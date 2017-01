Suboi xuất hiện trong clip tri ân ông Obama của Nhà Trắng

“Phải, chúng ta có thể” là câu khẩu hiệu quen thuộc đến từ Barack Obama khi ông tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2008, và nó đã truyền cảm hứng cho không chỉ cư dân Mỹ mà còn rất nhiều người khác trên toàn thế giới trong suốt 8 năm qua.

Trước khi Barack Obama chuyển giao quyền lực tổng thống cho Donald Trump vào ngày 16/1, website chính thức của Nhà Trắng liên tục đăng tải những đoạn video tri ân ông.

Clip mới nhất mang tên Yes We Can: People Share Their Most Memorable Moments from the Obama Presidency (tạm dịch: Phải, chúng ta có thể: bạn hãy chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi Obama giữ chức tổng thống).

Ngay đầu clip, khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của Suboi cùng lời chia sẻ đầy cảm xúc của cô. Nữ rapper người Việt đã có cơ hội gặp gỡ và trao đổi ngắn gọn với ông Barack Obama khi ông chính thức viếng thăm Việt Nam hồi tháng 5/2016.

Hình ảnh Suboi trong clip tri ân Tổng thống Obama của Nhà Trắng. Ảnh: WH.

“Tôi cảm thấy rất vui lúc Tổng thống Obama chọn mình. Khi ấy, tôi nghĩ mình phải là người giành được quyền đặt câu hỏi cuối cùng dành cho ông”, Suboi hồi tưởng. “Tôi thực sự rất xúc động và đã rơi lệ. Cảm ơn Tổng thống Obama vì đã ghé thăm Việt Nam”.

Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra vào sáng 25/5 tại TP.HCM, khi ngài Barack Obama có buổi gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALL). Tại đó, vị Tổng thống Mỹ thứ 44 đã yêu cầu Suboi đọc rap một đoạn tiếng Việt rồi dịch ý nghĩa cho ông nghe, trước khi trả lời câu hỏi của cô.

Trong clip mới nhất của Nhà Trắng, bên cạnh Suboi, rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng đã chia sẻ cảm xúc cá nhân về khẩu hiệu “Yes, we can” của ông Obama, như tài tử Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, MC “lắm chiêu” Ellen DeGeneres, chính trị gia nổi tiếng Aung San Suu Kyi của Myanmar...

Dù chỉ xuất hiện trong khoảng chưa đầy 30 giây ngắn ngủi, đây chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ nữa của Suboi với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo Zing