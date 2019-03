Song Joong Ki bị đồn "cắm sừng" Song Hye Kyo, ngoại tình với một người đẹp quen mặt khán giả Việt Nam

Bất chấp việc quản lý của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo lên tiếng những tin đồn hôn nhân rạn nứt chỉ là "chuyện hoang đường", truyền thông Trung Quốc tiếp tục đẩy những tranh cãi đi xa.

Theo QQ, Song Joong Ki ruồng rẫy và chán ghét vợ là bởi đã ngoại tình với một nữ diễn viên xinh đẹp trong làng giải trí Hàn.

Hình ảnh Kim Ok Bin đóng cặp cùng Lee Dong Wook trong "Cô dâu Hà Nội".

Người được nhắc đến lần này là diễn viên Kim Ok Bin, một gương mặt khá quen với khán giả Việt Nam. Được biết, trong phim "Cô dâu Hà Nội", Kim Ok Bin vào vai Lý Thị Vũ, một sinh viên Hà Nội học khoa tiếng Hàn mang vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm. Hình ảnh Kim Ok Bin trong bộ áo dài trắng từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của truyền thông Hàn Quốc.

Sau bộ phim này, năm 2005, người đẹp gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh rộng với bộ phim kinh dị "Voice" . Nhờ diễn xuất xuất sắc, Kim Ok Bin nhận đề cử Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.

Năm 2009, Kim Ok Bin bất ngờ lột xác khi vào vai người vợ ngoại tình trong bộ phim 18+ "Thirst" đóng cùng ngôi sao kỳ cựu Song Kang Ho. Trong phim, Kim Ok Bin có những cảnh nóng vô cùng táo bạo cùng đàn anh. Vai diễn trong phim của Kim Ok Bin nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các chuyên gia.

Dù bước qua tuổi 30 nhưng với sự tận tâm cống hiến hết mình cho nghệ thuật và không ngại thử sức cho các bộ phim gây về các đề tài ngoại tình 18+ hay kinh dị nên Kim Ok Bin luôn được các đạo diễn phim màn ảnh rộng ưu ái. Tháng 5 tới, Kim Ok Bin bất ngờ góp mặt trong siêu phẩm "Asadal Chronicles".

Kim Ok Bin gây ấn tượng với những vai diễn dám xả thân.

Được biết, trong phim này, cô xuất hiện cùng Song Joong Ki và đây chính là lý khiến truyền thông Trung Quốc tung tin cả hai "phải lòng nhau". "Song Joong Ki và Kim Ok Bin đã từng bị bắt gặp hẹn hò cùng nhau tại Gangwon. Cả hai nảy sinh tình cảm khi bắt đầu đóng phim Asadal Chronicles. Thậm chí ngày Valentine, Song Joong Ki còn đi hẹn hò với Kim Ok Bin. Song Joong Ki đã mua một căn nhà để cả hai sống cùng nhau", trang tin QQ của Trung Quốc nói.

Hiện tại, dù xuất hiện rất nhiều đồn thổi ác ý nhưng cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" vẫn chưa lên tiếng. Phía quản lý vẫn một mực khẳng định "tất cả đều ổn".

Nhan sắc nữ diễn viên gây sốt bởi tin đồn "ngoại tình" với Song Joong Ki.

Đỗ Quyên (th)