn hảo của các diễn viên từ chính đến phụ. Có thể nói bộ phim này đang quy tụ dàn diễn viên thực lực của miền Nam như NSƯT Diệu Đức, Cao Minh Đạt, Hứa Minh Đạt, Nhật Kim Anh… Thể hiện vai diễn đa tính cách như Khải Duy, Cao Minh Đạt chứng minh sự trở lại lợi hại của "soái ca màn ảnh" một thời.

Những sắc thái của cậu Ba Duy (Cao Minh Đạt) trong "Tiếng sét trong mưa"

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, là một diễn viên đình đám những năm 2000 với số lượng phim lớn: Vòng xoáy tình yêu, Anh và em, Blouse Trắng, Tình yêu còn lại, Mùi ngò gai, Lục Vân Tiên… Với khuôn mặt thư sinh dễ mến, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào, Cao Minh Đạt từng làm xao xuyến con tim hàng triệu cô gái trẻ.

Trở lại truyền hình với vai diễn nặng ký - cậu ba Duy một nhân vật không ác hoàn toàn nhưng cũng không phải là một nhân vật chính diện mẫu mực. Có lúc khán giả rùng mình trước sự độc ác của nhân vật, nhưng có khi, Cao Minh Đạt lại làm người xem thích thú trong cách thể hiện sự chung thuỷ và ân cần với người yêu. Đến thời điểm này có thể khẳng định không ai phù hợp hơn Cao Minh Đạt cho nhân vật cậu Ba trong ác có thiện, si tình cuồng điên này.

Vai Thị Bình đánh dấu sự trở lại của Nhật Kim Anh sau thời gian im ắng vì hôn nhân tan vỡ. Nữ diễn viên đã có sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật khi chấp nhận bị đánh đập thật, bị nhiều vết thương, bầm dập, thậm chí ngâm mình gần 10 giờ đồng hồ dưới nước để hoàn thành cảnh quay. Mặc dù không được đánh giá cao so với bạn diễn Cao Minh Đạt song Thị Bình cũng là vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của nữ ca sĩ này.

Tuyến nhân vật phụ như Cao Thái Hà, Lê Bê La và Hứa Minh Đạt cũng nhận được nhiều cái "gật gù" của khán giả. Hai bộ phim do Cao Thái Hà đóng đều lên sóng cùng lúc nhưng so với hình ảnh cô em dâu trong "Tiếng sét trong mưa" thì "Bán chồng" quá mờ nhạt. Chính nữ diễn viên cũng từng thừa nhận cô cũng bất ngờ với tạo hình cũng như diễn xuất của mình và may mắn đã xóa mác "bình hoa di động" nhờ vai mợ Hai ghê gớm.

Với Hứa Minh Đạt (vai Lũ) khán giả hoàn toàn không nhận ra một diễn viên hài quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Lần này lại toát lên sự hồn hậu, đáng thương, ôm mối tình đơn phương với Thị Bình đến tội nghiệp. Vì vậy Lê Bê La dù chỉ xuất hiện ít phân đoạn cũng tạo được điểm nhấn bởi hình ảnh một cô hầu mưu mô, xấu tính.

"Tiếng sét trong mưa" đã lên sóng đến tập 27 và vẫn đang nhận sự đón đợi nhiệt tình của khán giả sau mỗi tập phim. Với sự thắng thế lần này hy vọng các nhà làm phim phía Nam tận dụng được sức hút, tâm lý khán giả để đưa mảng phim truyền hình miền trong trở lại thời huy hoàng.

An Khánh