Thanh Hằng đăng ảnh đám cưới em gái Hà Anh Tuấn, dân tình lại được phen nhao nhao hỏi khó

Dù vẫn luôn khẳng định chỉ là bạn thân nhưng những hình ảnh thân thiết chụp cùng Hà Anh Tuấn mà Thanh Hằng đăng tải khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Và vì vậy, cứ đến hẹn lại lên, mỗi lần siêu mẫu này cập nhật trạng thái có liên quan đến nam ca sĩ là cái tên Hà Anh Tuấn lại được gọi lên.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Thanh Hằng đã chia sẻ ảnh cưới của em gái Hà Anh Tuấn - Hà Tố Nga kèm chia sẻ: "Ngày hôm đó rất vui!".

Bức ảnh được Thanh Hằng đăng tải cách đây không lâu.

Trong ảnh, nếu như cô dâu chú rể mặc đồ trắng thì cả Hà Anh Tuấn lẫn Thanh Hằng đều mặc đồ đen, nhìn qua chẳng khác gì "đồ đôi". Bên cạnh đó, việc cô dâu Hà Tố Nga ôm eo Thanh Hằng rất tình cảm khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Ngay lập tức, bức ảnh này đã khiến dân mạng chú ý. Hàng loạt lượt yêu thích và bình luận đã xuất hiện phía dưới bài viết. Đặc biệt, không ít người đã dành câu hỏi khó cho cặp đôi này:

- Bao giờ mới đến "ngày đó" của anh chị đây?

- Như chụp ảnh gia đình vậy đó!

- Chúc mừng ngày vui của cặp đồ trắng. Mong chờ ngày rất rất rất vui của đôi đồ đen. Chúng em mong lắm rồi ấy!

Trước đó, siêu mẫu với đôi chân dài 1,12m cũng đã đăng tải hình ảnh chụp riêng với cô dâu. Cô nàng cũng không quên gửi lời chúc mừng đến em gái của "anh bạn thân": "I was so touched seeing you walking the aisle on the best day of your life. Keep on smiling, my little sister" (Tạm dịch: Chị rất xúc động khi nhìn em bước vào lễ đường trong ngày đẹp nhất của cuộc đời em. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé, em gái nhỏ của chị).

Thanh Hằng chúc mừng đám cưới Hà Tố Nga, em gái Hà Anh Tuấn.

Được biết, đám cưới của em gái nam ca sĩ Hà Anh Tuấn được diễn ra vào ngày 7/1 vừa qua. Tuy nhiên điều đặc biệt là đích thân Thanh Hằng đã chọn và đề nghị NTK Chung Thanh Phong sửa váy cưới cho em gái Hà Anh Tuấn đến 5 lần 7 lượt.

Chia sẻ về chiếc váy cưới, siêu mẫu còn gửi lời cảm ơn đến NTK Chung Thanh Phong: "Cảm ơn em Chung Thanh Phong đã kiên nhẫn với chị, khi 5 lần 7 lượt chỉnh sửa để được như ý. Và chiếc váy rất đẹp em à!".

Một số hình ảnh cực tình cảm khác của Thanh Hằng và cô dâu trong đám cưới của em gái Hà Anh Tuấn.

Theo Helino