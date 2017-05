Thiếu gia giàu đến cỡ nào khiến Á hậu Huyền My bất chấp "thả thính"?

Thông tin Á hậu Huyền My bị tố bất chấp tất cả, "thả thính" người yêu của bạn mình đã khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Ngay lập tức, dự vào những dữ liệu nà cô gái đã tố Huyền My đăng tải, cư dân mạng đã tìm ra danh tính của thiếu gia được nhắc đến và không có gì bất ngờ khi anh chàng trẻ tuổi này sở hữu một khối tài sản khổng lồ.

Chàng trai sinh năm 1997 mà nhiều người cho rằng Huyền My đang "thả thính" sở hữu khối tài sản lớn.

Sở hữu BMW i8 xanh độc nhất năm 17 tuổi

Theo đó, chàng trai này tên là Trần Sơn (Jackson Trần), một thiếu gia của tập đoàn bánh kẹo lớn tại Việt Nam, sinh năm 1997. Năm lớp 9, Sơn sang Thụy Sĩ du học. Một thời gian sau, anh đến Mỹ tiếp tục con đường học vấn. Thời gian gần đây, thiếu gia này mới trở về Việt Nam.

Từ 2 năm trước, chàng trai này đã nổi tiếng trên khắp các mặt báo khi là học sinh Trung học sở hữu BMW i8 đến trường. Do mới học học lớp 12 nên nam sinh bị cấm không cho chạy siêu xe BMW i8 vào trường. Vì vậy, cậu ta phải đậu xe trước cổng trường.

Nói về điều này, Sơn từng chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi được dân mạng quan tâm, nhưng tôi không thích điều này. Điều tôi mong muốn nhất là cuộc sống bình dị, có nhiều sức khỏe, niềm vui”.

Trần Sơn tiết lộ, đây là món quà đặc biệt do cha mẹ tặng cho anh, để thuận tiện trong việc đi lại, học hành những lúc sống tại nhà.

Trần Sơn từng tiết lộ với báo chí, ngoài đời, anh khá hài hước, chan hòa với bạn bè, không thích khoe mẽ. “Những ai chơi cùng đều biết tôi sống đơn giản, bình dân, không như mọi lời đồn thổi” - 9X này nói.

Từng gây tai nạn khiến siêu xe BMW nát tươm ở Hồ Gươm

Đến năm 2016, chàng thiếu gia này lại tiếp tục xôn xao trên mặt báo vì 2 lần chiếc xe bị tai nạn nghiêm trọng. Theo đó tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Jackson Trần đã lái chiếc xe BMW i8 của mình với tốc độ khá cao trên phố Đinh Tiên Hoàng hướng về đài phun nước Hàm Cá Mập.

Khi đến đoạn cua gắt trước cửa nhà hát múa rối nước, chiếc xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè, đâm vào một cửa hàng ăn uống và xoay nhiều vòng rồi văng trở lại lòng đường. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào cột đèn trên vỉa hè.

Thân xe đã bị xé rách nát và kính sau vỡ hoàn toàn. Nhiều chi tiết nhựa và kính của xe nằm rải dọc trên mặt đường. Một bánh của chiếc BMW i8 thậm chí còn long hẳn ra khỏi xe. Hệ thống túi khí trên xe bung hoàn toàn giúp người ngồi bên trong không bị thương.

Bỏ 140 triệu mua váy của Huyền My

Mới đây, trong show diễn thời trang của Hoàng Hải, thiếu gia này đã xuất hiện và bỏ ra 6.500 USD (khoảng 140 triệu đồng) để sở hữu bộ đầm dạ hội mà Huyền My diện. Anh chia sẻ rằng, anh mua váy tặng mẹ để bà diện mặc trong đám cưới sắp tới của chị gái.

Trần Sơn đã bỏ số tiền lớn đấu giá chiếc váy của Á hậu Huyền My.

Trước đó, một cô gái đã đăng tải trên trang cá nhân của mình và cho biết cô và huyền My biết nhau từ trước, cả hai cũng khá thân thiết với nhau. Thậm chí, cô gái còn có những ấn tượng tốt về Huyền My và thường xuyên bênh vực Á hậu nếu có những lời nói không tốt về cô.

Tuy nhiên, mới đây, cô gái đã phát hiện Huyền My nhắn tin “thả thính” người yêu của cô dù Huyền My biết rõ, chàng trai Huyền My nhắn tin chính là người yêu của bạn.

Sau sự việc trên, cô gái đã nhắn tin khá lịch sự để Huyền My nhận ra và từ bỏ. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của cô gái, Huyền My vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại với chàng trai trên.

Không những thế, cô gái cũng đăng tải những tin nhắn của Á hậu và bạn trai cô trao đổi với nhau khá thân mật.

Hiện tại, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc.