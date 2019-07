Song Hye Kyo- Song Joong Ki ly hôn vì khác biệt tính cách: Có vợ chồng nào chung sống mà không "song song"?

Mới đây, chia sẻ với công chúng về việc ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc” cho biết, nguyên nhân là bởi vì sự khác biệt trong tính cách của họ. Cả hai không thể vượt qua sự khác biệt, và điều đó dẫn đến quyết định ly hôn. Đại diện của Song Hye Kyo mong truyền thông, công chúng không thông tin chi tiết và đồn đoán về việc họ chia tay vì đây đều là cuộc sống riêng của hai diễn viên.

Trước khi xác nhận chính thức với công chung, cặp đôi từng nhiều lần được báo chí chỉ ra các bằng chứng rằng hai người đã không còn mặn nồng. Song Hye Kyo thường xuyên xuất hiện một mình trong các sự kiện, kể cả du lịch. Trên thực tế, họ đã sống ly thân từ cuối năm 2018. Nghĩa là hôn nhân thực sự chỉ diễn ra trong chừng 1 năm.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng có "đám cưới thế kỷ"

Khi hai ngôi sao đình đám kết hôn, nhiều người đã gọi đây là “đám cưới thế kỷ” vì họ đều là mỹ nam, mỹ nữ của làng giải trí Hàn Quốc, tài năng và giàu có. Tình yêu của họ cũng được ví như “sét đánh” chỉ sau khi hợp tác chung trong phim “Hậu duệ mặt trời”. Dù Song Jong Ki kém tuổi vợ nhưng sự trưởng thành, nam tính ở Song Joong Ki khiến người hâm mộ gọi anh là "người chồng trong mơ" của nhiều cô gái.

Khi còn mặn nồng, Song Joong Ki chia sẻ vợ chồng anh luôn giữ lửa yêu đương . "Chúng tôi không vì kết hôn mà chấm dứt hẹn hò như khi là tình nhân", anh nói. Anh cho rằng điều tốt nhất người đàn ông cần làm là yêu thương, trân trọng người phụ nữ của đời mình. Joong Ki coi trọng gia đình, tình yêu hơn danh tiếng, sự giàu có.

Nhưng rồi sự “ngôn tình” này chỉ diễn ra trong 1 năm. Họ chia tay với lý do muôn thủa: Khác biệt tính cách đến mức không thể dung hòa.

Họ từng ca ngợi về nhau nhưng rồi khi chia tay, lý do được đưa ra là "khác biệt tính cách"

Công chúng nói vui rằng vì họ là Song - Song, vốn là hai đường thẳng thì khó mà gặp nhau ở một điểm. Nhưng có cặp đôi nào mà không "song song" khi đàn ông, đàn bà vốn là hai bản thể khác biệt?

Trên thực tế, phần lớn các cặp đôi đến với nhau, dù là lý do gì thì cũng đều có sự hòa hợp mới quyết định kết hôn. Nhưng rồi khi chia tay, lý do chính đều xuất phát từ việc khác biệt trong lối sống. Từ sự khác biệt này mà dẫn đến nhiều mâu thuẫn khác.

Mới đây, diễn viên Việt Anh và vợ cũ Hương Trần xác nhận ly hôn cũng với lý do tương tự. “Chúng tôi đã có quá nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ và cách sống. Mâu thuẫn quá nhiều và không thể hàn gắn được nên đành phải chấp nhận”- diễn viên Việt Anh trả lời báo chí. Anh cũng khẳng định, đây mới là lý do chính và cả hai đều hiểu rất rõ không có lý do “người thứ 3” nào ở đây. Trên trang cá nhân, Hương Trần cũng chia sẻ: "Nguyên nhân đổ vỡ của tôi và anh Việt Anh là do cả hai không hợp nhau dẫn đến mâu thuẫn và không có 'người thứ ba' nào cả".

Diễn viên Việt Anh - Hương Trần cũng chia tay vì khác biệt đến mức không thể hòa hợp

Nhiều người cho rằng Hương Trần quá ghen tuông, trong khi công việc của Việt Anh là nghệ thuật, thường liên quan đến nhiều người đẹp. Bản thân Hương Trần lại không phải là người trong nghề nên nhiều khi không thấu hiểu hết công việc của chồng. Cô từng có lần chia sẻ lý do về việc hay ghen của mình trên Facebook rằng “có ớt nào mà không cay”.

