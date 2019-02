Sau lùm xùm tình ái chấn động, mối quan hệ giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn giờ ra sao?

Cách đây vài tháng, An Nguy và Kiều Minh Tuấn đã công khai có tình cảm với nhau sau khi tham gia bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" làm chấn động showbiz Việt. Rất nhiều người hâm mộ cặp đôi Cát - Kiều đã bày tỏ sự thất vọng với Kiều Minh Tuấn, hình ảnh một vlogger sâu sắc, đầy chiêm nghiệm của An Nguy cũng không cánh mà bay.

Dù không biết sự thực đằng sau câu chuyện ồn ào này là gì nhưng lời thú nhận của An Nguy và Kiều Minh Tuấn đã gây tổn thất lớn cho đoàn làm phim. Dù đã lên tiếng xin lỗi và hoàn trả lại cát xê, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy thú nhận yêu nhau cũng không nhận được sự thông cảm của khán giả. Người trách cứ An Nguy xen chân vào chuyện tình cảm của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, người cho rằng đây chỉ là chiêu trò pr bẩn cho bộ phim sắp ra mắt.

Scandal tình ái với An Nguy đã lấy đi của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng rất nhiều thứ

Sóng gió qua đi, người ta không còn thấy Cát - Kiều xuất hiện thường xuyên bên nhau như trước nữa. Nhiều người thắc mắc rằng mối quan hệ này rốt cuộc đã đi về đâu. Mới đây, Cát Phượng đã chính thức giải đáp thắc mắc này bằng một bài đăng khá dài trên trang fanpage của mình: "Trên đời này có vạn tỷ người và mỗi người một hướng đi trên vạn nẻo đường. Nhưng khi đã gặp được nhau là 1 chữ DUYÊN . Ở bên nhau suốt đời hay ko là do chữ NỢ và NGHIỆP. Vậy nên, những cặp ăn đời ở kiếp là họ đã có Duyên, Nợ và Nghiệp Lực. Riêng CatKieu đã có Duyên gặp nhau, đi đến hết đời hay không còn thuộc vào Nợ và Nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa CatKieu đang có vấn đề gì nghen. CatKieu đang rất vui và hạnh phúc."

Cát Phượng đăng tâm sự khá dài về chữ Duyên và Nợ, giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về mối quan hệ của cô và Kiều Minh Tuấn

Phía dưới bình luận, nhiều người tỏ thái độ đồng tình với những chiêm nghiệm về cuộc đời của nữ danh hài và cũng gửi nhiều lời động viên, chúc Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn hạnh phúc.

Theo Sở hữu trí tuệ