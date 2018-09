Sau 9 năm kết hôn, Lee Young Ae bất ngờ tiết lộ địa vị khủng của chồng doanh nhân Mỹ gốc Hàn

Tháng 8/2009, nữ diễn viên "Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae đã kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jeong Ho Young tại Hawaii. Tuy người chồng giàu có của Lee Young Ae đã lộ diện, nghề nghiệp và tên tuổi cũng đã được tiết lộ với công chúng, tuy nhiên người hâm mộ vẫn tò mò về nghề nghiệp chi tiết của anh này. Jeong Ho Young là doanh nhân, tuy nhiên liệu anh có phải là CEO quyền lực hay chỉ là một nhà kinh doanh bình thường?

Trong chương trình "I'll Win You Over with My Channel" phát sóng vào ngày 25/9 vừa qua, Lee Young Ae cuối cùng đã tiết lộ, Jeong Ho Young chính là chủ tịch quyền lực của công ty Korea Elecom. Korea Elecom được thành lập từ năm 2002, là công ty con của tập đoàn LG, phát triển hệ thống đào tạo quân sự di động (MMTS). Tin tức về chồng Lee Young Ae hiện tại đang được công chúng vô cùng quan tâm.

Gia đình hạnh phúc của Lee Young Ae. Chồng của Lee Young Ae vốn là doanh nhân thành đạt, tuy nhiên phải đến nay, nghề nghiệp của anh mới được tiết lộ

Lee Young Ae kết hôn với Jeong Ho Young vào năm 2009

Theo Helino