Tài sản khổng lồ của Goo Hara - nữ ca sĩ Hàn Quốc trẻ đẹp vừa tự tử tại nhà riêng

Tối 24/11, hàng loạt trang tin của Hàn quốc bao gồm Money Today và Market News đã đưa tin ca sĩ Goo Hara qua đời tại nhà riêng. Theo Sở cảnh sát Gangnam, ca sỹ 28 tuổi được phát hiện đã chết trong căn nhà ở Cheongdam-dong vào khoảng 6 giờ tối.

Nhan sắc của Goo Hara.

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991, được biết đến với biệt danh Hara, là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Kara và cũng đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình bao gồm "City Hunter" (2011). Năm 2015, cô bắt đầu phát triển sự nghiệp của một ca sĩ solo và phát hành ca khúc "Alohara" (Can You Feel It?) được giới trẻ yêu thích.

Nổi tiếng và thành công sớm nhưng cuộc sống riêng của Goo Hara cũng không phải toàn màu hồng. Cuộc sống của Goo Hara bắt đầu rơi vào bi kịch vào tháng 8/2019. Đời tư của cô trở thành tâm điểm chú ý bởi mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" của cô và bạn trai Choi Jong Bum. Theo Dispatch, Goo Hara chủ động gặp báo chí tố Choi đánh cô bầm dập cơ th ể, chấn thương tử cung , xuất huyết âm đạo. Lý do dẫn đến sự xô xát, theo nữ ca sĩ chia sẻ, là vì Choi Jong Bum ghen tuông, dọa tung video sex của hai người lên mạng.

Sau nhiều lần cãi vã, đấu tố nhau trước tòa án và các mặt báo, cuối cùng Choi Jong Bum bị đề nghị mức án tù 3 năm. Trong khi đó, hình ảnh của Goo Hara cũng giảm sút nhanh chóng.

Goo Hara livestream khóc lóc đau khổ.

Sau scandal đời tư, Goo Hara rơi vào trầm cảm. Nữ ca sĩ quyết định tìm tới cái chết vào tháng 5/2019. Một ngày trước khi quyết định từ giã cõi đời hôm 25/5, nữ diễn viên viết lời chia sẻ ngắn gọn: "Tạm biệt", rồi tìm cách tự tử . Tuy nhiên, quản lý liên lạc nhiều lần không được đã lập tức tìm tới cô và phát hiện ra căn hộ của cô ngập khói, còn nữ ca sĩ bất tỉnh. Ngay lập tức, cô được đưa tới viện và được cứu sống.



Điều khiến mọi người tiếc nuối nhất khi Goo Hara qua đời chính là việc cô sở hữu quá nhiều lợi thế trong cuộc sống. Từ nhan sắc, lẫn tài năng và cả tài sản khổng lồ. Trước khi qua đời, gia nhập làng giải trí cách đây 11 năm với tư cách thành viên nhóm nhạc Kara, Goo Hara là một trong những sao nữ giàu nhất Kpop. Tài sản của cô được ước tính có giá trị 10 triệu USD, chủ yếu từ việc kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, năm 2012, khi mới 21 tuổi, Goo Hara sắm ngôi nhà đầu tiên ở khu vực Chungdamdong với giá 1 triệu USD. Vào thời điểm đó, nữ ca sĩ bị đồn mua nhà để được ở gần công ty Cube của bạn trai Jun Hyung. 3 năm sau, ngôi nhà 3 tầng được nữ chủ nhân bán lại với giá gần 2 triệu USD

Một trong những bất động sản của Goo Hara.

Năm 2015, thành viên nổi bật của Kara bỏ ra 2,9 triệu USD để sắm một cơ ngơi 4 tầng ở gần bệnh viện đại học Eulji, Gangnam. 2 năm sau, cô bán lại tòa nhà với giá 3,5 triệu USD, hưởng lãi gần 600.000 USD. Ngoài số tiền chênh lệch, nữ ca sĩ trẻ còn có thu nhập lên đến 376.000 USD từ tiền thuê nhà trong suốt 2 năm.



Năm 2018, trong chương trình Seoulmate, Goo Hara chào đón 3 người hâm mộ đến thăm nhà ở Paragon Vill, Nonhyeon-dong. Căn nhà rộng 182 m2 được thiết kế theo phong cách hiện đại theo chủ ý của nữ chủ nhân. Được biết, Goo Hara mua cơ ngơi này với giá hơn 1 triệu USD, cô sống tại đây với 3 chú mèo và 1 chú chó.



Tuy có khối tài sản khổng lồ nhưng Goo Hara luôn cảm thấy cô đơn và áp lực trước những chỉ trích từ dư luận. Sau vụ video nóng với bạn trai, tên tuổi đi xuống và bị fan quay lưng nên tinh thần Goo Hara càng trở nên suy sụp.

Đỗ Quyên (th)