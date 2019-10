Sống cùng bệnh ung thư, NSND Hoàng Cúc vẫn lạc quan vượt bạo bệnh

"...Vết thương hàn năm ngón trái đè lên

Năm ngón phải sưng vù cong câu hỏi

Biết trên đời hoa nở trái mùa không?..."

Tối mùa thu Hà Nội, giữa phòng khách ấm áp ánh đèn vàng, Hoàng Cúc diện chiếc váy màu hồng, đọc những vần thơ tự viết. Vừa đọc, bà vừa chìa bàn tay phải sưng vù do ảnh hưởng của quá trình chữa trị ung thư vú chín năm nay.

NSND Hoàng Cúc đọc thơ

Năm 2010, khi con dâu khám sức khỏe để chuẩn bị mang thai, nghệ sĩ sẵn tiện kiểm tra. Bác sĩ kết luận bà bị ung thư gần đến giai đoạn ba. Lúc nhận thông báo, bà cười bảo với các con: "Mẹ bị ung thư rồi". Ngày hôm sau, khi hẹn đi ăn với bạn bè bên nhà hát, nghệ sĩ dặn con dâu không được nói bệnh tình. "Đi ăn, nói chuyện, uống bia cho nhòe nhoẹt rồi mai vào viện, coi như là định mệnh", bà nói.

Hoàng Cúc nói điều khó khăn nhất khi chữa trị ung thư là phải vượt qua chính mình. Nhiều người không chịu được đau đớn trong quá trình hóa trị và chấp chận cái chết nhưng Hoàng Cúc thì không. Tóc rụng nhiều theo từng mảng, nghệ sĩ chủ động gọi thợ đến cạo đầu. "Lúc đó có người tò mò, tôi liền đùa xuống tóc để nhập thất, đi tu". Những lần hóa, xạ trị khiến bà kiệt sức. Sợ các con đau lòng, Hoàng Cúc đóng cửa phòng, lấy đá lạnh ấn lên đầu giữa ngày đông dù buốt lên tận óc, mắt như lồi ra ngoài.

Trong những giờ phút đau đớn nhất, Hoàng Cúc tìm niềm vui từ gia đình, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bà hiện sống cùng chồng thứ hai trong một căn hộ chung cư, gia đình con trai cũng ngay gần đó. Hoàng Cúc từ chối tiết lộ về người bạn đời, chỉ cho biết ông là người hoàn hảo, có trách nhiệm. Cả hai nên duyên vợ chồng cách đây gần một năm. Bà hạnh phúc vì sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, sau những đau đớn của bệnh tật đã tìm được một bến đỗ mới, con cái thành đạt, hai cháu quấn quýt ông bà. Sáng sáng nghệ sĩ dọn dẹp nhà cửa, ngồi thiền, sau đó ăn cơm cùng con cháu, xem phim. Rảnh rỗi, bà gặp gỡ, hàn huyên bạn bè, đi du lịch, thăm hỏi họ hàng hai bên.

Bà tìm đọc kinh Phật và nhiều tác phẩm, trong đó có bài "Cám ơn ung thư". Hoàng Cúc nói nếu không mắc bệnh, bà vẫn sẽ phung phí sức khỏe, thức khuya, uống rượu, ăn uống không kiêng khem... Ung thư khiến bà trân quý cuộc đời hơn.

Nghệ sĩ tham gia câu lạc bộ Tình người, Bác ái, đi làm từ thiện, chia sẻ với các bệnh nhân ung thư. Nghệ sĩ tuyên truyền cho những người cùng cảnh ngộ để họ hiểu ung thư không phải là kết thúc. Hoàng Cúc còn viết truyện ngắn, sáng tác thơ. Nhiều tác phẩm đăng tải trên trang cá nhân được bạn bè bà thán phục: "Chỉ có thể là Hoàng Cúc".

Ung thư khiến Hoàng Cúc trân quý cuộc đời hơn.



