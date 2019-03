Tài tử Hàn hám gái, ham mê tình dục bệnh hoạn từ năm 22 tuổi

Hôm 25/3, đoạn clip của vlogger Kang Hyuk Min gây chú ý khi tiết lộ về con người Jung Joon Young trong quá khứ từ góc nhìn của một người quen biết nhưng chưa bao giờ ưa anh này.

Kang Hyuk Min từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Ulzzang Generation trong năm 2011 cùng Jung Joon Young nhưng chưa bao giờ là bạn bè hay thân thiết với nhau. Hyuk Min cho biết, anh sớm nhận ra bản chất của Jung Joon Young và đã cảnh báo những người xung quanh.

"Thành thật mà nói, tôi cảm nhận anh ta là người ham mê điên cuồng việc ngủ với phụ nữ và rất bênh hoạn. Vì lúc nói chuyện, anh ta chỉ nói chuyện liên quan đến phụ nữ, ví dụ như hôm qua uống rượu với ai, ngủ với ai, chỉ có những chuyện đồi bại như thế. Anh ta uống rượu say khướt đến sáng và đến trường quay trong bộ dạng đó", Kang Hyuk Min kể lại.

Cùng là thành viên của Ulzzang Generation nhưng Hyuk Min không ưa Jung Joon Young vì anh có chị gái và không chấp nhận những người coi rẻ phụ nữ. Anh bày tỏ quan điểm: "Tôi rất ghét những người khoe khoang với bạn bè khi ngủ hay có tình một đêm với phụ nữ vì vậy tôi quyết định giữ khoảng cách với anh ta đến tận lúc kết thúc chương trình".

Jung Joon Young thời còn là một "ulzzang" (hot boy) nổi tiếng ở Hàn. Ảnh: You Will Make It.