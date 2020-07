Sự thật về 'gã khổng lồ bạo lực' The Rock

Báo chí phương Tây thường dùng "khổng lồ, vĩ đại", và rất nhiều từ ngữ khác để mô tả về The Rock - siêu sao hành động cao đến 1,96 m và nặng 118 kg.

Gần hai thập kỷ đóng phim, anh sở hữu nhiều vai ấn tượng. Trong đó, thương hiệu Fast and Furious đã giúp The Rock vươn tầm siêu sao Hollywood và bỏ túi cát-xê hàng triệu USD.

Mạnh mẽ, oai phong trên màn ảnh rộng như vậy, nhưng khi trở về tổ ấm thì tài tử lại thay đổi hoàn toàn: Một người chồng dịu dàng, người cha hết mực nuông chiều con cái.

Cậu bé cao gần 2 m bị xa lánh

Ngày 2/5/1972, Dwayne Douglas Johnson chào đời trong sự hân hoan và kỳ vọng từ gia đình, rằng một ngày nào đó, cậu bé sẽ tiếp nối truyền thống đấu vật của tổ tiên.

Cha Dwayne là nhà vô địch đô vật gốc Phi đầu tiên Rocky Johnson, còn ông ngoại anh - tù trưởng Peter Maivia, người Samoa tiên phong chơi đấu vật.

Vì sinh ra trong gia tộc đặc biệt, nên Dwayne, hay còn được gọi với cái tên The Rock, cũng là một người khác biệt.

Mới 15 tuổi anh đã cao tới 1,9 m, nặng hơn 90 kg với những khối cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng. Thân hình chẳng khác người khổng lồ giúp The Rock trở thành hậu vệ cừ khôi trong môn bóng bầu dục, nhưng lại khiến anh bị bạn bè xa lánh và thầy cô dè dặt.

Tài tử buồn bã nhớ lại: “Khi tôi nhập học trường mới, mọi người đều đối xử như thể tôi bị dịch hạch và tránh xa tôi vì họ tưởng tôi là cảnh sát chìm”.



Mảng ký ức không mấy đẹp đẽ của anh còn là câu chuyện mưu sinh. Chia sẻ trên Daily Express, sao Fast & Furious tâm sự khi gia đình phá sản, anh đau đớn chứng kiến mẹ mình cố tự tử. Anh thấu hiểu cảm giác không có mái nhà che nắng mưa, thấy cha buồn bã, mẹ bật khóc bất lực.

Tài tử chưa bao giờ đếm được số lần mình phải nhịn đói, nhịn khát. Túng quẫn đến thế, anh đã lẻn vào hàng tạp hóa trộm thịt bò sống vì không có cách nào để mua chúng.

Thậm chí, anh từng đi ngủ bụi, chui rúc trong một chiếc ôtô cạnh bãi rác, nghèo kiết xác đến nỗi chỉ còn vài USD dính túi.

Hồi đầu tháng 5, nhân sinh nhật 48 tuổi, The Rock trải lòng về quá khứ nhiều thăng trầm. Anh kể: "Tôi từng bị bắt vì thói ngang tàng năm 13 tuổi. Một năm sau, gia đình tôi phải khăn gói rời quê hương Hawaii do kinh tế quá khó khăn".

Tay đô vật tài năng, siêu sao điện ảnh

Càng ở trong vũng lầy số phận, con người ta càng có nhiều hoài bão và luôn muốn vực dậy. The Rock là một ví dụ.

Gác lại đam mê bóng bầu dục sau pha chấn thương quái ác, The Rock quay lại con đường võ sĩ. Năm 1995, anh gia nhập WWE - Liên đoàn Đấu vật Thế giới, và đã 7 lần đoạt chức vô địch WWF/E Championship, hơn kỷ lục cũ của Hulk Hogan và Bret Hart.

Từ đây, anh được nhớ đến là một trong những tay đô vật nổi tiếng nhất lịch sử.

Khi đang ở đỉnh cao, The Rock đột ngột giã từ sự nghiệp sàn đấu để chuyên tâm tận dụng những cú đòn hiểm hóc và các thế võ mạnh mẽ trên màn ảnh rộng.

Từ vai phản diện “Vua Bò Cạp” trong bom tấn hành động The Mummy Return, rồi đến The Scorpion King, The Rock một bước lên hàng siêu sao khi gắn chặt tên mình cùng thương hiệu Fast and Furious và Jumanji.

