"So kè" cơ hội thắng của 5 mỹ nhân phim Việt tại đề cử VTV Awards 2020

Còn 4 ngày trước đêm trao giải VTV Awards 2020, hạng mục "Nữ diễn viên ấn tượng" với 5 mỹ nhân giờ vàng (Hồng Diễm, Phương Oanh, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Kool, Diễm My) khiến khán giả "đau đầu" dự đoán.

Đáng chú ý nhất trong Top 5 đề cử năm nay này là nữ diễn viên sinh năm 1983 Hồng Diễm - đã vào vai Khuê xuất sắc trong "Hoa hồng trên ngực trái" - bộ phim cũng lọt đề cử "Phim ấn tượng nhất" VTV Awards 2020.

Diễn xuất của Hồng Diễm được đánh giá cao trong "Hoa hồng trên ngực trái"

Là một diễn viên tay ngang, sau 10 năm đóng phim Hồng Diễm đã thực sự tỏa sáng với vai Khuê. Thời điểm "Hoa hồng trên ngực trái" mới lên sóng khán giả cho rằng Hồng Diễm chỉ diễn tròn vai vì vẫn giữ hình tượng người vợ hiền lành, nhu nhược, như được đúc từ một khuôn của "Cả một đời ân oán".

Tuy nhiên, càng về sau, với những biến cố lần lượt "xô" đến trong đời, diễn xuất của Hồng Diễm khi đấu tranh với cuộc sống, đấu tranh với tình yêu, … ngày càng thu hút khán giả. Đặc biệt là sự "ăn ý" tuyệt vời với bạn diễn Hồng Đăng. Chính vì thế, khi giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình" của Cánh diều vàng được trao cho Khuê "Hồng Diễm" gần như thuyết phục khán giả tuyệt đối.

Với những "điểm cộng" như thế, cô Khuê của Hồng Diễm chính là ứng viên đáng gờm tại hạng mục "Nữ diễn viên ấn tượng" năm nay.

Cùng trong top 5 đề cử hạng mục năm nay là sự góp mặt của Lã Thanh Huyền với vai Tuệ Lâm trong "Tình yêu và tham vọng" - cũng là sáng giá tại hạng mục "Phim ấn tượng nhất" VTV Awards 2020.

Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau 5 năm vắng bóng của nữ diễn viên sinh năm 1985. Mặc dù những tập đầu Tuệ Lâm còn bị "góp ý" bởi dấu ấn "Zippo" quá lớn nhưng càng về sau, diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp càng bộc lộ được diễn xuất của Lã Thanh Huyền. Khán giả "gật gù" khi nhìn thấy một Tuệ Lâm vì tình mà điên đảo.



Ngoài ra, với bộ phim trở lại này, để hoá thân vào nhân vật Giám đốc quyền lực, giàu có nữ diễn viên họ Lã đã chịu chi đầu tư rất nhiều trang phục sang chảnh cho nhân vật. Tuệ Lâm là vai diễn được nữ diễn viên sinh năm 1985 chờ đợi từ lâu và cũng giúp nữ diễn viên thể hiện khả năng đóng tuyến phản diện. Chính vì thế, không khó để thấy Lã Thanh Huyền là một ứng cử viên nặng ký ở hạng mục giải thưởng này.

Một mỹ nhân VTV cũng "đáng gờm" không kém chính là Phương Oanh. Năm qua có lẽ Phương Oanh chính là nữ diễn viên phủ sóng VTV nhiều nhất khi có tới 3 phim thay nhau nối sóng giờ vàng từ cô giáo làng Uyên trong "Cô gái nhà người ta" và "Những ngày không quên" đến tiểu thư Trang sang chảnh "Lựa chọn số phận".

Với sự nỗ lực diễn xuất qua 3 bộ phim với 2 chất vai khác biệt, Phương Oanh xứng đáng với đề cử năm nay. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên sinh năm 1989, cô không bận tâm quá nhiều tới giải thưởng cũng như không để tâm đến các đối thủ khác cùng hạng mục vì muốn tập trung vào làm tốt việc của mình. Cô cũng nói vui, nếu có giải diễn viên lao động chăm chỉ chắc cô sẽ thắng.

Đứng cùng với 3 cái tên đình đám trong hạng mục này, nữ diễn viên duy nhất miền Nam lọt đề cử là Diễm My 9X. Cô nhận được đề cử cho vai Linh trong phim "Tình yêu và tham vọng". Mặc dù đây là bộ phim đang hot của VTV khi cả phim và dàn diễn viên nam nữ chính phụ đều lọt top 5 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau, song không phủ nhận đây Diễm My 9X là vai nữ chính tạo nhiều tranh cãi và phản ứng trái chiều của khán giả về tính cách cũng như sự lép vế so với tuyến nữ chính truyền hình khác. Không chỉ diễn xuất của nữ diễn viên 9X là vấn đề mà tạo hình không mấy ấn tượng cùng cách xây dựng nhân vật Hoàng Linh cũng nhận nhiều chê bai của khán giả.

Là nữ chính nhưng Diễm My 9X chưa được đánh giá cao trong "Tình yêu và tham vọng"

Diễm My chia sẻ cô diễn bằng cảm xúc chứ không bằng kỹ thuật. Đây là lần đầu Diễm My ra Bắc làm phim tới cả năm và cũng lần đầu được đề cử VTV Ấn tượng tuy nhiên cô sẽ phải đương đầu với các ứng viên nặng ký để có thể chạm tới giải thưởng.

Gương mặt thứ 5 cũng là ứng cử viên trẻ nhất trong hạng mục "Diễn viên nữ ấn tượng" năm nay chính là nữ diễn viên đang rất được các khán giả trẻ quan tâm - Quỳnh Kool. Cô nhận được đề cử với hai vai diễn: Ngọc trong "Đừng bắt em phải quên" và Nhi trong "Nhà trọ Balanha" - một trong 5 phim lọt đề cử Phim truyền hình ấn tượng năm nay.

Diễn xuất tự nhiên của nữ diễn viên sinh năm 1995 mang đến sự tươi mới cho màn ảnh truyền hình. Đặc biệt, Quỳnh Kool có màn kết hợp vô cùng ăn ý với Thanh Sơn trong "Đừng bắt em phải quên" đã tạo thành "cặp đôi màn ảnh" mới khiến lượng fan hâm mộ ngày càng tăng.

Lần đầu được đề cử VTV Ấn tượng, Quỳnh Kool đang dần chứng tỏ khả năng của một diễn viên được đào tạo bài bản thay vì danh xưng hotgirl đóng phim trước đây. Với lượng fan đông đảo cùng vai diễn trưởng thành Quỳnh Kool cũng chính là gương mặt ấn tượng của năm nay.

An Khánh