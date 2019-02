Thông tin bất ngờ về cuộc sống của thí sinh Hoa hậu từng tặng hoa Tổng thống Donald Trump

Năm 2017, nữ sinh trường Học viện Ngoại giao Phạm Ngọc Hà My được lựa chọn là người tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump khi ông đến tham gia hội nghị APEC tại Việt Nam. Trước sự kiện này, cô đã là gương mặt nổi bật trong giới trẻ Hà thành bởi nhan sắc lẫn thành tích xuất sắc trong học tập.

Phạm Ngọc Hà My khoe khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời cô.

Nhân sự kiện Tổng thống Donald đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, trên trang cá nhân Phạm Ngọc Hà My khoe khoảnh khắc lịch sử của cô. Đặc biệt, hình ảnh cô tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump được chia sẻ trên trang cá nhân của ông. Người đẹp bày tỏ niềm vui và vinh dự khi nhắc về phút giây trọng đại của cuộc đời.

Được biết, sau sự kiện này, Phạm Ngọc Hà My tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô là một trong những ứng của viên nặng ký cho vương miện Hoa hậu. Tuy nhiên, điều khán giả bất ngờ là người đẹp Hà thành chỉ dừng lại ở top 15 chung cuộc.

Khi cuộc thi kết thúc, Phạm Ngọc Hà My tiếp tục việc học và hoàn thiện bản thân để trở thành một nhà ngoại giao giỏi. Thay vì dấn thân vào showbiz, Phạm Ngọc Hà My kiên định đi theo con đường mà cô đã chọn từ đầu. Theo đó, sau 2 năm tặng hoa cho Tổng thống Mỹ, Hà My cho rằng thay đổi lớn nhất của cô chính là việc cô vừa hoàn thành kỳ thực tập ở Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao. Sau đó, cô nộp hồ sơ, đăng ký thi tuyển vào làm viên chức ở Bộ Ngoại giao. Hiện tại, người đẹp đang hồi hộp chờ kết quả.

Phạm Ngọc Hà My là một cô gái có quyết tâm thay đổi cuộc sống. Từ một người mập ú, Hà My quyết tâm giảm cân để thân hình trở nên hoàn hảo.

Người đẹp cho biết, để có thân hình đẹp cô phải nhịn ăn và tập luyện.

Người đẹp quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành nhà ngoại giao của mình.

Trong thời gian chờ đợi công việc mơ ước, Phạm Ngọc Hà My thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện.

Khi cô trở thành MC xinh đẹp lộng lẫy.

Lúc Hà My lại trở thành nữ giám khảo quyền lực tại một cuộc thi. Tuy nhiên, người đẹp vẫn khát khao được làm trong ngành ngoại giao đúng như ước mơ bao năm của cô.

Đỗ Quyên (th)