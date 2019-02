Sau nửa năm, Top 5 Hoa hậu Việt Nam gợi cảm hơn, công khai tình yêu

Ngày 16/9/2018, cách đây gần nửa năm, cô gái 18 tuổi Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 trong sự ủng hộ của số đông dư luận về phương diện nhan sắc. Sau này, các người đẹp khác đều thừa nhận ngay từ lần đầu gặp Tiểu Vy khi đăng ký dự thi, họ đã nghĩ rằng cô gái xinh đẹp này sẽ chiến thắng. Chỉ có điều trong đêm đăng quang, hoa hậu 18 tuổi trả lời phỏng vấn quá rụt rè, ấp úng.

Tiểu Vy hiện tại còn đẹp hơn so với thời điểm đăng quang. Cô ngày càng thuyết phục được dư luận và được thừa nhận là một trong những Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất. Bước sang tuổi 19, hoa hậu cũng gây ấn tượng khi trở nên quyến rũ hơn trong các bức ảnh.

6 tháng trước, Á hậu 1 Bùi Phương Nga cũng được dư luận ủng hộ trong đêm chung kết. Thậm chí, nhiều người còn tiếc nuối khi cô trượt ngôi hoa hậu. Nhưng bản thân Phương Nga công nhận kết quả này là hợp lý, chính cô cũng suy đoán Tiểu Vy sẽ là hoa hậu vì đối thủ quá xinh đẹp.

Thay đổi lớn nhất của Phương Nga sau 6 tháng chính là việc tự tin công khai tình yêu với diễn viên Bình An đúng dịp Valentine 2019. Đôi tình nhân đã yêu nhau từ trước khi Phương Nga đoạt danh hiệu á hậu nhưng cả hai chủ động giữ kín đến gần đây. Phương Nga cũng trở thành một trong những hoa hậu, á hậu Việt Nam hiếm hoi công khai tình yêu trong thời gian ngắn ngủi sau đăng quang.

Nếu Phương Nga và Tiểu Vy đều là ứng viên mạnh từ trước thì Nguyễn Thị Thúy An đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong sự bất ngờ của dư luận. Và theo đúng truyền thống của các á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay, Thúy An cũng học giỏi, là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT), ĐH Công nghệ TP.HCM.

Vẻ đẹp nữ tính và khả năng tiếng Nhật cũng là điều khiến Thúy An được lựa chọn cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản. Nhưng vì lý do sức khỏe, phải nhập viện, cô phải rút lui nhường chỗ cho người thay thế là Người đẹp Nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Việc Thúy An lỡ hẹn với Hoa hậu Quốc tế cũng là một điều tiếc nuối vì sau đó tên tuổi cô chìm hơn hẳn các người đẹp khác từ cuộc thi.