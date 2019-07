Sau Cao Thái Sơn và Pha Lê, đến lượt Diễm My 9X, Mâu Thủy phải lên tiếng trần tình vì bị nghi ngờ mỉa mai Trương Thế Vinh

Mấy ngày qua, vụ ồn ào Trương Thế Vinh tranh cãi với nhãn hàng M. vì bị sử dụng hình ảnh không xin phép gần như chiếm sóng mạng xã hội. Đa số cư dân mạng đều đứng về phía Trương Thế Vinh, cho rằng việc sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của họ là không hề đúng đắn, thậm chí nhãn hàng còn tố ngược Trương Thế Vinh "vòi tiền" bồi thường tổn thất hình ảnh và nói năng ngông cuồng nên càng bị "ném đá" nhiều hơn.



Giữa cơn bão ý kiến trái chiều vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một số sao Việt lại công khai lên tiếng ủng hộ nhãn hàng và chê trách Trương Thế Vinh, cho rằng anh "chuyện bé xé ra to" vì nghệ sĩ mặc đồ của một thương hiệu thì chuyện hỗ trợ bằng hình ảnh cũng là điều bình thường. Trong số đó có thể kể đến Cao Thái Sơn, Pha Lê, Quốc Thiên, hoa hậu Jolie Nguyễn,... là những cái tên nổi bật, chịu nhiều chỉ trích vì có những phát ngôn không đúng mực.

Mới đây, hai người đẹp nổi tiếng được lòng người hâm mộ của showbiz là Diễm My 9X và Mâu Thủy đã khiến nhiều người bất ngờ khi có động thái được cho là "đá xéo" giọng ca "Tình yêu hoa gió".

Cụ thể, Diễm My đã đăng tải hình chụp lại tấm biển sử dụng hình ảnh của cô trước cửa một tiệm chụp ảnh với dòng chú thích: "Chắc phải charge 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ".

Diễm My 9X bị cho là đang "đá xéo" đàn anh

Giữa thời điểm nhạy cảm này, động thái của Diễm My nhanh chóng bị liên tưởng đến vụ ồn ào của Trương Thế Vinh. Nữ diễn viên ngay lập tức bị dân mạng công kích dữ dội đến mức phải đăng một story giải thích khá dài sau đó. Cô cho biết thời gian này mình đang bận đọc kịch bản nên không biết đến ồn ào của đàn anh. Bức hình gây tranh cãi mà cô đăng lên cũng là do trợ lý chụp lại và gửi cho cô, vì thấy hài hước nên Diễm My mới chia sẻ với mọi người, không ngờ lại trúng vào thời điểm này.