Thu Quỳnh thấy hình bóng của mình trong cả 3 cô con gái ông Sơn 'Về nhà đi con'

Vào vai con gái cả của ông Sơn trong "Về nhà đi con" không phải là sự đột phá như My sói song Thu Quỳnh vẫn nhận được khá nhiều tình cảm của khán giả. Đa số đều hài lòng với lối diễn xuất linh hoạt "nhạc nào cũng nhảy" của nữ diễn viên.

"Thu Quỳnh "khéo" quá. My sói "nhập" đanh đá, nanh nọc cũng hợp rồi quay ngoắt 180 độ sang cô Thu Huệ hiền lành, đảm đang cũng hợp. Cô ấy khá là tài năng đấy!" - một khán giả không ngần ngại khen tặng.

Thu Quỳnh với hình ảnh đối lập của My sói và Thu Huệ

Chia sẻ về vai diễn này, Thu Quỳnh cho biết cô từng rất lo sợ "cái bóng" của My "sói".

"Ngay khi nhận vai Thu Huệ, tôi thấy đó là một thử thách, tôi thấy khá hoang mang vì vừa xong vai My sói, không biết mình có thể trở lại chất hiền lành không. Tôi đã nghĩ, có khi mình không vượt được "My sói" - hình ảnh đã in sâu trong lòng khán giả. Nhưng đến bây giờ, tôi không ngờ nhân vật Thu Huệ lại được đón nhận nhiệt tình như thế. Thu Huệ không ồn ào như Ánh Dương, không nhiều đất như Anh Thư nhưng có một chất riêng. Cảm ơn khán giả đang theo dõi và yêu thương tôi" - Thu Quỳnh bộc bạch.

Với những diễn biến "phim như đời" "Về nhà đi con" đang được coi là bộ phim "quốc dân" và mỗi nhân vật đều có một câu chuyện "đời" xúc động. Đặt câu hỏi Thu Quỳnh nhìn thấy mình là ai trong 3 người con của ông Sơn, nữ diễn viên cho biết: "Tôi giống cả 3 người con gái nhà bố Sơn. Tùy thời điểm mà tôi thấy mình giống ai. Tôi có một chút nổi loạn của Ánh Dương, một chút đành hành, thông minh của Anh Thư và một chút hiền lành của Thu Huệ. Cả đoàn phim xác định, đây là phim của gia đình nên sẽ có những dung dị đời thường. Ranh giới giữa sự nhạt nhoà, ấn tượng rất mong manh. Cho đến giờ phút này, ê kíp rất hạnh phúc khi phim đã chạm đến trái tim của khán giả".

Hình ảnh được Thu Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân với dòng trạng thái gây "hiểu nhầm": "Chẳng biết nói gì về cảnh này! Chỉ biết là tui hèn đến nỗi mấy hôm nay không dám xem phim! Thế là đời giống phim hay phim giống đời?"

Tuy nhiên, mới đây với diễn biến của những tập 66 - 67 khi Thư (Bảo Thanh) một mình ôm con nhỏ ở nhà thì Vũ (Quốc Trường) ra ngoài lăng nhăng, Thu Quỳnh đã cập nhật một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Với dòng trạng thái đó nhiều người cho rằng, chị đang nhắc đến chồng cũ. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã phủ nhận nghi ngờ.

Thu Quỳnh cho biết do cô nhạy cảm, nên không dám xem đoạn phim đó chứ thực sự status không "nhắm" tới chồng cũ. Tất nhiên trong thời điểm nhạy cảm, có thể một dòng chữ gì đó, thì khán giả cũng có sự liên tưởng, mỗi người sẽ hiểu một cách khác nhau.

Lý giải về nội dung dòng trạng thái, nữ diễn viên muốn chia sẻ là, trong ê – kíp đoàn phim, không chỉ tôi không dám xem, mà kể cả bố Trung Anh, các thành viên khác của phim cũng không dám xem lại phim. Vì những tập phim vừa qua đã bóc trần sự thật phũ phàng. Có lẽ là mỗi chúng ta, ai mà rơi vào hoàn cảnh đó thì không bao giờ dám tâm sự với người khác, nhưng bây giờ lại có một bộ phim gần gũi như kể chuyện của mình được đưa lên màn ảnh, đó là một cơ hội nhìn lại cuộc đời mình, ai cũng nhìn thấy mình trên phim.

"Có người nói với tôi rằng, bao giờ họ đủ bình tĩnh thì mới xem lại phim "Về nhà đi con". Có những người phụ nữ nhìn thấy đến 90% cuộc đời mình trên phim, họ có thể thấy mình phi thường khi vượt qua được giai đoạn đó" - Thu Quỳnh chia sẻ.

Sau ly hôn, Thu Quỳnh được nhận xét ngày càng xinh đẹp và thành công

Về dòng trạng thái mà Chí Nhân được cho là "đáp trả" lại Thu Quỳnh, nữ diễn viên cho rằng, việc đọc dòng trạng trái trên trang cá nhân rồi bị móc nối, liên tưởng là không phù hợp lắm. Có thể sự thật chỉ chiếm 5-10% thôi. Nếu cắt ghép sẽ gây ra một luồng sóng gió không tốt cho người trong cuộc.

"Thực sự nghệ sĩ cũng nhạy cảm, vì bọn tôi viết ra không nghĩ gì cả, lại bị khán giả suy nghĩ, gán ghép thì không hay lắm" - Thu Quỳnh nhấn mạnh.

Hình ảnh mái tóc mới của Thu Quỳnh khiến nhiều người nghĩ cô sắp trở lại với My "sói"

Ngọc Mai