Sao nữ Hàn Quốc tự tử ở Mỹ vì tin đồn ép phóng viên chỉnh ảnh

Tờ Mydaily đưa tin nữ nghệ sĩ Amy nhập viện trong tình trạng hôn mê sau khi cố tự sát tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). Các bác sĩ cho hay do nhập viện kịp thời nên Amy không còn nguy hiểm về tính mạng. Cô đã tỉnh lại, tuy nhiên lại rơi vào trạng thái trầm uất vì sự đả kích từ truyền thông Hàn Quốc.

Sự việc này được bắt nguồn từ show Heard it Through the Grapevine, phát sóng trên Channel A vào ngày 19/6. Trong đó, các nghệ sĩ đưa ra nhiều thông tin bình luận tiêu cực liên quan đến Amy. Họ cho rằng cô thuộc nhóm "những người có gia đình giàu có đã làm lộn xộn ngành giải trí nước này".

Amy bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, cấm trở lại quốc gia này trong 10 năm. Ảnh: Mydaily.

Một khách mời tham gia show khẳng định Amy từng vay mượn tiền từ phóng viên, yêu cầu truyền thông phải sửa ảnh cô thật đẹp trước khi đăng bài. Cô còn bị cáo buộc thường xuyên bị chứng rối loạn cảm xúc.

Khi chương trình phát sóng, Amy đã chia sẻ sự chán chường trên trang cá nhân. "Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết mình có thể đi được đâu nữa, nơi nào dành cho tôi mà ở đó không có nỗi buồn đây. Sự thật rồi sẽ được làm sáng tỏ", cô chia sẻ.

"Giờ đây tôi còn quên mất cười là như thế nào nữa. Nước mắt cũng đã cạn rồi, giả vờ mạnh mẽ cũng quá khó. Tôi từ bỏ, có lẽ sự thật chỉ được công bố sau khi ai đó chết đi. Chỉ thương gia đình, cảm ơn những người thân luôn bên con", cô viết thêm.

Cô bị bôi nhọ trên truyền hình.

Mydaily cho biết sau khi Amy nhập viện, phía ê-kíp show đã gửi lời xin lỗi vào tối 20/6. Đài thừa nhận chương trình đã có những bình luận tổn thương nghệ sĩ và đây là lỗi của họ.

Amy là nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô hoạt động tại quê nhà cho đến năm 2012 bị tẩy chay vì sử dụng chất cấm. Năm 2015, cô bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

