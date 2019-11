Thiện Nhân - Quán quân The Voice Kids: 'Không ngại bị so sánh với Phương Mỹ Chi'

Từng đoạt giải Quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng 2017, Thiện Nhân cùng đàn chị Cao Công Nghĩa trở lại chương trình mùa All Stars 2019, tranh tài cùng các cặp đôi Quán quân, Á quân của các mùa trước. Với lần trở lại này, cô và Công Cao Nghĩa tiếp tục giành ngôi vị Quán quân, tạo nên chiến thắng thuyết phục tại chương trình.



VietNamNet đã có buổi trò chuyện ngắn cùng Thiện Nhân - người hiếm hoi từng ba lần đăng quang ngôi vị Quán quân của các cuộc thi về âm nhạc.

"Làm gì thì làm nhưng phải có học thức, ít nhất phải tốt nghiệp lớp 12"

- Từng là Quán quân của chương trình Tuyệt đỉnh song ca, lần này quay lại Thiện Nhân cảm thấy thế nào?

Áp lực là điều không thể tránh rồi, vì trước đây em còn nhỏ, mục tiêu phấn đấu không cao. Lúc trước em không có khả năng diễn xuất nên bây giờ phải tự tạo áp lực cho mình, phải cố gắng để ngày càng đi lên.

Khi quyết định trở lại, em tự đặt mục tiêu rằng sau cuộc thi phải cải thiện được các yếu tố chuyên môn về âm nhạc, khả năng diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Vì vậy trong suốt quá trình thi, em luôn học hỏi từ các anh chị đi trước, tiếp thu những lời góp ý của giám khảo để bản thân ngày một tốt lên.

Nếu nói là tự tin thì em không quá tự tin. Vì bản thân còn nhỏ, kinh nghiệm còn nhiều thiếu sót rất nhiều nên em tự thấy mình thua xa các anh chị khác. Như mục tiêu ban đầu, lần trở lại này em muốn học hỏi để trưởng thành hơn.

Thiện Nhân vừa đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng 2019 cùng đàn chị là Cao Công Nghĩa.

- Thiện Nhân có dự định gì cho bản thân sau khi kết thúc cuộc thi?

Em có rất nhiều dự định khác, chưa biết chính xác sẽ ra sao nhưng chắc chắn em sẽ có kế hoạch cho bản thân trong con đường hoạt động nghệ thuật.

Còn hiện tại, em nghĩ mình sẽ tập trung vào việc học sau khi kết thúc cuộc thi. Vì năm nay em đang học lớp 12, sẽ thi cuối cấp nên em phải tập trung cho việc học. 12 năm học chỉ có một kỳ thi quyết định này thôi nên em sẽ cố gắng để không làm bản thân, gia đình và thầy cô thất vọng.

- Thiện Nhân làm thế nào để cân bằng giữa việc học và theo đuổi đam mê nghệ thuật?

Em nghĩ, nếu mình thực sự đam mê, yêu thích thì sẽ cân bằng được thôi. Nghệ thuật, ca hát là đam mê lớn nhất của mình nên em luôn cố gắng để bản thân có thể sống với nó. Bên cạnh đó, em cũng cố gắng duy trì việc học, giữ vững kết quả và không cho phép mình sa sút.

Hiện tại, mỗi ngày em vẫn đến lớp để học văn hóa. Sau khi hoàn thành hết các môn học, em mới tập hát, tập diễn để trau dồi kiến thức chuyên môn về âm nhạc, nghệ thuật.

- Hoạt động nghệ thuật hơn 5 năm, có khi nào Thiện Nhân nghĩ bản thân đã có thể kiếm tiền từ công việc này nên không cần phải cố gắng học quá giỏi?

Em chưa từng nghĩ về việc đó, bởi gia đình và thầy cô luôn dạy em rằng, muốn làm gì cũng phải có văn hóa. Ít nhất phải có được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 trong tay, và em tin điều đó là đúng đắn.

Suốt 12 năm mình được thầy cô, ba mẹ chỉ dạy rất nhiều thì cũng nên nỗ lực, cố gắng để có cho bản thân một thành quả xứng đáng.

- Sau khi kết thúc Trung học phổ thông, Thiện Nhân định thi vào trường nào?

Kết thúc phổ thông, em sẽ thi vào Nhạc viện, đây là mục tiêu từ khi còn nhỏ nên em sẽ cố gắng thực hiện.

Nếu tương lai có chuyển sang một định hướng khác thì đó là việc của sau này. Còn hiện tại em muốn tập trung theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thiện Nhân cho biết, Nhạc viện là mục tiêu, là đam mê của em nên sẽ cố gắng học tập để thi vào Nhạc viện.

Không ngại việc bị so sánh với Phương Mỹ Chi hay bất kỳ ai

- Xa gia đình vào Sài Gòn từ năm 12 tuổi, cuộc sống tự lập khiến Thiện Nhân gặp phải khó khăn, áp lực gì?

Dù phải xa ba mẹ từ khi còn nhỏ nhưng em cảm thấy mình may mắn vì có anh chị ở Sài Gòn. Mọi người luôn lo lắng, giúp đỡ em về mọi mặt. Em nghĩ nhiều bạn khác đôi khi còn khó khăn hơn, mình được như vậy là tốt lắm rồi.

