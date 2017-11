Thủy Top tái xuất nóng bỏng rồi "chìm nghỉm"?

Trong suốt khoảng thời gian năm 2008, Thuỷ Top là cái tên được nhắc đến và tìm kiếm nhiều nhất với cụm từ "hot girl ngực khủng".

Tại thời điểm đó, bên cạnh những bộ hình gợi cảm, táo bạo, Thuỷ Top còn được biết đến với những phát ngôn gây sốc và lắm chiêu trò.

Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn khi Huỳnh Minh Thuỷ quyết định chọn việc trau dồi kiến thức còn thiếu cho bản thân mình ở thời điểm cô đang là cái tên đình đám. Và việc chấp nhận rời xa showbiz, rời xa sự nổi tiếng khi con đường này đang rộng thênh thang để đến với thành phố New York du học gần 3 năm chính là lựa chọn của cô nàng.

Sau thời gian dài du học, trở về nước mang theo một làn gió mới, Thuỷ Top bất ngờ hơn khi xuất hiện với vai trò một ca sĩ.

Những sản phẩm âm nhạc chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng với hình ảnh một Thuỷ Top trưởng thành hơn với mong muốn gỡ bỏ được cái mác "hot girl ngực khủng".

Tháng 10/2016, Thủy Top bất ngờ gây ấn tượng với người hâm mộ khi tái xuất Vpop với sản phẩm âm nhạc mới. Với chủ đề "Be Your Own Color – Hãy là màu sắc riêng của bạn", Thủy Top gây náo loạn với những hình ảnh được hé lộ đầy nóng bỏng, quái dị nhưng vẫn cuốn hút

Tuy nhiên từ sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ không thu hút được nhiều sự quan tâm và sau đó cũng không thấy Thủy Top làm thêm bất cứ sản phẩm nào nữa.

Thời gian đó người ta chỉ thấy bóng dáng Thủy Top xuất hiện ở các sự kiện nhiều hơn là trên sân khấu âm nhạc. Vẫn phong cách sexy, gợi cảm Thủy Top luôn lựa chọn trang phục khoe tối đa lợi thế hình thể.

Tuy nhiên, tiếp đó một thời gian cũng không thấy Thủy Top xuất hiện trên truyền thông nữa.

Bỗng một ngày tháng 5/2017 Thủy Top lại gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện với vai trò doanh nhân ở một sự kiện. Đại diện của Thuỷ Top cho biết: Trong thời gian "mất tích khỏi Vbiz, Thuỷ dành hết thời gian cho công ty cô đang làm với vai trò giám đốc truyền thông. Rất nhiều dự án âm nhạc được tạm gác lại để cô tập trung cho công việc mới.

Không còn ăn mặc sexy khoe hình thể như thường lệ, Thủy Top chọn cho mình hình ảnh cá tính nhưng vẫn vô cùng gợi cảm hướng đến hình ảnh của một nữ doanh nhân cuốn hút và sành điệu.

Từ lúc chuyển sang làm doanh nhân dường như Thủy Top cũng rời hẳn khỏi Vbiz. Hiếm khi thấy truyền thông còn nhắc đến cô hay xuất hiện hình ảnh Thủy tại các sự kiện.

Không gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Thủy Top đã nhanh chóng chuyển hướng đầu tư để không bị “chìm nghỉm” giữa muôn vàn tài năng âm nhạc đã và đang chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Việt.

Dù không “ồn ào” tại làng giải trí nhưng không kể phủ nhận được sức hút tâm điểm của mỹ nữ này mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Lily (th)