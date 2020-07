Thanh Hằng đăng ảnh khoe vòng eo 51 cm, giảm 4 kg sau 7 ngày ăn kiêng

Để sở hữu thân hình thon gọn, 9X đã mất nhiều thời gian nhằm tìm ra phương pháp giảm cân, tập luyện phù hợp với bản thân. Ca sĩ Let me go tiết lộ với Zing: "Chỉ cần một tấm thảm là mình có thể luyện tập tại nhà với các bài tập được hướng dẫn trên mạng". Tập cardio giúp Han Sara đốt mỡ thừa hiệu quả, tăng sức bền cho cơ thể. Theo Zing.vn

Chị gái Nam em sau màn thổ lộ tình cảm với Thanh Hằng: Bị hủy show hàng loạt, nhắn tin xin lỗi nhưng không được trả lời