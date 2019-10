Tăng Thanh Hà đăng ảnh cận mặt con trai trong ngày sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 33, Tăng Thanh Hà đăng ảnh chụp cận mặt con trai Richard lên trang cá nhân. Nhìn từ góc nghiêng, cậu bé Richard được khen đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, đặc biệt là chiếc mũi cao. Nhiều tài khoản mạng thậm chí dự đoán Richard điển trai trong tương lai.

Tăng Thanh Hà đăng ảnh cận mặt con trai. Trong hình, 2 mẹ con cô tình cảm nắm tay nhau.

Bên cạnh hình ảnh chụp con trai trong ngày sinh nhật, nữ diễn viên tâm sự: "Sinh nhật mình mà cả ngày mình dẫn bạn đi chơi, bạn đi bảo tàng, ghé play ground rồi tối đi xem biểu diễn nhào lộn. Bạn thích lắm làm mình vui theo".

Cũng trong ngày sinh nhật của Tăng Thanh Hà, chị gái Louis Nguyễn là Stephanie Nguyễn chia sẻ hình ảnh chưa được công bố của em dâu. Hình ảnh được chụp trong hôn lễ của Stephanie Nguyễn tại Manila, Phillippines hồi đầu năm 2017. Thời điểm đó, nữ diễn viên mang thai con gái thứ 2.

Kèm theo tấm ảnh, chị chồng chúc Tăng Thanh Hà: "Happy Birthday to my dearest sister. Thank you for guiding me through life as a wife, and through life as a mother. Sofifi and I love you very much. Wishing you all the love and joy on your special day. Love you to the moon and back" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em gái thân yêu của chị. Cảm ơn em đã hướng dẫn chị cách làm một người vợ và một người mẹ. Sofifi và chị yêu em rất nhiều. Chúc em có tất cả tình yêu và niềm vui trong ngày đặc biệt này).

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn hiện có một bé trai và một bé gái. Tuy nhiên, cô và chồng giữ kín thông tin của con. Họ thường chia sẻ hình ảnh của 2 con nhưng đều ở góc chụp phía sau hoặc giấu mặt. Tăng Thanh Hà cũng đăng những đoạn hội thoại ngắn với con. Qua đó, bé Richard được khen thông minh, lém lỉnh.

Hình ảnh của Tăng Thanh Hà khi mang bầu lần 2.

Trong một câu chuyện do Hà Tăng chia sẻ, ông xã cô nói với con trai: "Riki sau khi con ngủ bố sẽ ôm mẹ nhé?". Cậu nhóc nhanh nhảu đáp "Không". Sau đó, Tăng Thanh Hà hỏi tại sao, con trai cô liền lý giải: "Không, ba không phải chồng của mẹ. Con mới là chồng của mẹ. Con là chồng mẹ. Ba không phải".

Vào Ngày của mẹ (12/5), cậu bé vẽ tranh, viết thư tặng mẹ. Khi điền thông tin về mẹ, Richard Nguyễn cho biết Tăng Thanh Hà tuyệt vời nhất khi tặng quà cho cậu bé. Với câu hỏi sẽ mua gì để tặng mẹ, cậu bé trả lời đồ trang điểm.

Theo Zing.vn