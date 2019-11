Thành Long Jackie Chan - ngôi sao gây tranh cãi, phim và đời khác xa nhau

Giữa bối cảnh hàng loạt các sai sót về bản đồ đường lưỡi bò liên tục diễn ra ở Việt Nam, việc ngôi sao võ thuật Nguyễn Thành Long đến Việt Nam với tư cách đại sứ của tổ chức Operation Smile Vietnam đã gây nên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

Thanh Long từng là ngôi sao của Trung Quốc bày tỏ ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp. Hơn thế nữa, những năm gần đây, Thành Long còn bị chỉ trích là "đạo đức giả".



Hình ảnh Thành Long bị tẩy chay

Sự nghiệp đình đám





Thành Long sinh năm 1954 với tên khai sinh là Trần Cảng Sinh. Ông có một tuổi thơ thiếu thốn và nghèo khó, từng suýt bị bố mẹ bán đi. Vì ham chơi, lười học, anh được gửi tới trường luyện võ.



Sau thời gian được đào tạo võ thuật, Thành Long bén duyên với phim ảnh. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ vai diễn viên quần chúng, chuyên vào vai lót cho các ngôi sao nổi tiếng.

Là ngôi sao của Trung Quốc nhưng sự nghiệp điện ảnh của Thành Long đa vượt ra khỏi biên giới, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng không chỉ ở châu Á mà còn Hollywood với loạt phim nổi đình nổi đám như 12 con giáp, Túy quyền, Giờ cao điểm, Cậu bé Karate, Câu chuyện cảnh sát, Kung Fu Yoga...

Với gần 50 năm lăn lộn trên phim trường, ghi dấu ấn hàng trăm phim, Thành Long đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2016, Thành Long được trao giải Oscar thành tựu trọn đời.

Ngoài ra, Thành Long còn có nhiều đóng góp nổi bật cho các hoạt động xã hội và thiện nguyện trên khắp thế giới. Năm 1988, nam diễn viên thành lập quỹ từ thiện Jackie Chan Charitable Foundation. Đến nay, quỹ từ thiện đã hoạt động được 31 năm và có nhiều hoạt động tích cực. Năm 2008, Thành Long quyên góp 10 triệu NDT cho Tứ Xuyên vì hứng chịu trận động đất kinh hoàng.

Đến thời điểm hiện nay, khối tài sản của Thành Long lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng ông vẫn miệt mài làm việc, tích góp và làm từ thiện.

Đời tư đối lập với tài năng





Tuy nhiên, đời sống riêng của Thành Long lại gây nhiều tranh cãi vì đời tư đối lập với tài năng. Ông từng sống xa đọa, tiêu tiền như rác và bị tố bỏ rơi vợ con trong nhiều năm trời.

Điều này là một trong những nguyên nhân khiến con trai ông rơi vào con đường sa ngã, con gái không được thừa nhận, phải sống cảnh không nhà cửa.

Năm 1979, Thành Long nổi lên sau 2 tác phẩm Xà hình điêu thủ và Túy quyền. Ở tuổi 24, Thành Long bỗng chốc từ tay trắng thành triệu phú. Tuy nhiên, sự giàu lên nhanh chóng này cũng là căn nguyên khiến ngôi sao này rơi vào các cuộc ăn chơi vô bổ.

Đời sống của một ngôi sao tầm cỡ thế giới chỉ được phơi bày tất cả khi ông ra mắt cuốn hồi ký Never Grow Up vào năm 2015. Đây là cuốn hồi ký thứ 2 của ông (cuốn đầu tiên có tựa I Am Jacky Chan: A Life in Action được ra mắt vào năm 1998). Tại Việt Nam, năm 2016 cuốn sách này cũng đã được dịch và xuất bản với tên "Chưa lớn đã già".

Hồi ký gồm 6 chương, chứa đủ hỷ nộ ái ố ai lạc dục của Thành Long, dưới góc nhìn được đánh giá là khá chân thực, không ngần ngại phô bày góc tối xấu xa của chính mình. "Cuộc đời tôi thế nào tự bản thân tôi biết. Thời điểm hiện tại tôi muốn đích thân được viết một lần cho rõ ràng, thay vì đợi người khác viết rồi rêu rao nó khắp nơi. Đây không phải Thành Long như trên màn ảnh hay trên báo chí. Tôi muốn mọi người nhìn thấy mặt khác của mình", Thành Long nhấn mạnh.

Thành Long phơi bày nhiều góc tối trong cuộc đời ở cuốn hồi ký

Khi kiếm được tiền, thậm chí rất nhiều tiền, cuộc sống của Thành Long lại chìm đắm trong rượu chè, bài bạc, chất kích thích và gái. Ngay cả lúc mới chỉ là diễn viên đóng thế vô danh, ông đã "nướng" tiền vào cờ bạc. Thậm chí, tài tử này còn là khách quen của vũ trường, sẵn sàng qua lại với gái làng chơi.

"10 năm trước, tôi đốt 2 triệu đô (46 tỷ) trong vòng 1 năm chỉ để trả tiền cho các bữa ăn của mọi người. Tôi còn tặng họ những món đồ xa xỉ, đồng hồ, xe hơi, áo da thiết kế, những chai rượu đắt đỏ",...

Cuộc hôn nhân hay những mối quan hệ ngoài luồng của Thành Long cũng được chia sẻ một cách chân thực trong cuốn sách. Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận về sai lầm của mình khi đối xử tệ bạc với Lâm Phụng Kiều và con trai vì tin lời bạn cho rằng cô ta là kẻ đào mỏ và quen anh có mục đích.

