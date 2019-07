Tại sao Angelina Jolie chọn cậu bé châu Á Maddox kế thừa tài sản 2600 tỷ đồng mà không phải con ruột?

Cậu con nuôi được cưng chiều hơn con ruột

Angelina Jolie và Brad Pitt là cặp đôi minh tinh đông con nhất nhì Hollywood với 6 người con, cả con ruột và con nuôi. Trong cuộc ly dị kéo dài và nhiều mệt mỏi của cặp đôi quyền lực, vấn đề con cái và phân chia khối tài sản khổng lồ luôn là điểm nhức nhối và khó thỏa thuận nhất.

Gần đây, tin tức Angelina Jolie dự định để lại toàn bộ tài sản 113 triệu USD (khoảng hơn 2600 tỷ đồng) cho cậu cả Maddox đang được giới truyền thông bàn tán xôn xao và nữ diễn viên phim Maleficent cũng không lên tiếng phủ nhận.

Một nguồn tin thân cận cho hay Brad Pitt vô cùng tức tối trước quyết định này của Angelina Jolie. Tài tử cho rằng vợ cũ đối xử quá khác biệt giữa các con và cần có người nhắc Jolie nhớ rằng cô còn có tận 5 người con khác, trong đó có 3 người con ruột.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc Angelina Jolie gạt bỏ chính con ruột của mình khỏi quyền thừa kế là quá bất công, thậm chí là vô lý.

Thực tế, Angelina Jolie chưa từng giấu giếm sự thiên vị với người con trai cô nhận nuôi từ Campuchia. Maddox là người con duy nhất được cô nhận nuôi một mình, không hề dính dáng tới cuộc hôn nhân tan vỡ với Brad Pitt.

Angelina Jolie tin rằng tính cách của mỗi đứa trẻ được định đoạt từ khi mới ra đời, sẽ không thay đổi khi trưởng thành và không hề liên quan đến huyết thống với cha mẹ. Đó là lý do cô thấy Maddox gắn kết và giống mình hơn cả con ruột.

"Tôi nghĩ trẻ con khi vừa sinh ra đã được định đoạt chúng là ai. Nếu bạn nhìn vào ảnh chụp của các con tôi, bạn sẽ nhận thấy ngay tính cách, năng lượng tỏa ra từ chúng. Dù là ngọt ngào, trang nhã, khép kín, hài hước hay cởi mở, chúng vẫn y như vậy từ nhỏ tới giờ.

Chúng được sinh ra với quá nhiều tố chất. Và tôi tin rằng việc làm cha mẹ chỉ là động viên và ủng hộ chúng chứ không nên can thiệp quá nhiều. Người ta có thể tin rằng con ruột sẽ giống cha mẹ hơn nhưng tôi thì không. Maddox và tôi cực kỳ giống nhau. Vì thế tính cách không nhất thiết phải liên quan tới huyết thống", cô chia sẻ với DailyMail.

Angelina Jolie cho rằng Maddox là đứa con giống mình nhất.

Mối dây gắn kết đặc biệt giữa Angelina Jolie và Maddox càng trở nên vững bền hơn khi cuộc hôn nhân với Brad Pitt trở nên xấu đi. Trong khi Pax tỏ ra nổi loạn, Zahara không có lập trường rõ ràng, Shiloh gắn bó với bố Brad Pitt, cặp sinh đôi Vivien và Knox còn quá nhỏ thì Maddox chính là bờ vai mạnh mẽ để mẹ nương tựa.

Người đàn ông chín chắn để mẹ nương tựa

Kể từ sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực vì ung thư vú năm 2013, sức khỏe của Angelina Jolie ngày càng sa sút trầm trọng. Năm 2015, cô tiếp tục cắt buồng trứng và ống dẫn trứng để ngăn ngừa các tế bào ung thư.

Sau những cuộc phẫu thuật liên tiếp, Jolie đã mất khả năng sinh con và rất sớm bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cả thể chất và tinh thần của nữ diễn viên 44 tuổi.

Bên cạnh đó, Angelina Jolie còn mắc chứng biếng ăn khiến cơ thể cô ốm yếu đến mức báo động. Một trang báo Anh khẳng định sau phẫu thuật đã có lúc Angelina Jolie chỉ còn nặng chưa tới 40 kg.

Dù sức khỏe không tốt nhưng Jolie vẫn phải làm việc cường độ cao để bù đắp cho những tổn thất sau ly hôn. Chỉ trong năm 2019, Jolie đã hoàn thành tới 4 dự án phim điện ảnh và còn một phim với hãng Marvel đang đợi ngày khởi quay. Cố gắng làm việc và tươi tắn nhưng ai cũng nhận ra người đẹp một thời đang gầy gò đáng ngại.

Hình ảnh mới nhất của Angelina Jolie cho thấy cô vẫn rất gầy gò và xanh xao.

Khi sức khỏe đang xuống dốc, việc Angelina Jolie muốn tìm kiếm người đủ chín chắn và tài cán để thừa kế đế chế điện ảnh của cô cũng không phải điều gì lạ. Và Maddox chắc chắn là sự lựa chọn hợp lý nhất bởi cậu bé là người con trưởng thành nhất và đồng thời cũng có tiềm năng nối nghiệp mẹ nhất.

Năm 2017, Angelina Jolie đưa hai cậu con trai là Maddox và Pax tới Campuchia gia nhập đoàn phim First They Killed My Father do cô làm đạo diễn.

Nếu Pax chỉ nhận nhiệm vụ chụp ảnh hậu trường như một sở thích thì cậu anh trai hơn 2 tuổi lại là một nhà sản xuất được có tên trong thành phần đoàn phim.

Maddox cùng mẹ đứng tên trong danh sách nhà sản xuất phim First They Killed My Father.

Trong buổi phỏng vấn đầu đời, Maddox hết lời ca ngợi mẹ: "Tôi luôn cố gắng giúp đỡ mọi người trong đoàn nhiều nhất có thể. Mẹ Angelina Jolie rất vui tính và dễ hợp tác. Bà ấy đúng là một điều kỳ diệu". Ngược lại Jolie cũng dành lời khen cho 4 tháng lăn lộn cùng đoàn phim của con trai.

Để chuẩn bị cho vai trò sản xuất, Maddox đã nghiên cứu rất nhiều phim tài liệu và chính cậu bé đã cổ vũ mẹ bắt tay vào dự án khi Jolie còn lưỡng lự. Trước First They Killed My Father, Maddox từng có kinh nghiệm tham gia đoàn phim Ben Bo Bien cũng do mẹ Jolie làm đạo diễn.

Năm nay Maddox chuẩn bị bước sang tuổi 18 và chuẩn bị vào đại học. Angelina Jolie chia sẻ với tờ People rằng cô rất tự hào về con trai mình và mong đợi được thấy những gì cậu bé sẽ thể hiện ở trường.

Có thể thấy, Angelina Jolie tỏ ra rất hài lòng khi con trai sớm bộc lộ tài năng trong ngành điện ảnh. Đây có lẽ là lý do cô tin tưởng Maddox trở thành người kế nghiệp duy nhất của mình.

Tuy Maddox là "cậu bé vàng" được mẹ Jolie lựa chọn nhưng chắc chắn những người con còn lại của cô sẽ không phải thiệt thòi. Jolie vẫn sẽ tiếp tục nuôi nấng các con trong nhung lụa như hiện tại với khoản trợ cấp lớn từ Brad Pitt. 5 đứa con còn lại của cặp đôi cũng hoàn toàn có thể được nhận thừa kế từ bố Brad Pitt.

