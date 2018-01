Thúy Hạnh được ông xã Minh Khang chăm sóc hết mình sau ca mổ cắt tử cung

Chiều qua (2/1), Thúy Hạnh đã tiến hành phẫu thuật cắt tử cung do bị u xơ thành trước và sau tử cung, u lạc nội mạc tử cung tại một bệnh viện ở TP HCM. Ca mổ nội soi của cựu người mẫu diễn ra hơn một tiếng đồng hồ và rất thành công.

Sau ca phẫu thuật, cả đêm qua Thúy Hạnh không ngủ được vì đau. Sáng nay (3/1), vết mổ vẫn còn đau nhưng cô đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Vì mổ nội soi nên cô bị rạch 4 vết quanh vùng bụng. Cô sẽ nằm viện theo dõi thêm hai ngày nữa rồi mới về nhà nghỉ ngơi.

Thúy Hạnh đang nằm trong phòng hồi sức sau ca mổ cắt bỏ toàn bộ tử cung.

Cựu người mẫu còn cho biết, khi vợ trải qua ca mổ, ông xã Minh Khang là người lo lắng nhất. Có ông xã ở bên động viên tinh thần và chăm sóc, Thúy Hạnh rất an tâm. Cô tự hào khoe "Anh Khang chăm vợ thì kỹ lắm". Dịp này, bố mẹ cựu người mẫu đều ở Hà Nội nên chỉ có một mình ông xã Minh Khang trông nom vợ.

"Hai bé Suli, Suti biết mẹ mổ, gọi điện thoại hỏi thăm suốt. Vợ chồng tôi để hai bé ở nhà với chị giúp việc. Chiều nay sẽ cho hai bé vào viện với mẹ. Tôi quyết định mổ dịp này vì hai con được nghỉ học dài ngày, hai vợ chồng không phải đưa đón đi học. Hơn nữa, tôi cũng sắp xếp lịch mổ để kịp nghỉ ngơi ăn Tết", Thúy Hạnh chia sẻ.

Cô rất an tâm khi có ông xã luôn ở bên chăm sóc trong thời gian nằm viện.

Cựu người mẫu cho biết, cách đây hai năm, cô cũng từng mổ bóc u xơ tử cung. Do đó, lần mổ chiều qua kéo dài hơn so với dự kiến vì phải bóc cả vết sẹo trong ca mổ hai năm trước: "Bác sĩ nói, phần tử cung sau khi đưa ra thì thấy xơ cứng ngắc, nếu tôi để lâu hơn thì càng nguy hiểm. Tôi bị đa nhân xơ, có hai cái u ở thành trước và thành sau tử cung. Dù nó là u lành nhưng cơ thể tôi có biến chứng thì cũng không thể kiểm soát được. Do vậy, việc loại bỏ hết sẽ làm tôi yên tâm hơn về sức khỏe của mình".

