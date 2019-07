Tăng Thanh Hà lần đầu đăng ảnh cùng bố chồng doanh nhân giàu có và tuyên bố một điều bất ngờ

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng bố chồng - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và ông xã Louis Nguyễn. Trong ảnh, cả 3 cười rất vô cùng vui vẻ.

Được biết, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được vinh danh là doanh nhân thành đạt và Tăng Thanh Hà cùng ông xã đã có mặt để chúc mừng ba của mình. Cô chia sẻ: "We are so proud of you, Ba" (Tạm dịch: Chúng con vô cùng tự hào về Ba").

Từ sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà luôn nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự khéo léo trong cuộc sống của mình. Không chỉ được chồng yêu thường, Tăng Thanh Hà còn nhận được sự yêu mến của các thành viên trong gia đình chồng. Từ chị em nhà chồng cho tới bố mẹ chồng, Tăng Thanh Hà đều được yêu mến.

Đáp lại tình cảm của mọi người, Tăng Thanh Hà cũng luôn bày tỏ tình cảm của mình với các thành viên trong gia đình. Cô luôn có mặt ủng hộ và giúp đỡ mọi sự kiện quan trọng của các thành viên.