Đôi lúc nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhất là thời gian đầu nhưng dần về sau em đã tập quen. Bởi em biết, bản thân mình muốn gì, mình chọn vào Sài Gòn để làm gì.

Về những khó khăn, áp lực, em luôn nghĩ rằng việc gì tới sẽ tới. Chỉ cần có thời gian, mình sẽ giải quyết được thôi. Từng cái một, bản thân biết phân chia để giải quyết thì mọi thứ sẽ ổn.

Mỗi người có một cách giải quyết khó khăn riêng, không có áp lực nào mà em nghĩ mình không thể vượt qua được. Tuy nhiên, em là một người sống nội tâm, đôi khi tự buồn, tự khóc rồi lại thôi.

- Cùng bước ra từ The Voice Kids, Thiện Nhân cảm thấy thế nào khi bản thân hay bị so sánh với Phương Mỹ Chi?

Việc bị so sánh em cảm thấy rất bình thường, bởi người đời mà, người thích cái này, người thích cái khác là chuyện đương nhiên. Đâu ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, vậy nên em không ngại việc bị so sánh với Phương Mỹ Chi hay bất cứ ai. Hơn nữa, em được gia đình, thầy cô và anh chị dạy bảo rất nhiều nên không cảm thấy áp lực khi bị mang ra so sánh.

Phương Mỹ Chi có những cái hay riêng của em ấy, còn bản thân em cũng có những điểm riêng của mình. Em và Phương Mỹ Chi ngoài đời nói chuyện với nhau rất thoải mái, bé Chi là người hiền và dễ thương nên hai chị em cũng khá thân thiết. Nếu có cơ hội đứng chung sân khấu, em nghĩ cả hai sẽ hiểu nhau hơn, người đời cũng sẽ bớt mang ra so sánh.

- Hiện tại, Thiện Nhân cảm thấy mình thay đổi thế nào so với “cô bé Đu Đủ” cách đây 5 năm?

Em thấy bản thân mình can đảm hơn, biết quan sát và nhìn nhận đúng sai. Quan trọng hơn là hiện tại em thấy mình tự lập hơn trước rất nhiều.

Nếu ngày đó em là cô bé hát Chầu văn nhút nhát, sợ sệt khi phải đối diện với mọi thứ, đôi lúc mít ướt khi phải xa gia đình thì bây giờ em đã cứng rắn hơn, biết tự lo cho bản thân để ba mẹ yên tâm về mình.

5 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, có những thứ được và mất, đương nhiên đó là sự đánh đổi nên em hoàn toàn chấp nhận. Dù có đôi lúc cảm thấy thiệt thòi vì không được hồn nhiên, vô tư như bạn bè đồng trang lứa nhưng em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình chọn. Bản thân em cũng có những trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng có được.

Dù hoạt động trong giới nghệ thuật đã lâu, có nhiều trải nghiệm đáng nhớ nhưng Thiện Nhân vẫn giữ cho mình nét hồn nhiên, vô tư của cô bé 17 tuổi.

- Là thí sinh bước ra từ đội Cẩm Ly, sau cuộc thi Thiện Nhân nhận được sự hỗ trợ gì từ huấn luyện viên của mình?

Cô Cẩm Ly vẫn luôn theo sát, giúp đỡ em, không chỉ trên con đường nghệ thuật mà còn trong cuộc sống, học tập, giống như những ngày đầu. Cô chỉ cho em thế nào là đúng, thế nào là sai, dạy em cái gì nên làm, cái gì không nên.

Không chỉ riêng cô mà cả chú nữa, cô chú đã giúp đỡ em rất nhiều. Tuy nhiên, cô chú rất nghiêm khắc, nói một là một, hai là hai. Cô chú yêu thương em trong sự nghiêm khắc chứ không chiều chuộng.

Cô chú rất vui tính, hay chọc em nhưng khi vào công việc thì cô chú vô cùng nghiêm túc. Tuy sợ nhưng em thấy cần thiết phải như vậy, công việc thì phải có nguyên tắc thôi.

Còn nhớ đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2014, cô đã khóc rất nhiều vì em hát không tốt, cả cô và em đều khóc. Ngồi bên trong, chú Minh Vy đã nổi nóng, đó là lần đầu tiên em thấy chú tức giận như vậy.

- Sắp tới, Thiện Nhân định hình phong cách cho bản thân thế nào, bởi thị hiếu khán giả bây giờ thường thích những sản phẩm mang tính giải trí cao?

Em luôn tự nói rằng chậm mà chắc nên sẽ theo đuổi nghệ thuật bằng tất cả niềm đam mê của mình. Dù ít mang tính giải trí, không nhanh nổi, ít được khán giả đón nhận như đã số các sản phẩm bây giờ nhưng em tin là mình sẽ làm được.

Em sẽ cố gắng, để khi đi đến cuối con đường, tự nhìn lại xem mình là ai và mình có được những gì. Hiện tại, em đang trong giai đoạn thi cuối cấp nên sẽ ưu tiên cho việc học. Còn với nghệ thuật, đây là hoạt động đường dài, là đam mê của em nên em sẽ cố gắng cân bằng mọi thứ.

Theo VietNamNet