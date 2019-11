Sao Việt được - mất gì từ chiêu trò “mượn” hôn nhân để PR?

Giữa tháng 9, showbiz xôn xao khi Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức công bố ngày tháng cụ thể lễ cưới trong tháng 11. Cuối tháng 10, việc ca sĩ Văn Mai Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh giấy đăng ký kết hôn trên mạng xã hội khiến dư luận càng náo nhiệt.

Phần lớn khán giả cảm thấy hào hứng với những đám cưới được mong chờ và mừng cho giọng ca “Nếu như anh đến” vì sau những lận đận tình cảm cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Vậy nhưng, đáp lại sự tò mò, háo hức của mọi người, Văn Mai Hương bất ngờ tung MV mới có nội dung về lễ cưới và tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là một đạo cụ. Rất nhiều khán giả hụt hẫng, cảm giác đã bị “lừa” và dành nhiều chỉ trích nữ ca sĩ khi đem chuyện hôn nhân ra để làm trò PR. Đây được coi là hành động coi thường cảm xúc, sự quan tâm của khán giả.

Cùng thời điểm showbiz xôn xao tiệc cưới, bất ngờ rò rỉ thông tin ca sĩ Bảo Thy lên xe hoa trong tháng 11. Đặc biệt trước đó, nữ ca sĩ 1988 từng khoe ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út. Rồi mới đây lộ tiếp hình ảnh tấm thiệp cưới được cho là của Bảo Thy khi tên trên thiệp là Trần Thị Thúy Loan (tên thật nữ ca sĩ) và chú rể Nguyễn Phan Linh. Thời gian tổ chức đám cưới vào ngày 15/11.

Những tin tức đó khiến dư luận càng có cơ sở đồn đoán hoặc giọng ca "Là con gái phải xinh" sẽ lên xe hoa trong thời gian tới hoặc sẽ giống như Văn Mai Hương - ra một sản phẩm âm nhạc liên quan. Hơn 10 ngày sau tin đồn, mới đây Bảo Thy lên tiếng khẳng định vẫn luôn muốn được khán giả biết đến qua lao động nghệ thuật thay vì những ồn ào đời tư nên không có chuyện PR theo cách đó.

Ngoài ra, nữ ca sĩ nhấn mạnh sẽ đề cập về chuyện kết hôn ở thời điểm bản thân thấy thoải mái và thích hợp nhất. Hiện tại Bảo Thy đang tập trung chuẩn bị dự án mới với sự đầu tư “khủng”.

Mọi chuyện tưởng đã xong thì 1 ngày sau lời khẳng định của Bảo Thy, nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy tiếp tục đăng tải thiệp mời khớp với chiếc thiệp rò rỉ trước đó, kèm chia sẻ: "Cuối cùng chú Huy cũng được dự tiệc rượu của con. Ca sĩ Bảo Thy yêu quý". Mặc dù hiện tại, hình ảnh về thiệp cưới đã được gỡ xuống xong khán giả vẫn còn hoang mang không rõ thực hư thế nào?

Không chỉ Văn Mai Hương, Bảo Thy “tung hỏa mù” dư luận, mới đây trên Instagram cá nhân của diễn viên Bình An chia sẻ một tờ khai lý lịch được cho là của Á hậu Phương Nga viết. Đáng chú ý, trong mục mối quan hệ gia đình Á hậu “khai” Bình An là chồng. Là cặp đôi đẹp của showbiz từ khi công khai tình cảm nên ngay lập tức thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều nghi vấn cho rằng Phương Nga và Bình An có thể đã đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, Á hậu Phương Nga đã lên tiếng phủ nhận. Theo đó người đẹp cho biết tờ khai lý lịch đó chỉ là bản viết nháp cô gửi cho Bình An để trêu chọc. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân nên gây ra hiểu lầm.

Giữa lúc dư luận đang hoang mang về những đám cưới thật - giả thì “trò đùa” của Bình An - Phương Nga có vẻ không đúng lúc.

“Nghệ sĩ giờ hay thật đấy, chuyện hôn nhân cả đời mà cứ lấy ra mua vui. Rồi đến lúc cưới thật ai thèm quan tâm!”; “Hôn nhân như một trò giải trí!”, … là một vài nhận xét của khán giả về những tin đồn kết hôn gần đây của nghệ sĩ Việt.

Thực tế, xưa nay chuyện các nghệ sĩ đem chuyện đời tư, tình cảm để “lợi dụng” lòng tin lòng thương của dư luận lên kế hoạch truyền thông PR tên tuổi, PR sản phẩm mới là không hiếm. Nhưng gần đây, cách mà nghệ sĩ mượn chuyện kết hôn nhập nhằng thì khá mới. Có thể trong nhất thời hiệu ứng truyền thông là có: tên tuổi nghệ sĩ xuất hiện khắp các mặt báo, diễn đàn, được dư luận bàn tán xôn xao, đồn đoán, nghi vấn, ... Song không thể phủ nhận kết quả về lâu dài, hình ảnh mà nghệ sĩ cố công gây dựng bao năm đã ít nhiều bị ảnh hưởng.

Chí ít như trường hợp Văn Mai Hương trong mắt khán giả không còn là cô gái đáng thương sau bao lần tổn thương tình cảm cần được che chở; Bảo Thy không còn là cô “công chúa bong bóng” bí ẩn đời tư; Phương Nga - Bình An không còn là cặp đôi trong sáng mà có chút chiêu trò…

Hơn hết, sau những “trò đùa” đó những lời chúc phúc chân thành từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ bỗng trở thành trò cười vô nghĩa và mất thiện cảm. Đã mất thiện cảm thì ai còn quan tâm sản phẩm, hoạt động của nghệ sĩ?

An Khánh