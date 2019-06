Thu Minh - nữ ca sĩ vướng nghi án "chơi bẩn" diva Hàn Quốc giàu có và lắm scandal như thế nào?

Tối 21/6, Thu Minh đã gây xôn xao với đêm nhạc showcase hoành tráng được PR rầm rộ suốt một thời gian dài mang tên "I Am Diva". Đáng chú ý, trong đêm nhạc, nữ ca sĩ còn mời diva nổi tiếng Hàn Quốc So Hyang tham gia và song ca với mình ca khúc "I Believe That I Can Fly". Tuy nhiên, tiết mục này lại vướng một sự cố đáng tiếc và gây ra nghi án đầy tranh cãi với Thu Minh.

Thu Minh bị tố "chơi bẩn" dìm hàng nữ diva Hàn Quốc.

Cụ thể, ở những đoạn cần khoe chất giọng đẹp, "khủng", giọng của So Hyang bỗng nhiên nhỏ dần rồi... mất hút. Nữ ca sĩ gần như hát không mic ở một số đoạn. Trong khi đó, giọng Thu Minh vẫn rất to và khỏe, lấn át ca sĩ nước bạn trong suốt phần cao trào phía sau của ca khúc.

Sau sự cố đáng tiếc này, ngay lập tức từ Facebook đến YouTube đều tràn ngập các bình luận la ó, phản đối, thắc mắc và chỉ trích của khán giả. Nhiều fan của So Hyang cho rằng thần tượng của họ đã bị ê kíp của chương trình "chơi xấu", cố tình chỉnh mic để "dìm hàng", đồng thời nâng tầm Thu Minh. Một số người thậm chí còn quay sang chỉ trích Thu Minh và cho rằng nữ ca sĩ "chơi bẩn", "thủ đoạn", nếu tiếp tục như vậy thì sau này không còn giọng ca quốc tế nào dám song ca cùng ca sĩ Việt nữa.

Thu Minh bình thản với tin đồn bất lợi về mình.

Trước những lùm xùm về mình, Thu Minh vẫn im lặng và bình thản khi khoe hình ảnh cô song ca cùng diva trên fanpage. Được biết, trước khi vướng nghi án "chơi bẩn", Thu Minh còn liên quan đến nhiều scandal khác.

Lùm xùm lớn nhất là năm 2012, với sự hướng dẫn của Thu Minh, Hương Tràm đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi The Voice 2012. Tuy nhiên, sau khi rời cuộc thi, mối quan hệ giữa cả hai đã rạn nứt. Trong một bài phỏng vấn, giọng ca "Đường cong" giận dỗi nói: "Hương Tràm có liên lạc với tôi đâu mà tôi giúp đỡ".

Lời nói của Thu Minh khiến giọng ca xứ Nghệ phật ý. Cô chia sẻ một status dài trên trang cá nhân giải thích lý do không gần gũi HLV cũ, trong đó có việc cô không được Thu Minh mời tham gia đêm nhạc riêng. Hương Tràm còn nói thêm, cô không giỏi nịnh nọt để lấy lòng Thu Minh.

Thu Minh và Hương Tràm không nhìn mặt nhau sau The Voice.

Trước phản ứng của học trò cũ, Thu Minh nói rằng: "Im lặng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Hương Tràm". Cô còn tuyên bố: "Trúc Nhân là học trò duy nhất của tôi". Sau này, quán quân The Voice 2012 nhiều lần đánh tiếng xin lỗi Thu Minh nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng và xa cách.

Đến năm 2014, sau khi Thu Minh được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ bảo vệ động vật hoang dã, một clip ghi lại cảnh cô hồn nhiên chia sẻ việc sử dụng mật gấu bị tung lên mạng. Cô còn khẳng định thường xuyên mang theo mật gấu tươi trong túi xách để chữa trị vết thương.