Điện ảnh trở thành mảnh đất màu mỡ để tài tử phô diễn những pha rượt đuổi nghẹt thở và đánh đấm dữ dội. Nhưng không vì thế mà khối cơ bắp cuồn cuồn đó lấn át khía cạnh duyên dáng, chiều sâu nội tâm của một nghệ sĩ sáng tạo như The Rock.

Anh từng thử sức ở các thể loại khác nhau, như vai đồng tính nam ở Be Cool, cầu thủ bóng bầu dục dí dởm của The Game Plan, chàng tiên răng cao lớn trong The Tooth Fairy (2010) hay vị thần uy dũng ở bộ phim Hercules. Những vai này ít nhiều để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Màn biểu diễn tuyệt vời trong loạt phim Fast and Furious đã đưa The Rock lên hàng siêu sao.

Có thể nói tài năng cộng hưởng sự biến hóa khôn lường tạo nên sức hút riêng biệt cho The Rock, mà những cái tên như Mike Tyson, Steve Austin, Triple H A.ka hay John Cena - cũng là võ sĩ rẽ hướng sang đóng phim - không có được.

“Tôi làm chủ một sự nghiệp khá nổi loạn. Thành thật mà nói thì chưa từng có ai trong đời cho tôi lời khuyên một cách chính thức. Chính những gì tôi đã học qua năm tháng đã thúc đẩy tôi vượt qua các giới hạn”, anh chia sẻ trên Fortune.

Bảo chứng cho thành công hôm nay của The Rock phải nói đến những con số cụ thể. Năm 2013, anh vượt mặt “ Iron Man ” Robert Downey Jr. để được vinh danh là ngôi sao hành động giúp các nhà sản xuất kiếm tiền nhiều nhất, với tổng cộng hơn 1,3 tỷ USD doanh thu từ các bom tấn G.I. Joe Retaliation, Pain and Gain và Fast and Furious 6.

Còn theo thống kê của Forbes, The Rock là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2019 với 89,4 triệu USD . Tổng giá trị tài sản ròng của anh đến hiện tại vào khoảng 350 triệu USD .

Bàn về sự thành công của mình, The Rock cho rằng không có một định nghĩa rõ ràng. “Thành công không lúc nào cũng cần sự vĩ đại. Nó là về sự kiên định. Liên tục làm việc chăm chỉ dẫn tới thành công. Sự vĩ đại sẽ đến theo đó”, tài tử nhận định.

Quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với Vin Diesel

Bắt đầu hợp tác chung từ phần Fast Five (2011), The Rock và Vin Diesel đã hỗ trợ nhau hết mình. Họ nhanh chóng trở thành cặp bài trùng ăn ý nhất thể loại phim hành động.

Nhưng vì sở hữu sự nghiệp tương đồng, thân hình cơ bắp và tính cách rắn rỏi như nhau, giữa họ dĩ nhiên tồn tại sự cạnh tranh. Và trên thực tế, “một núi không thể có hai vua” nên chuyện họ mâu thuẫn không sớm thì muộn cũng xảy ra.

Ngày 8/8/2016, The Rock khơi mào cuộc chiến với Vin Diesel trên Instagram. Anh nói bóng gió một số bạn diễn nam có thái độ thiếu chuyên nghiệp tại phim trường và dùng từ “candy asses” (tạm dịch: bánh bèo) để ám chỉ ngôi sao này.

Rất đột ngột, Vin Diesel là cái tên được “gọi hồn” nhiều nhất. Những lùm xùm bắt đầu nổi lên khiến đoàn phim và hãng Universal phải họp khẩn ngay trên phim trường tại Atlanta, Mỹ để giải quyết vụ việc.

Từ thân thiết, hai siêu sao hành động đã không nhìn mặt nhau.

Theo TMZ , Vin đã đến thẳng xe của người đồng nghiệp để chất vấn và sau đó rời khỏi set quay. Căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang dù họ đã bị nhà đầu tư đã cảnh cáo.

Tờ Page Six tiết lộ lỗi thuộc về nam diễn viên Riddick vì anh thường đến muộn và còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng bạn diễn. Trong khi đó, People bênh vực Vin Disel và khẳng định The Rock mới chính là người để ê-kíp phải chờ đợi.

