Sau Hà Kiều Anh đến lượt Bằng Kiều và chồng Đoan Trang động viên, cho Hồng Nhung lời khuyên giữa ồn ào đời tư

Sau Hà Kiều Anh, nam ca sĩ Bằng Kiều mới đây đã đăng đàn trên trang cá nhân với những dòng chia sẻ gửi riêng cho Diva Hồng Nhung.

Không chỉ bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu, Bằng Kiều còn động viên đàn chị giữa ồn ào liên quan tới cuộc hôn nhân mới của chồng cũ.

"Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì các bạn nhỏ luôn là ưu tiên hàng đầu. Hãy cho các bạn luôn hiểu rằng bố mẹ yêu các bạn nhất trên đời dù 2 người không sống với nhau... Hãy vững vàng bản lĩnh như vẫn thế nhé Bống. Gia đình, bạn bè khán giả luôn bên Bống. Yêu Bống, Tôm, Tép.", Bằng Kiều viết.

Nam ca sĩ còn để hastag giống với Hoa hậu Hà Kiều Anh: "standbyhong nhung" (Tạm dịch: Luôn bên cạnh Hồng Nhung), đồng thời đăng tải loạt hình ảnh rạng ngời của bà mẹ con nhà "cô Bống".

Đáp lại sự quan tâm của đồng nghiệp thân, Hồng Nhung bày tỏ: "Cảm ơn chú Bầu".

Ngay sau đó, doanh nhân người Thụy Điển Johan Wicklund - chồng ca sĩ Đoan Trang - cũng nhắn nhủ: "Hong Nhung, through rain, wind and fire, we will always stand by your side, because that's what real friends do. The sun is always shining on you, remember that, always, Doan Trang, Johan, Angelina and your 'Circle of Friends'." (Tạm dịch: Hồng Nhung, vượt qua bão táp, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên bạn, bởi vì đó là những gì bạn bè thực sự phải làm. Mặt trời luôn chiếu vào bạn, hãy luôn ghi nhớ điều đó - Đoan Trang, Johan, Angelina và những người bạn của bạn.)

MC Nguyên Khang, người đẹp Thủy Hương cũng để lại dòng bình luận để chia sẻ với "cô Bống" trong giai đoạn khó khăn.

Tối qua, 6/4, Hồng Nhung vẫn tham gia một chương trình nghệ thuật kỉ niệm 18 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn.

Theo Helino