Trước phản ứng mạnh mẽ của công chúng, Thu Minh cho biết, đoạn clip trên được quay vào năm 2011, khi cô chỉ "quan tâm và có sự hiểu biết hạn hẹp trong phạm vi chuyên môn ca hát của bản thân". Nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi của ngày hôm nay đã trưởng thành và nhận thức được điều gì đúng sai". Cô cũng cho rằng, đoạn clip trên sẽ làm thức tỉnh những người đang sử dụng mật gấu tươi.

Năm 2016, khi mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 5, Thu Minh và chồng Tây mua một căn hộ penthouse có giá lên tới 90 tỷ đồng tại một tòa nhà đang trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, tới thời hạn trên hợp đồng, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn chưa nhận được nhà. Cặp đôi đã quyết định khởi kiện chủ đầu tư và đòi tiền đền bù. Sau khi lùm xùm trên mặt báo, vụ việc không được nhắc tới nữa. Có thông tin, 2 bên đã chọn cách giải quyết trong im lặng và không công bố với truyền thông. Tuy nhiên, Thu Minh không lên tiếng về tin đồn này.

Tiếp đó, vợ chồng Thu Minh bị một tài khoản facebook tố cáo nợ các doanh nghiệp gỗ của Việt Nam hàng trăm tỷ đồng và luôn tìm cách từ chối thanh toán. Đáp lại, nữ ca sĩ khẳng định đó là thông tin bịa đặt.

Ngoài xe Audi siêu sang, Thu Minh còn được chồng tặng xe Mercedes.

Tuy scandal dồn dập đến với Thu Minh nhưng cuộc sống của cô lại như bà hoàng. Người đẹp được chồng Tây yêu chiều, ở nhà penthouse, đi xe sang, dùng đồ hàng hiệu thoải mái. Độ chịu chơi của giọng ca “Taxi” khiến bất kỳ người đẹp nào cũng phải “ngả nón kính phục”.

Ví dụ cô sở hữu chiếc váy thương hiệu Herve Leger trị giá gần 5.000 USD (tương đương 110 triệu đồng) và mẫu váy gợi cảm với những đường cut – out táo bạo của thương hiệu Versace trị giá hơn 4.500 USD (tương đương 99 triệu đồng) hay 3 chiếc đồng hồ của người đẹp sở hữu thương hiệu Rolex dao động từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Thu Minh còn khiến nhiều người sốc với bộ sưu tập túi Hermes có tổng giá trị hàng tỷ đồng. Ngoài, nữ ca sĩ Thu Minh còn sở hữu một chiếc siêu xe đắt tiền khác nằm trong top xe khủng là Audi A8L với giá trị hơn 8 tỷ đồng, đây là dòng xe đắt tiền bậc nhất của hãng xe này.

Không chỉ vậy, Thu Minh còn được chồng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí có tin đồn về thế lực của chồng Thu Minh mạnh đến nỗi mà nhờ đến mối quan hệ của chồng, Thu Minh mới có cơ hội đến Anh gặp hoàng tử William và David Beckham trong chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã.

Cũng trong chuyến đi này, Thu Minh mới lộ ra chồng cô còn sở hữu nhiều tài sản đắt tiền tại nước ngoài. Chồng đón cô đi lại tại Anh bằng siêu xe nhiều tỉ đồng. Ngoài ra, vợ chồng Thu Minh còn có biệt thự ở Hà Lan, có một du thuyền được cho là trị giá 15 triệu USD và máy bay riêng có giá khoảng 5,7 triệu USD.

Tuy nhiên, với Thu Minh, cô muốn khán giả nhớ tới tài năng của mình thay vì tài sản. "Tôi cũng không muốn nhắc gì về nỗi đau hay những khó khăn mà gia đình đã trải qua. Sai lầm của tôi là để cho đời tư bị soi và thêu dệt quá nhiều khiến tài năng của tôi bị lu mờ bởi chữ tiền. Tôi hối hận vì điều đó...”, cô nói.