Diễn viên Quỳnh Nga khi công bố lý do chia tay đã chia sẻ: “Lấy chồng rồi, tôi đã quyết định gạt sự nghiệp sang một bên để chăm lo cho gia đình, cố gắng chu toàn nhất mọi thứ. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy từ 6-7 giờ để đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa,... những công việc nội chợ quen thuộc của một người phụ nữ”. Cô còn đứng phía sau hậu thuẫn cho người đàn ông của mình.

"Tôi và anh Tuấn từng rất yêu nhau, hợp nhau nhưng theo thời gian, cả hai có những bất đồng về quan điểm sống mà không thể cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau được"- Quỳnh Nga nói

Nhưng rồi sau những nỗ lực cố gắng vun vén cho hôn nhân, Quỳnh Nga buồn bã chia sẻ: "Tôi và anh Tuấn từng rất yêu nhau, hợp nhau nhưng theo thời gian, cả hai có những bất đồng về quan điểm sống mà không thể cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau được.

Mâu thuẫn ban đầu chỉ là hạt mầm, sau đó lớn dần lên thành cái cây, bám rễ sâu khiến chúng tôi không thể nào chặt đi được".

Chí Nhân-Thu Quỳnh ly hôn không phải do người thứ 3

Nói về nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ, Chí Nhân trải lòng: “Tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Về ở với nhau một nhà, va chạm với nhau nhiều, tôi không biết lúc nào cô ấy nói thật, lúc nào nói dối. Sự im lặng của tôi khiến cô ấy gồng lên diễn một vai diễn mà không phải là cô ấy. Nhiều lúc trên truyền thông, cô ấy "tiền hậu bất nhất" khiến tôi thấy không ổn.

Ở với nhau rồi, làm sao có thể diễn cả ngày. Tôi thắc mắc vì sao cô ấy cứ phải như vậy. Tâm lý nặng nề khi sống với người như vậy cứ dồn dần lại. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, chia tay là điều tốt nhất”.

Bất đồng quan điểm, cái tôi cá nhân quá cao chính là lý do khiến nhiều cặp đôi trong làng giải trí chia tay. Tuy nhiên, không chỉ trong showbiz mà ngoài đời, đây cũng là vấn đề "nan giải" của đời sống vợ chồng. Họ có thể đến với nhau vì rất hòa hợp, có cùng sở thích nhưng qua thời gian chung sống, những đồng cảm và hiểu nhau ấy ít nhiều sẽ mai một qua năm tháng. Để hòa hợp và đi với nhau đường dài cần đến sự chấp nhận cá tính, sự khác biệt của nhau mới có thể đi đường dài.

Cùng làm nghệ thuật, lại kém vợ 3 tuổi nhưng tài tử một thời Lê Tuấn Anh đã chung sống hạnh phúc với NSND Hồng Vân và hai con riêng của vợ

Như cặp đôi NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh. Họ cũng có xuất phát điểm như bao cặp đôi khác như cùng là nghệ sĩ, thậm chí “chàng” còn kém tuổi “nàng”, lại nuôi hai con riêng của vợ.

NSND Hồng Vân tự nhận mình là người may mắn vì có người chồng hết mực thương yêu và thông cảm với công việc của chị. Cũng như bao vợ chồng khác, họ cũng đã có những lúc thăng trầm trong đời sống hôn nhân, phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh nhưng thực tế đó cũng đã hun đúc nên sự sẻ chia, hết lòng vì nhau.

Nhắc về người vợ tào khang, Lê Tuấn Anh không giấu nổi niềm thương mến: "Ngoài công việc, em dành hết thời gian cho chồng con. Lo cho chồng, con từng miếng ăn giấc ngủ, đến việc học hành của các con, lúc nào em cũng muốn hoàn hảo nhất. Tội nghiệp em, đa đoan, vất vả. Cái thiếu sót của em là gì em biết không? Em lo cho tất cả mọi người nhưng ít khi nghĩ cho bản thân".

Từng là tài tử nổi tiếng nhưng khi kết hôn, Lê Tuấn Anh “rút lui” khỏi showbiz, tập trung vào kinh doanh và chăm sóc các con để vợ yên tâm làm nghệ thuật. Trước những lời bàn tán về việc bị vợ làm lu mờ, tài tử một thời tỏ ra không bận tâm và cho biết hài lòng với những gì đang có.