Năm 2018, trong buổi quảng bá Rampage, The Rock thẳng thắn thừa nhận với Rolling Stone về xích mích không thể giải quyết giữa anh và Vin Diesel. Tài tử nói: “Đúng đấy, chúng tôi không còn đóng cảnh nào cùng nhau”.

Hai ngôi sao đã không còn chạm trán chung khung hình dù cùng xuất hiện trong Fast & Furious 8. Và có lẽ vì cạch mặt Vin nên The Rock không tham gia Fast 9, thay vào đó anh tất bật quay phần phim riêng Fast & Furious: Hobbs and Shaw cùng với Jason Statham.

“Chúng tôi khác biệt cơ bản trong triết lý về cách tiếp cận làm phim và cộng tác”, The Rock cởi mở, nhưng bỏ ngỏ câu hỏi có tiếp tục bắt tay Vin Diesel ở các bom tấn mới hay không.

Người đàn ông tuyệt vời của gia đình

Khó tính, bốc đồng đến thế nhưng The Rock ở nhà lại là phiên bản rất khác.

Ngày 18/8/2019, tài tử hạnh phúc thông báo đã làm lễ cưới bí mật với nữ ca sĩ Lauren Hashian ở Hawaii. Phải đợi đến 14 năm, anh mới được nghe câu “Tôi đồng ý” từ người bạn đời.

The Rock bên người vợ xinh đẹp - nữ ca sĩ Lauren Hashian.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa tình cảm suốt ngần ấy thời gian, The Rock hài hước: “Hạnh phúc là khiến bạn đời cười mỗi ngày. Lauren lúc nào cũng trêu tôi, trêu tôi về bất cứ thứ gì. Chẳng có giới hạn nào trong ngôi nhà của tôi cả. Điều đẹp đẽ là ở đó. Và tôi cũng trêu cô ấy suốt”.

Họ đã có hai con gái Jasmine (5 tuổi) và Tiana (2 tuổi) trước khi kết hôn. Nhớ lại giây phút vợ đau đớn mang hai thiên thần nhỏ đến với thế giới, tài tử chỉ biết thốt lên “khoảnh khắc đó thật diệu kỳ”.

Từ ngày làm cha, The Rock không còn mặn mà tiệc tùng thâu đêm. Hai lần Lauren lâm bồn, tài tử đã gác lại mọi công việc để chăm vợ. Thậm chí, anh từng gây quỳ xuống đút thức ăn cho Lauren trong lúc bà xã cho con bú.

Cựu đô vật Mỹ cũng chứng minh mình là người cha tuyệt vời qua cách chăm con. Lúc Jasmine gần 2 tuổi, vào một sáng đẹp trời, cô bé đã hỏi The Rock: "Cha cần phải sơn móng tay". Thế là anh phải dành nửa ngày nhìn con gái sơn móng tay cho mình trong sự kiên nhẫn.

Trên Instagram, The Rock chia sẻ bức ảnh thể hiện thái độ ân cần và thích thú khiến người hâm mộ xuýt xoa trước sự đáng yêu của cha con họ.

Ngay cả lúc đang đói bụng, ngôi sao Jumanji cũng sẵn lòng để công chúa nhỏ bày trò vẽ vời trên mặt mình. Mỗi ngày, anh phải đáp ứng nhiều yêu cầu tinh nghịch của con gái.

“Trước khi đi tắm, Jasmine muốn tôi rap lại ca khúc You’re Welcome mà tôi đã lồng tiếng trong phim hoạt hình Disney. Thế là tôi đã hát và chỉ con bé cách rửa tay. Tôi nhận ra rằng vài tuần trước, đoạn rap này cũng khiến các bạn nhỏ vui vẻ hơn khi rửa tay", anh kể với người hâm mộ.

Tài tử dành những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình.

Ngoài Jasmine và Tiana, The Rock hết mực chiều chuộng con gái lớn Simone Johnson với vợ trước. Khi hay tin công chúa 18 tuổi quyết định đầu quân cho WWE để theo đuổi môn đô vật, tài tử đã rất hạnh phúc.

Anh chia sẻ: “Với tôi, trước hết đó là một niềm tự hào khi con gái muốn nối nghiệp mình. Dùng từ ‘nối nghiệp’ nghe có vẻ cường điệu, nhưng, quan trọng hơn cả là con bé muốn nhen lên ngọn lửa của riêng mình. Nó đã trở thành người trẻ tuổi nhất từng ký hợp đồng với WWE trong suốt lịch sử của công ty”.

