Thu Minh viết tâm thư sau nghi án chơi xấu diva Hàn Quốc

Trong đoạn tâm thư đăng trên trang cá nhân vào sáng 23/6, Thu Minh nhắc đến Kim So Hyang - khách mời Hàn Quốc duy nhất trong đêm diễn tối 21/6. Những chia sẻ của giọng ca Đường cong gây chú ý khi đưa ra đúng thời điểm cô vướng tranh cãi chơi xấu đồng nghiệp.

Trong bài đăng, cô viết: “Đặc biệt cảm ơn vợ chồng Trấn Thành , Hari Won giúp chị kết nối với 'báu vật Hàn Quốc' So Hyang. Giúp chị chăm sóc So Hyang để biến giấc mơ của một người hâm mộ thành hiện thực. Khoảnh khắc đứng cùng So Hyang trên sân khấu và hát thật tuyệt vời”.

Cô khen ngợi đồng nghiệp: “So Hyang là ca sĩ tuyệt vời với giọng hát đáng kinh ngạc. Cô ấy quyến rũ và xinh đẹp. Chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng phần trình diễn”.

Thu Minh không nhắc đến vấn đề dư luận đang tranh cãi. Cô khen ngợi giọng hát và vẻ ngoài xinh đẹp của đồng nghiệp.

Thu Minh và So Hyang song ca trong đêm nhạc diễn ra tối 21/6. Cả 2 thể hiện ca khúc I Believe I Can Fly với giọng hát nội lực. Tuy nhiên, màn trình diễn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất bình cho rằng mic của nữ ca sĩ Hàn Quốc gặp sự cố trong suốt phần trình diễn.

Cụ thể, mỗi khi So Hyang cất giọng, echo (tiếng vọng trong âm thanh) và reverb (vang âm) bất ngờ biến mất. Được mệnh danh là “báu vật Hàn Quốc” với quãng giọng hiếm có nhưng So Hyang phải gân cổ hát. Dù vậy khán giả vẫn khó nghe được giọng của cô. Dư luận nghi ngờ ê-kíp của Thu Minh cố tình "dìm" đồng nghiệp để bản thân được tỏa sáng trong tiết mục. Trên mạng xã hội, khán giả chỉ trích nữ ca sĩ dù chưa biết thực hư vụ việc. Trong khi đó, phía Thu Minh từ chối bình luận về tranh cãi này.

Với quãng giọng từ D3 đến A6 (3 quãng tám, 3 nốt và một bán âm), Kim So Hyang được mệnh danh “Mariah Carey của Hàn Quốc”. Cô có quãng giọng hiếm có với người châu Á và khả năng xử lý điêu luyện, tinh tế. Mỗi khi nữ ca sĩ sinh năm 1978 cất giọng, khán giả đều trầm trồ trước tài năng của cô.

Theo Zing.vn