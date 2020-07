Showbiz Việt có 4 mỹ nhân tên Thanh Vân nhưng chỉ 1 người hôn nhân viên mãn

Ngoài ra, cô còn tích cực với những vai diễn nhỏ trong nhiều phim Hollywood. Ngô Thanh Vân mới đây có tham gia phim "The Old Guard". Trong phim, Ngô Thanh Vân vào vai Quỳnh, người đồng đội đầu tiên của Andy. Nhiều thế kỷ trước, cô đã bị một nhóm thầy tu bắt giữ. Nhóm người nhốt Quỳnh trong một chiếc quan tài sắt và ném xuống biển. Trái ngược với những vai phụ chớp nhoáng trước đây, “đả nữ” rất có thể sẽ gắn bó với những phần tiếp theo của The Old Guard, khi nhân vật Quỳnh của cô đã xuất hiện trở lại vào cuối phim.