Trên tường phòng bệnh Hoàng Cúc nằm trong thời gian chữa trị tại bệnh viện Ung Thư St.Stamford Hiện đại Quảng Châu (Trung Quốc), bà viết: "Dù cho ngày mai là tận thế, nhưng đêm nay sen vẫn gieo trồng" để nhắc nhở mình. "Dù có thế nào đi chăng nữa, sống là tốt rồi", bà mỉm cười.

Giờ đây, sức khỏe của nghệ sĩ đã ổn định, không còn phải theo phác đồ điều trị ung thư nhưng hàng năm bà vẫn sang Trung Quốc để làm miễn dịch, kiểm tra lại. Đôi khi bà lại nằm đúng phòng bệnh cũ và đọc lại những câu chữ của mình. Bà luôn giữ tinh thần lạc quan, vui sống vì cho rằng đó là liều thuốc bổ để kháng bệnh.

Sau thời gian vắng bóng vì bệnh tật, Hoàng Cúc trở lại màn ảnh nhỏ và gây chú ý với vai mẹ chồng trong Hoa hồng trên ngực trái . Trước đó, lo ngại về sức khỏe nên Hoàng Cúc từ chối nhiều kịch bản phim. Với tác phẩm này, khi đọc đến tập năm, thấy kịch bản hay, lại được chồng động viên nên bà nhận lời.

Trong phim, bà Hồng là người mẹ chồng hết lòng thương con dâu thì ở đời thực, Hoàng Cúc cũng vậy. Con dâu nghệ sĩ tên Thùy Linh, công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Bà với con dâu như hai người bạn tri kỷ. Thùy Linh bận rộn nhưng luôn thích ở gần, nấu ăn và chăm sóc mẹ chồng, nhất là thời gian bà bệnh nặng. Hoàng Cúc cũng nhờ con dạy cách sử dụng smartphone. Tình cảm ngoài đời giúp Hoàng Cúc nhập vai tốt. Có những phân cảnh, nghệ sĩ nghĩ nếu rơi vào mình, bà cũng xử lý tương tự. "Đạo diễn Thanh Hải cũng bảo mời tôi vào vai là đúng vì tôi quá yêu con dâu", bà kể.

Nghệ sĩ Hoàng Cúc trong phim 'Hoa hồng trên ngực trái'. Nguồn: VFC.



Khi quay phim, thời gian đầu Hoàng Cúc phải uống thuốc nhưng có hôm bận diễn nên quên. Nhiều phân cảnh đòi hỏi cảm xúc mạnh, phải khóc lóc, khổ sở khiến bà mệt. Tuy nhiên, được trở lại với nghề, bà thấy mình trẻ hơn, cuộc sống có giá trị hơn. Năm 2012, khi mới trị xạ ung thư, mặt còn sưng, Hoàng Cúc vẫn nhận lời tham gia đêm thơ của Vi Thùy Linh. Bà tự biên tự diễn tùy bút của Vi Thùy Linh thành một tiết mục kịch ngắn. Chân không thể mang giày cao gót, nghệ sĩ đi chân trần. Diễn xong, bà gần như không thể thở được. Hoàng Cúc bày tỏ nếu có kịch bản hay mà sức khỏe đảm bảo, bà tiếp tục tham gia diễn xuất. "Tôi nghĩ đây là cái nghiệp của mình", bà tâm sự.

Nghệ sĩ tâm niệm sóng gió cuộc đời ai cũng có, quan trọng phải sống thật với chính mình, sống bằng trái tim và tử tế. "Khi đã vượt qua sóng gió, tôi biết trân quý, giữ gìn, nâng niu, đặc biệt là có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh. Điều tôi mong muốn hiện tại chỉ có ba chữ, đó là: an vui, an lành và an lòng", bà nói.

40 năm làm nghệ thuật, Hoàng Cúc ghi dấu ấn mạnh mẽ ở cả sân khấu và phim ảnh. Bà nổi tiếng với vai Tám Bính - người đàn bà lầm lỡ trong Bỉ vỏ của đạo diễn Lương Đức, Vũ Lệ Mỹ, vai Thủy trong Tướng về hưu của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi và được vinh danh ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ chín. Trên sân khấu kịch, bà cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, Tôi và chúng ta, Ăn mày dĩ vãng, Mùa hoa sữa...

Theo Vnexpress