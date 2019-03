Sao Hàn đến Mỹ Đình mừng ông Park Hang Seo khi Việt Nam hạ Thái Lan 4-0

Sau trận đấu VN - Thái Lan vào tối 26/3 với tỷ số 4-0, không chỉ người dân Việt Nam mà ngay cả dàn sao Hàn cũng vui mừng trước kết quả này. Danh thủ bóng đá Hàn Quốc Ahn Jung Hwan, người hùng ghi bàn thắng giúp Hàn Quốc đánh bại Ý ở World Cup 2002, đã cùng với diễn viên Cha In Pyo, Cho Tae Kwan chờ HLV Park Hang-seo gần 1 giờ ngay trong buổi họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 để gửi lời chúc mừng đến người thầy, người đàn anh đồng hương.

Cựu danh thủ Hàn Quốc Ahn Jung-hwan bắt tay chào HLV Park và dành nụ hôn lên má ông.

Cha In Pyo, Cho Tae Kwan, Kim Yong Man, Ahn Jung Hwan sang Việt Nam để ghi hình chương trình truyền hình thực tế về HLV Park Hang Seo. Chiến thắng của đội U23 VN trước Thái Lan sẽ được ghi hình trong chương trình thực tế của đài MBC.

Cựu danh thủ Ahn Jung Hwan là người học trò cũ của HLV Park, từng làm việc cùng vị chiến lược gia này tại World Cup 2002. Thầy Park vui mừng ra mặt khi gặp lại Ahn Jung-hwan. Một ngày trước đó, Ahn cũng cùng nhóm bạn đến xem U23 Việt Nam tập luyện.

Ahn Jung Hwan từng là một cầu thủ nổi tiếng Hàn Quốc. Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, anh còn được biết đến nhiều hơn khi kết hôn với cựu Hoa hậu Hàn Quốc năm 1998 Lee Hye Won.

Cả hai có với nhau 2 người con vô cùng xinh xắn. Gia đình của người hùng sân cỏ Hàn Quốc từng được xếp Top 5 cặp đôi đẹp nhất tại xứ sở Kim chi.

Tài tử phim Ông trùm - Cha In Pyo cũng có mặt để chung vui.

Cha In Pyo sinh năm 1967 tại Hàn Quốc, là con trai của một đại gia hàng hải. Gia nhập làng điện ảnh từ năm 1993, Cha In Pyo nhanh chóng nổi tiếng với các phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", "Ông trùm", "Pháo hoa", "Bốn chàng thợ may"... Năm 1995, anh kết hôn với diễn viên Shin Ae Ra và có một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Hôm 25/3, anh xuất hiện trên khán đài sân vận động ở Hà Nội xem một buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam.

Ở tuổi 52, ngôi sao đình đám một thời được cho là vẫn giữ nguyên phong độ và sức hấp dẫn của mình.