Thành Long chỉ chịu kết hôn với Lâm Phụng Kiều khi cô có thai vào năm 1981. Nhưng trong toàn bộ thời gian Lâm Phụng Kiều mang thai, ông không đến thăm vợ ở California, nơi cô đang chuẩn bị sinh con. 1 ngày trước khi con trai Phùng Tổ Danh chào đời, Thành Long mới ngỏ lời cầu hôn với Lâm Phụng Kiều. Lễ cưới của họ diễn ra trước sự chứng kiến của duy nhất 1 nhân vật là Cha xứ. Thậm chí Thành Long còn quên cả chuẩn bị nhẫn cưới và nhanh trí rút chiếc nhẫn trên tay đeo cho Lâm Phụng Kiều.

Ngay cả khi đã kết hôn, ngôi sao này vẫn đối xử tệ bạc với vợ con. Ông thừa nhận từng thắng tay ném con trai của mình trong một cuộc cãi vã với vợ. May thay, Phòng Tổ Danh ngã xuống ghế sofa và không bị thương.

Không thừa nhận con gái





Với con trai đã vậy thì với cô con gái từ mối tình vụng trộm với Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi, Thành Long càng bị chỉ trích vì chưa bao giờ chịu thừa nhận con.

Ông có trong tay nhiều tài sản, bất động sản, sắm máy bay triệu USD và làm từ thiện rất nhiều nhưng lại không hề chu cấp cho con gái.

Năm 2018, Ngô Trác Lâm gây chấn động truyền thông khi kể về cuộc sống không nhà cửa, trú ngụ dưới gầm cầu với bạn gái trên kênh YouTube.

Cô con gái chưa một lần được thừa nhận của Thành Long (trái)

Con gái 19 tuổi của ngôi sao võ thuật tâm sự bị gia đình ruồng rẫy vì là người đồng tính. Cô cũng nói chưa bao giờ liên lạc với người cha giàu có suốt những năm qua.

Sự việc tiếp tục gây tranh cãi khi Thành Long công bố, một nửa số tài sản của ông (tổng tài sản khoảng 11,7 tỷ nhân dân tệ) sẽ để lại cho vợ và con trai, phần còn lại sẽ quyên góp hết vào quỹ bảo vệ trẻ em. Điều này cũng đồng nghĩa con gái ông sẽ không nhận được một đồng nào từ cha.

Với quyết định này, Thành Long được cho là diễn viên tốt nhưng là người chồng, người cha tệ. Ông từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, chịu nhiều thiệt thòi nhưng lại để chính con gái mình lặp lại cuộc sống mà ông đã trải qua.

Với con trai Phùng Tổ Danh, dù sinh ra trong gia đình giàu có, nổi tiếng nhưng có lẽ ngoài tiền bạc, ông chẳng dành cho con bất cứ thứ gì.

Thành Long và con trai

Suốt hơn 30 năm cuộc đời, Tổ Danh lớn lên mà không có cha ở cạnh. Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng tiết lộ mỗi năm chỉ được gặp cha một lần do Thành Long quá bận bịu. Ước mơ lớn nhất của Phùng Tổ Danh ngày nhỏ chính là muốn một lần được bố đến đón lúc tan trường.

Tổ Danh kể, các bạn học của anh đều biết cha anh là ngôi sao Jackie Chan. Những lần tan lớp, bạn bè anh đều trông ngóng được thấy ngôi sao này tới đón con về, nhưng chưa một lần Thành Long xuất hiện khiến Tổ Danh bị bạn bè trêu chọc.

Có lần, Thành Long biết được tâm sự của con nên nhắn riêng tài xế chuẩn bị xe cho ông. Thành Long đến trước cổng trường đợi mãi nhưng không thấy con tan lớp. Hóa ra nơi ông đón là trường tiểu học, trong khi con trai đã lên trung học từ lâu.

Thiếu thốn tình cảm của cha có lẽ là một trong những những nguyên nhân khiến Phùng Tổ Danh bắt đầu sa đà vào con đường ăn chơi trác táng. Đỉnh điểm chính là scandal bị bắt quả tang đang dùng ma túy. Xuất hiện tại sở cảnh sát, Phùng Tổ Danh thừa nhận đã hút cần sa được khoảng 8 năm.

Tuy nhiên, khác với cha mình, Phùng Tổ Danh lại quan tâm đến em gái ngoài giá thú. Khi nghe tin em gái sống chật vật, Phùng Tổ Danh đã chủ động gặp cha xin ông giúp đỡ cho mẹ con Trác Lâm. Thậm chí có thông tin, Tổ Danh tuyên bố sẵn sàng cắt bỏ một phần tài sản để bố giúp em gái.

Có tuổi vẫn không ngừng gây sốc





Thành Long gây sốc với hai lần khóa môi Vương Lực Hoành

Tháng 6/2018, trong đêm nhạc của Vương Lực Hoành tại Thượng Hải, Thành Long đã có khoảnh khắc gây tranh cãi khi hôn ca sĩ chính ngay trên sân khấu.

Trên mạng xã hội, nụ hôn chớp nhoáng của Thành Long và Vương Lực Hoành được bàn tán xôn xao. Đây không phải lần đầu Vương Lực Hoành và Thành Long khóa môi. Năm 2012, trong đêm nhạc của ca sĩ này ở Hồng Kông, Thành Long cũng lên sân khấu và đòi hôn nam ca sĩ trẻ.

Khi Thành Long tham gia quay clip cho chiến dịch quảng bá của GLAAD nhằm kêu gọi đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính nam/nữ, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính; chống sự phân biệt, đối xử, kỳ thị người đồng tính… cộng đồng mạng lại có dịp lôi mối quan hệ của ông với cô con gái đồng tính Ngô Trác Lâm.

Minh Nhật